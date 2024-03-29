AHPADİ Başkanı Hatipoğlu'nu Kreş Vaadiyle Eleştirdi - Son Dakika
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Yerel

AHPADİ Başkanı Hatipoğlu'nu Kreş Vaadiyle Eleştirdi

AHPADİ Başkanı Hatipoğlu\'nu Kreş Vaadiyle Eleştirdi

Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Derneği (AHPADİ) Başkanı Avukat Mehmet Ektaş, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun kreş vaadini eleştirdi. Ektaş, Hatipoğlu'nun daha önce fabrikasında kreş açmamasını ve yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmemesini vurguladı. Ayrıca, organize sanayi başkanlığı ve sanayi odasını çocuk yurtlarının hizmete alınması konusunda çalışmaya davet etti.

29.03.2024 17:37  Güncelleme: 17:49
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MELTEM KARAKAŞ

Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Derneği (AHPADİ) Başkanı Avukat Mehmet Ektaş, yaptığı basın açıklaması ile kreş vaadinde bulunan AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu eleştirdi. Ektaş, "Sayın Hatipoğlu'nun bugüne kadar kreş açmasında fabrikasında hiçbir engel de söz konusu değildi. Sayın Hatipoğlu vaadinde samimi olsaydı, kadın istihdamına destek sağlamak isteseydi öncelikle yönetmeliğin 13. maddesine uygun, elverişli koşullar oluşturarak işe başlayabilirdi. Ancak Hatipoğlu iş yerinde bugüne kadar herhangi bir çocuk yurdu açmamıştır" dedi.

İş insanı olan AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, seçimleri kazandığı taktirde kadınların istihdama daha fazla katılması adına 12 saat boyunca açık olacak 20 adet kreşi Eskişehir'e kazandıracağını ifade etti. Hatipoğlu'nu eleştiren AHPADİ Derneği Başkanı Avukat Mehmet Ektaş, Hatipoğlu'na kendi fabrikasında kreş olup olmadığını sordu.

"VAAT SİYASETİNİN EN ÖNEMLİ ARAÇLARINDAN BİR TANESİ KREŞLER OLDU"

Avukat Mehmet Ektaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçim propaganda döneminde vaat siyasetinin en önemli araçlarından bir tanesi kreşler oldu. Mevcut belediye başkanlarımız açmış oldukları kreşlerle, vermiş oldukları kreş hizmetlerinin sayılarıyla kendilerine övünç kaynağı oluşturdular. Bunun yanında Eskişehir'imizin sayılı sanayicilerinden olup önümüzdeki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti'den aday olan Sayın Nebi Hatipoğlu ise kreş sayılarının yetersiz olmasını, kreşlerin 8 saatle çalışmalarının sınırlı olmasını, bunun kadın istihdamının önünde engel olduğunu, bu başarısızlığın da belediyelere ait olduğu eleştirisi üzerinden hareket etti ve kendisinin büyükşehir belediye başkanı seçilmesi durumunda günde 12 saat çalışacak 20 adet kreşi Eskişehir'de açacağını vaat etti.

EKTAŞ İŞ İNSANLARINA YÖNETMELİĞİ HATIRLATTI

Sayın Hatipoğlu'nun bu vaadi iş verenlerin kreş ve çocuk yurdu açma konusundaki sorumluluğunu hatırlamamıza da vesile oldu. 16 Ağustos 2013 tarihli 28737 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair 13. maddesinin 1. ve 2. fıkraları işverenlere emzirme odaları ve çocuk yurtları açma sorumluluğu yüklüyor. Yönetmeliğin 13. maddesinin birinci fıkrasında 100-150 arasında kadın çalıştıran iş yerlerinde emzirme odalarının bulundurması 150'den daha fazla kadın çalıştıran iş yerlerinde ise çocuk yurtları oluşturulması zorunlu olarak gösteriliyor. Çocuk yurtlarından kasıt da çocukların bakımlarının korunmasının ve kişisel gelişmelerinin sağlanması olarak ifade ediliyor.

"İŞ YERİNDE BUGÜNE KADAR HERHANGİ BİR ÇOCUK YURDU AÇMAMIŞTIR"

Yine yönetmelik bu çocuk yurtlarının işverenlerin bir veya birkaçının bir araya gelerek açabilmelerine veya kamu kurumlarınca onaylanmış çocuk yurtlarından hizmet satın alma yolunu da onlara bir olanak olarak sunuyor. Sayın Hatipoğlu'nun Eskişehir'de bulunan fabrikasında 2 bine yakın çalışanı var. Sayın Hatipoğlu'nun bugüne kadar kreş açmasında fabrikasında hiçbir engel de söz konusu değildi. Sayın Hatipoğlu vaadinde samimi olsaydı, kadın istihdamına destek sağlamak isteseydi öncelikle yönetmeliğin 13. maddesine uygun, elverişli koşullar oluşturarak işe başlayabilirdi. Ancak Hatipoğlu iş yerinde bugüne kadar herhangi bir çocuk yurdu açmamıştır. Herhangi bir yurtla anlaşması olmadığı da bilinmektedir. Sadece Hatipoğlu'nun değil organize sanayide bulunan büyük fabrikalarında herhangi bir çocuk yurdu söz konusu değildir. Bu nedenle yönetmeliğin kendi yüklediği görevi yerine getirmeyen Hatipoğlu'nun seçilirse kreş açacağı yönde vaadini samimi bulmak mümkün değildir.

"ORGANİZE SANAYİ BAŞKANLIĞI VE SANAYİ ODASINI ÇALIŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Hatipoğlu'nun elinde yine de bir fırsat vardır. Milletvekili olması sebebiyle kanunlara uyulmasının da takipçisi olması gereken sayın Hatipoğlu'nu seçimden hemen sonra 2 ay içinde fabrikasına çocuk yurdu açacağı ve kadın işçi sayısını toplam işçi sayısının en az yüzde 30 oranına yükselteceğine söz verebilir. Bu vesileyle Eskişehir'imize büyük hizmetleriyle övündüğümüz organize sanayide bulunan fabrikalarımızı ve organize sanayi başkanlığıyla sanayi odasını çocuk yurtlarının hizmete alınması, kanuni sorumluluklarını yerine getirilmesi noktasında çalışmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Eskişehir, AK Parti, Çocuk, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel AHPADİ Başkanı Hatipoğlu'nu Kreş Vaadiyle Eleştirdi - Son Dakika

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