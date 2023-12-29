Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi BELTEK Kurslarına Yoğun İlgi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Teknik Eğitim Kursları'nda (BELTEK) eğitimler devam ediyor. Akademisyenler tarafından 16 kategori ve 87 farklı branşta eğitimin verildiği ücretsiz kurslara Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'eğitimde fırsat eşitliği' ilkesi ile gencinden yaşlısına kadar her yaştan vatandaşın katıldığı mesleki eğitim kurslarını Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile sürdürülen Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları (BELTEK) yeni eğitim-öğretim döneminde de yoğun ilgi görüyor.

16 KATEGORİ VE 87 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLİYOR

Gazi Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleşen BELTEK'lerde 16 kategori 87 farklı branşta gencinden yaşlısına kadar her yaştan insana mesleki ve teknik eğitim veriliyor.

Başkentlilerin meslek sahibi olmak için yoğun ilgi gösterdiği kurslar, 2 aylık 72 saat ya da 3 aylık 108 saat olmak üzere iki farklı zaman diliminde gerçekleşiyor. Bu yıl ekim ayında başlayan, hafta içi ve hafta sonları düzenlenen kurslarda toplam 2 bin 231 kursiyer eğitim görüyor.

"KURSLARIMIZ HER YAŞTAN İNSANA ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMEKTE"

Kurslara meslek sahibi olmak ya da mesleğinde ilerlemek isteyen herkesin katılabileceğini belirten BELTEK Genel Koordinatörü Prof. Dr. Uğur Gökmen, "Gencinden yaşlısına her yaştan vatandaşımıza ücretsiz olarak eğitim veriliyor. Bugüne kadar, yaklaşık 165 bin insanımıza katılım ve başarı sertifikaları verdik. Şu anda 2 bin 231 öğrencimiz aktif olarak eğitim alıyor. Kurslarımız 2 ve 3 aylık olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. 2 aylık kurslarımız 72 saat 3 aylık kurslarımız ise 108 saat veriliyor. Haftanın her günü devam ediyor. Hafta içi Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri akşam 18.00-21.00 arasında Salı-Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri sabah 8.30-12.30 ve 18.00-21.00 hafta sonu kurslarımız da aynı şekilde 08.30-16.00 arasında verilmekte" dedi.

BELTEK KURSLARI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Alanında uzman akademisyenler tarafından ücretsiz olarak verilen her yaştan Başkenli'nin katıldığı BELTEK'ler vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, ders veren akademisyenler kurslarla ilgili şu bilgileri verdi:

-Prof. Dr. Hakan Dilipak (Eğitmen) : "Bilgisayar destekli çizim eğitimini veriyoruz. Teknik ve yeterlilik anlamında gençlere beceriler ve yeterlilikler kazandırmaya yönelik bir kursumuz. Öğrencilerimiz kursa haftada 3 gün ve 3 saat katılıyor. Kursumuz 8 hafta toplam 72 saat sürüyor."

-Doç. Dr Halil İbrahim Varyenli (Eğitmen): "Kombi ve Evsel Gaz Yakıcı branşında eğitim veriyorum. Kursumuz 2 aylık ve haftada 3 gün ve toplamda 108 saatlik meslek edinme kursu. Kursumuza sıfır bilgiyle gelen de var bilen de gelen var biz de kursumuza gelen arkadaşlara baştan aşağı her şey anlatıyoruz."

-Doç. Dr. Harun Gökçe (Eğitmen): "Katya yazılımının endüstriyel uygulamaları konusunda eğitim veriyorum. Derslerimiz hafta içi 3 gün olmak üzere toplam 2 ay sürüyor. Kursumuzu tamamlayanlara katılım sertifikası veriyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediyesine sağladığı mesleki eğitim desteği için teşekkür eden kursiyeler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-İrem Sude Altan (Öğrenci): "Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Enerji Sınıfları Bölümünde okuyorum. Öğretmenlerimiz derslerimize yönelik olduğu için bizler için iyi olabileceğini söyledi biz de kursa gelmeye karar verdik. Kursa haftada 3 gün geliyorum. Kurs benim için çok faydalı geçiyor hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz."

-Arif Erzurum (Kursiyer): "Aktif olarak kombi işi yapıyorum eksiklerimi tamamlamak için bu kursa geldim ve çok faydasını gördüm."

-Sude Naz Çiftçi (Öğrenci): "Gazi Üniversitesinde okuyorum BELTEK kursunu hocalarımın aracılığıyla duydum. Okuduğum bölümle ilgili olduğu ve her alanda katkı sağlayacağını düşündüğüm için katılmaya karar verdim."