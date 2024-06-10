AK Parti Diyarbakır İl Başkanı gençlerin sorunları hakkında istişarelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı gençlerin sorunları hakkında istişarelerde bulundu

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Gençlik Derneği tarafından düzenlenen 'hasbihal' etkinliğine katılarak gençlerin sorun ve sıkıntıları ile çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulundu. Ocak, Diyarbakır'daki gençler ve kadınların sorunlarını çözmek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı. Gençlik Derneği Genel Başkanı Mücahit Yılmaz ise gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için çalışacaklarını belirtti.

10.06.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Gençlik Derneği tarafından düzenlenen 'hasbihal' etkinliğine katılarak gençlerin sorun ve sıkıntıları ile çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulundu.

Gençlik Derneği Genel Başkanı Mücahit Yılmaz tarafından organize edilen etkinliğe katılan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, en büyük hedefinin Diyarbakır'daki gençler ve kadınların sorunlarını çözmek olduğunu söyledi. Bu sorunun çözülmesi durumunda Diyarbakır'ın çok daha iyi yere geleceğini ifade eden Ocak, bunun için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti. Ocak, iyi bir gençlik ve kadınların sorunlarının çözümü için ilgili her kurum ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ve bu konuda her fikre açık olduklarını söyledi. Gençleri her zaman önemsediklerini ifade eden Ocak, gençlerin ve kadınların mutlu olduğu bir toplumun her zaman geleceğe umut verdiğini sözlerine ekledi.

Gençlik Derneği Genel Başkanı Mücahit Yılmaz ise amaçlarının Diyarbakır'daki gençler ve kadınların sorunlarını imkanlar ölçüsünde çözebilecek projeler üretmek olduğunu söyledi. Yılmaz, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp milli ve manevi değerlere bağlı olması için gece gündüz faaliyet yürüteceklerini söyledi.

Gençlik Derneğinde düzenlenen etkinlikte gençlerin meslek sahibi olması için yapılması gerekenler, uyuşturucu madde ile savaş, kurumların yapması gerekenler gibi konular ele alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Mücahit Yılmaz, Mehmet Raşit, Diyarbakır, AK Parti, Gençlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Diyarbakır İl Başkanı gençlerin sorunları hakkında istişarelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:45 Borsa İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün Borsa İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:27:55. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı gençlerin sorunları hakkında istişarelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement