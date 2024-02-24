Antalya Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ile Mücadele Projesi için Malta Heyetini Ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği destekli "İklim Değişikliği ile Mücadele için Kentsel Su Temin Sistemlerinde Verimliliğin ve Güvenilirliğin Geliştirilmesi" projesi çerçevesinde Malta'dan gelen heyeti ağırladı. Proje kapsamında içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü için çalışmalar yapılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen "İklim Değişikliği ile Mücadele için Kentsel Su Temin Sistemlerinde Verimliliğin ve Güvenilirliğin Geliştirilmesi" başlıklı proje, Aralık 2023 tarihinde kabul edildi. Proje kapsamında içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü için Antalya'da üç pilot sahada çalışmalar yapılacak. Projenin koordinatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi üstlenirken, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), Malta Su ve Enerji Ajansı ve Malta Su Hizmetleri Kuruluşu projenin ortakları olarak yer alıyor. 18 ay sürecek olan proje için ASAT yetkilileri, Malta Heyeti ve Akdeniz Üniversitesi'nden gelen akademisyenler proje kapsamında çalışmalara başladı.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE İÇİN ORTAK ÇALIŞMA
ASAT, proje için Malta'dan gelen heyeti ağırladı. Heyetle proje toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, Prof. Dr. Habib Muhammetoğlu, Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban ve Malta Enerji ve Su Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Manuel Sapiano katıldı. Büyükşehir Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, "Bu proje kentimiz için çok önemli bir girişim. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak altyapımızı oluşturduk. Tüm birimlerimizle iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu projenin kentimize çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
SU KAYIPLARININ ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR
ASAT SCADA Şube Müdürü Dr. Tuğba Akdeniz, projenin konusunun kuraklık ve iklim olduğunu, projenin bu konuda yapılacak mücadele için çok değerli olduğunu söyledi. Akdeniz, "Proje kapsamında içme suyu şebekelerinde oluşan su kayıplarının doğru şekilde yönlendirilmesi ve karbon emisyonun azaltılması amaçlanıyor. Antalya içme suyu şebekesinde 3 tane alt bölge oluşturuyoruz ve bu alt bölgelerde SCADA sistemine bağlı olarak veri topluyoruz. Aynı zamanda projeyi, Malta Heyeti ve Akdeniz Üniversite'ndeki ekiple birlikte yönetiyoruz" diye konuştu.
MALTALI BAKAN İŞ BİRLİĞİNDEN MEMNUN
Malta Enerji ve Su Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Manuel Sapiano ise şunları söyledi:
"Su kaynakları özellikle son 20 yıldır hızla tükeniyor. Bunun önüne geçmek istiyoruz. Projenin genel teması içme suyu sistemlerindeki kaybın azaltılması. Şebeke verimliliğinde ortaya çıkabilecek yeni yaklaşımları, metotları izleme ve değerlendirmeye alıp, performans indikatörleriyle de şebeke performansını ölçüp geliştirmek istiyoruz. Proje kapsamında teknik işbirliği ile daha iyi uygulamalar ortaya koymak ve tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde olduğumuz için çok memnunum."
3 ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK
Proje kapsamında içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü için Antalya'da üç pilot sahada çalışmalar yapılacak. Su kuruluşlarının ve belediyelerin çalışanları için eğitim ve tecrübe paylaşımı amacıyla üç çalıştay düzenlenecek. Ayrıca projeyi anlatan el kitabı ve broşür gibi materyaller hazırlanması planlanıyor.
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