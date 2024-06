AK Parti Diyarbakır İl Başkanı gençlerin sorunları hakkında istişarelerde bulundu

Yerel

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Gençlik Derneği tarafından düzenlenen 'hasbihal' etkinliğine katılarak gençlerin sorun ve sıkıntıları ile çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulundu.

Gençlik Derneği Genel Başkanı Mücahit Yılmaz tarafından organize edilen etkinliğe katılan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, en büyük hedefinin Diyarbakır'daki gençler ve kadınların sorunlarını çözmek olduğunu söyledi. Bu sorunun çözülmesi durumunda Diyarbakır'ın çok daha iyi yere geleceğini ifade eden Ocak, bunun için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti. Ocak, iyi bir gençlik ve kadınların sorunlarının çözümü için ilgili her kurum ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ve bu konuda her fikre açık olduklarını söyledi. Gençleri her zaman önemsediklerini ifade eden Ocak, gençlerin ve kadınların mutlu olduğu bir toplumun her zaman geleceğe umut verdiğini sözlerine ekledi.

Gençlik Derneği Genel Başkanı Mücahit Yılmaz ise amaçlarının Diyarbakır'daki gençler ve kadınların sorunlarını imkanlar ölçüsünde çözebilecek projeler üretmek olduğunu söyledi. Yılmaz, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp milli ve manevi değerlere bağlı olması için gece gündüz faaliyet yürüteceklerini söyledi.

Gençlik Derneğinde düzenlenen etkinlikte gençlerin meslek sahibi olması için yapılması gerekenler, uyuşturucu madde ile savaş, kurumların yapması gerekenler gibi konular ele alındı. - DİYARBAKIR