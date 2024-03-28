Ali Babacan: Dipsiz kuyuyu kim kazdı, kim derinleştirdi? - Son Dakika
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Yerel

Ali Babacan: Dipsiz kuyuyu kim kazdı, kim derinleştirdi?

Ali Babacan: Dipsiz kuyuyu kim kazdı, kim derinleştirdi?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erzurum’da; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi, ne versek yetmiyor" sözleriyle ilgili "Peki o dipsiz kuyuyu kim kazdı? Dipsiz kuyuyu her gün derinleştiren kim? Merkez Bankası’na talimatla karşılıksız para bastıran kim" dedi.

28.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:42
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erzurum'da; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi, ne versek yetmiyor" sözleriyle ilgili "Peki o dipsiz kuyuyu kim kazdı? Dipsiz kuyuyu her gün derinleştiren kim? Merkez Bankası'na talimatla karşılıksız para bastıran kim" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Erzurum'da Yakutiye Medresesi önünde gazetecilere açıklamada bulundu. İl Başkanı Vahit Bingöl ve milletvekilleriyle beraber seçim otobüsüyle kent merkezini gezen Babacan, vatandaşları selamladı, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi.

"O TİCARETİ ÖZEL SEKTÖR SENİN İZNİN İLE YAPIYOR"

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi ne versek yetmiyor" sözleri ve Türkiye'nin İsrail ile devam eden ticari ilişkilerine değinerek, şunları söyledi:

"Peki o dipsiz kuyuyu kim kazdı? Dipsiz kuyuyu hergün derinleştiren kim? Merkez Bankası'na talimatla karşılıksız para bastıran kim? Hükümet diyor ki, İsrail ile ticaret yapan ben değilim. Hükümet yapmıyor, özel sektör yapıyor. ya arkadaş  özel sektör senin izninle o ticareti yapıyor. Bu akşam tek imza ile sayın Erdoğan bir karar alır İsrail ile ticaret durmuştur der. Özel sektörün haddine mi ticaret yapmak. Bu insanları saf mı zannediyorlar. Bu insanları bilmiyor mu zannediyorlar. Görmüyor mu zannediyorlar, ayıptır ya."

"PARANIN UCUNU GÖRÜNCE AKILLARI KARIŞIYOR"

Malezya'nın İsrail ile ticari ilişkilerine son vermesini örnek gösteren Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seçime üç gün kala kimseyi aldatmaya çalışmayın. Bu işi 11 yıl yapmış olan bir olarak söylüyorum; at imzayı durdur ticareti. İşe gelince, 'İmza atmasaydım olmazdı' demiyor mu? Biz paradan altı sıfır attığımızda, Meclis'e gidip kanun çıkardığımız da paradan altı sıfır attığımızda ne dedi; Babacan mı attı altı sıfırı, ben imza atmasaydım, altı sıfır atabilir miydi, dedi. Bende diyorum ki at imzayı durdur ticareti. Madem hikmet imzada ise her şey elinde yap. Arkadaşlar bakın bunlar değişti, değişti. Menfaat var ya menfaat paranın ucunu görünce zihinleri bulanıyor. Paranın ucunu görünce akılları karışıyor. İlkeler, değerler bir kenara bırakılıyor. Menfaatin gereği ne ise onu yapıyorlar. 32 bin kişi öldü ya bunların üçte ikisi kadın çocuk 32 bin kişi... Türkiye Cumhuriyeti ne yaptı Allah aşkına? Hamasetten başka ne yaptı?"

"BAĞIRIP ÇAĞIRMAKTAN KOLAY BİR ŞEY YOK. MİKROFONU ELİNE AL BAĞIR, HAMASET YAP. EY İSRAİL DE.."

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunduğunu da hatırlatan Babacan şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti tek bir dava açtı mı? Ben soruyorum sizin İsrail ile ilişkilerde hangi menfaatiniz var ki hangi büyük menfaatiniz var ki Filistinli kardeşlerimiz bu kadar zulüm görürken, bu kadar acı yaşarken kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. Bağırıp çağırmaktan kolay bir şey yok. Mikrofonu eline al bağır, hamaset yap. Ey İsrail de, tamam da ne yaptın? Lafla peynir gemisi yürümüyor. Gerçekten de dış politikada da eğitimde de sağlıkta da ülkemiz büyük bir kriz yaşıyor şu anda ve bu krizin müsebbibi de kötü yönetim. Bu krizin müsebbibi ülkenin şu anda başında olanlar."

Kaynak: ANKA

Yerel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Babacan: Dipsiz kuyuyu kim kazdı, kim derinleştirdi? - Son Dakika

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