Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Ağrı\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yılı nedeniyle düzenlenen program kortej yürüyüşü ile başladı. Programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, darbe girişiminin milletin cesareti ve kararlılığı sayesinde önlendiğine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

15.07.2024 23:35
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Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yılı nedeniyle program düzenlendi.

Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yılı nedeniyle düzenlenen program kortej yürüyüşü ile başladı. Ağrı Valisi Mustafa Koç ve protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş Millet Bahçesi'nde sonra erdi. Burada devam eden programda birlik ve beraberlik mesajları verilerek, ülkenin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, darbe girişiminin milletin cesareti ve kararlılığı sayesinde önlendiğine vurgu yaparak, "15 Temmuz 2016 gecesi vatanımızı, milletimizi, demokrasimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen alçak vatan hainleri, Türk tarihinin en büyük ihanetlerinden birisini sahnelemeye çalışmış; milletin silahlarını yine millete doğrultarak hain ve kanlı bir darbe girişimine kalkışmışlardır. Hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalan ülkemiz, milletimizin büyük cesareti ve kararlılığı sayesinde bu kalkışmayı engellemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi o gece tankların, tüfeklerin, uçakların, helikopterlerin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilen milletimiz, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinin en güzel örneğini sergilemiştir. O gece, milli iradenin, demokrasinin ve bağımsızlığın savunulması adına ortaya konulan direniş, tarih boyunca unutulmayacak bir destandır. 15 Temmuz, yalnızca bir darbe girişiminin püskürtüldüğü bir gece değildir. Aynı zamanda milletimizin bir bütün olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek neler başarabileceğini gösteren bir gecedir. Hainlere karşı duran, vatanı canı pahasına koruyan milletin zaferini gördük. Hiçbir zaman esarete boyun eğmeyen, demokrasi uğruna cesaretle meydanlara çıkan, karanlığa ışık olan milletin zaferini gördük. Milleti, vatanı, dini ve mukaddesatı için fedakarlıkla direnen, kahramanlık destanı yazan milletin zaferini gördük. Milleti iradeyi haykıran, birlik ve berabelikle kenetlenen mlilletin zaferini gördük. Bu anlamlı günde, demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemizin geleceği için demokrasimizi ve bağımsızlığımızı korumak adına her daim birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi birlik ve beraberlik içinde güçlü ve bağımsız bir Türkiye için çalışacağız. 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, demokrasimizi daha da güçlendirmek için mücadele edeceğiz. Unutmayalım ki bu ihanetler ne ilk ne de son olacaktır. Çünkü, Yüce Allah, kaderimize vatan olarak öylesine güzel ve stratejik bir coğrafya yazmış ki, bu coğrafyada gözü olan şer odakları hiçbir zaman boş durmayacak, sürekli olarak bize zarar vermeye çalışacaklardır. Bu nedenle, geçmişten ders alarak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, her türlü tehdide karşı uyanık olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ülkemizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 15 Temmuz günü Vatan için şehadete koşan kahramanlarımızla birlikte, vatanımızı, bayrağımızı, dinimizi ve tüm mukaddesatımızıkorumak için canlarını seve seve feda etmiş tüm Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aldıkları yaraları vatanına ve milletine bağlılığın nişanesi olarak gördüğümüz gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Demokrasimize ve bağımsızlığımıza olan bağlılığımızı her daim diri tutalım. Birlik ve beraberlik içinde, aydınlık yarınlara yürüyelim" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika

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