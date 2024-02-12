Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı\'nda Aile Yaşam Merkezi açtı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Beypazarı'na kazandırdığı Aile Yaşam Merkezi, ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya ve yeni sosyal imkanlar sunmaya devam ediyor. Merkez'de e- spor ve etkinlik merkezlerinden BelPa Cafe'ye, BELMEK'ten seminer ve spor salonlarına kadar birçok sosyal donatının yanı sıra şikayet ve taleplerin yüz yüze ulaştırılabileceği Başkent 153 birimi bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin yaşam kalitesini artıracak ve ailece hoş zaman geçirebileceği alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılının Temmuz ayında Beypazarı'na kazandırılan Aile Yaşam Merkezi, ilçe sakinlerinden gördüğü yoğun ilgiyle hizmet vermeyi sürdürüyor.

ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ'NE 178 ÜYE KAYIT OLDU

Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimini desteklemek, kentin farklı noktalarındaki fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmak amacıyla açılan merkeze, Ağustos- Aralık 2023 tarihleri arasında 178 üye kayıt oldu. Uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülen eğitimlerde 36-66 ay arasındaki çocuklar kukla gösterisinden denge oyununa, resim yapmadan ağız ve diş sağlığına kadar düzenlenen birçok etkinlikle eğlenceli zaman geçirdi.

BEYPAZARI E-SPOR MERKEZİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkentli gençlerin hızla büyüyen dijital dünyayı yakından takip edebilmesi ve profesyonel oyuncuların yetiştirilmesi için Beypazarı'nda hizmete açtığı E-Spor Merkezi yoğun ilgi gördü. 250 metrekarelik alana sahip E-Spor Merkezi'nde beşer bilgisayara sahip 3 antrenman odası, 3 playstation içeren bir playstation odası, bir sanal gerçeklik alanı ve 10 bilgisayardan oluşan bir halk odası yer alıyor. Beypazarı E-spor Merkezi'nden yararlanmak isteyenler https://espor.ankara.bel.tr adresi üzerinden randevu alarak merkezdeki hizmetlerden faydalanabilecek.

KADINLAR LOKALİ'NE 900 KAYIT YAPTIRILDI

Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde faaliyetlerini sürdüren Kadınlar Lokali'ne Temmuz 2023'te 81, Ağustos 2023'te 272, Eylül 2023'te 192, Ekim 2023'te 147, Kasım 2023'te 129, Aralık 2023'te 79 kişi olmak üzere toplam 900 kişi üyelik kaydı yaptırdı. Temmuz 2023'ten bugüne kadar faaliyetlerini sürdüren Kadınlar Lokali üyelere, Kuran'ı Kerim ve Amigurumi eğitimleri verirken fitness ve plates dersleriyle eğlenceli zaman geçiriyor. Lokalde 6 aylık süre boyunca Aile İçi İletişim, Gıdanı Tanı Seçimini Yap, Tuval Üzerine Stencil Baskı Atölyesi faaliyetleri düzenlenirken, mevlit ve doğum günü etkinliklerine de ev sahipliği yaptı.

KADIN DANIŞMA BİRİMİNE 28 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Kadın Danışma Merkezi'ne Ağustos 2023'te 4 Eylül 2023'te, 8 Ekim 2023'te, 6 Kasım 2023'te, 6 Aralık 2023'te 4 kişi olmak üzere toplam 28 kişi başvuru yaptı. Birimde 5 aylık süre boyunca Sağlıklı Beslenme Semineri, Kaygı ile Baş Etme, Zaman Yönetimi Semineri, Sevmeye Kendinizden Başlayın ve Psikolojik Sağlık Atölyesi düzenlendi. Başkentliler, Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde 27 Aralık 2023 tarihiyle hizmet veren taze ve ekonomik ürünlerin yer aldığı BelPa Cafe'de buluştu.

ŞİKAYET VE TALEPLER BAŞKENT 153'TE TOPLANIYOR

Başkent Danışma 153 Birimi, Beypazarı halkına verilen hizmet kalitesini artırmak, vatandaşlar tarafından iletilen istek, şikayet, görüş, öneri ve ihbarları doğru birimlere yönlendirmek, takibini sağlamak ve çözüme ulaştırmak için 24 Temmuz 2023 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı.

BELMEK KURSLARI ÜCRETSİZ HİZMET

BELMEK kurslarında ise Nakış, Giyim, Resim ve Rölyef ile İğne Oyası kursları ücretsiz olarak veriliyor. Nakış bölümünde 2 bölüm olmak üzere 65, giyim bölümünde 23, resim ve rölyef bölümünde 19,iğne oyası bölümünde ise 13 öğrenci eğitimini sürdürüyor.

GENÇLİK MERKEZİ'NE BİNDEN FAZLA YENİ ÜYE KAYDI

Temmuz 2023'ten itibaren hizmet vermeye başlayan ve toplumun her kesiminden insanların zaman geçirebileceği Gençlik Merkezi'ne toplam bin 155 kişi üye oldu. Merkezde 5-6-7-8-9-10-11 ve 12. sınıfı öğrencilerine ücretsiz olarak KPSS ve eğitim kursları verilirken üyeler, müzik ve resim atölyesi, fitness alanı, çok amaçlı seminer salonları ile kütüphanelerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

PEK ÇOK ETKİNLİĞİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Beypazarı AYM ve Gençlik Merkezi, 6 aylık süre boyunca Motivasyon Semineri, Üniversite Tercih Günleri, Yaza Veda Partisi, Sıvı Azot Gösterisi, 29 Ekim Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı, Origami Etkinliği, Öğretmenler Günü Etkinliğine ve Sıvı Azot Bilim Gösterisi'ne de ev sahipliği yaptı.