Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Liman Halk Plajı\'nı hizmete açtı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yaşama geçirdiği Konyaaltı Liman Halk Plajı, düzenlenen törenle bugün hizmete açıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Konyaaltı'nı modern bir yaşam alanına kavuşturduk" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapımına başladığı Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan 1 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Liman Halk Plajı'nda düzenleme çalışmaları tamamlandı, plaj törenle hizmete girdi.

Projenin açılış törenine Başkan Böcek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Cavit Arı, Aliye Coşar, Mustafa Erdem ve CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konyaaltı Liman Halk Plajı'nın açılışında konuşan Başkan Böcek, 200 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirilen projenin 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alandan oluştuğunu söyledi. Bisiklet yolu, park alanları ve seyir terasıyla alanın modern bir görüntüye kavuştuğunu belirten Başkan Böcek, şöyle konuştu:

"TÜRKİYE'NİN EN BORÇLU BELEDİYESİ OLMAMIZA RAĞMEN TASARRUFA GİTTİK"

"Konyaaltı'nı modern bir yaşam alanına kavuşturduk. Vatandaşlarımızın özgürce denize girebildiği Konyaaltı Liman Halk Plajı'mızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Böyle bir projeyi Antalya'ya kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hayırlı olsun. Türkiye'nin en borçlu belediyesi olmamıza rağmen tasarrufa gittik. Antalya'dan Berlin'e kadar 3 bin 211 kilometre içme suyu, Antalya-Ankara mesafesinde 514 kilometre kanalizasyon yaptık. Arıtmaları yeniledik. Böyle bir sahil açılışında arıtmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.

"200 OLAN MAVİ BAYRAK SAYISINI 231'E ÇIKARDIK"

Sayın Bakan'ın Mavi Bayrak'lardan bahsetmesi hoşuma gitmedi değil. Turizm Bakanlığı'na iki arıtmamızı verdik, 20 yıl Antalyalıların atıksu gelirini alıyorlar. Şimdi Kemer'de 27 yıl atıksu gelirimizi veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde bizim hiç haberimiz olmadan açılış kurdelesi kesmişler. Biz göreve geldiğimiz gün itibarıyla 200 olan Mavi Bayrak sayısını 231'e çıkardık. Yerli ve yabancı 25 milyon vatandaşımıza ev sahipliği yapıyoruz. Onların övündükleri turizm gelirlerine 35 arıtmamızla hizmet veriyoruz. Ayrıca Türkiye'de bir ilke imza atarak denizlerimizi 22 termal kamerayla denetliyoruz."

Meydan-Expo arasındaki ikinci etap raylı sistemini devlet yapıyor gibi vatandaştan oy toplandığına dikkati çeken Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"İNSANLARIMIZA YALAN SÖYLEMESİNLER"

"Seçimden önce oyları aldılar, seçimi kaybedince raylı sistemin 379 milyon lirasını Büyükşehir Belediyesi'nden tahsil ettiler. Şimdi o parayla 50 kreş, 15 okul, 15 tane yurt yapabilirdik. Bugünün parasıyla 2 milyar TL'dir. Ama olsun varsın biz hep doğruları yapmaya devam edeceğiz. Şimdi seçim süreci geldi meydanlarda ulaşım sorununu çözeceğiz diyorlar. Tam 22 yıldır iktidarda olanlar Antalya-Alanya otoban yolunu her seçim dönemi ihaleye çıkartacağız diyorlar. Kimse ile dalga geçmesinler insanlarımıza yalan söylemesinler. Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma projeleriyle Türkiye'ye örnek olmuştur. Üreticimizi, çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Başkan Böcek'in altyapıdan ulaşıma kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini ve geçireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"BAŞKAN BÖCEK, KONYAALTI SAHİLİ'NDE 20 YILDA DEVRİM YAPTI"

"Antalya'nın altyapısını, ulaşımını, metrosunu yapıyor. Bu ülkeyi yöneten kimi insanlar Marmaris'in yüzlerce dönüm koyunu alır kendisine yazlık yapar. Kimi yöneticiler de Antalya'nın en güzel plajını halka açar. O Muhittin Böcek işte. Uzun yıllardır duymadığımız halk plajı, halk sofrası, halk dinlenme tesisleri. Halk kelimesini sık sık duyuyoruz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Ben Muhittin Başkan'a çok teşekkür ediyorum. 1999 yılında üniversite okumaya geldiğimde Konyaaltı Sahili tanınmayacak haldeydi. 20 yılda bir devrim yaptı, geliştirdi, değiştirdi ve halka açtı. İşte bizim belediye başkanlarımız. Çok güzel bir sloganı da var. Halkın Başkanı, Herkesin Başkanı. Muhittin Başkan hizmet yaparken kimseyi ayrıştırmadan işçisinden, emeklisine, öğrencisine herkese hizmet ediyor.

"ANTALYA'NIN HER TARAFINI KONYAALTI YAPACAĞIZ"

Günlerdir Muhittin Başkan'ı seyrediyorum. Her gün açılış, her gün hizmet var. Her gün Başkanı takip etmekten sosyal medyada yoruluyorum. 20 yıl önceki Konyaaltı'na bakın, şimdi ki Konyaaltı'na bakın. Gurur duyuyoruz. Antalya'nın her tarafını Konyaaltı yapacağız. Metrosuyla, ulaşımıyla, sağlığıyla, yoluyla insanıyla bütünleşeceğiz. Ben bugün açılışını yaptığımız Konyaaltı Halk Plajı'ndan çok mutluyum. Bazı yerlerde her yer deniz, halk plaja giremiyor. Ne mutlu Antalya'da benim emeklik, işçim ücretsiz bir şekilde bu plaja gireceğiz. Teşekkür ederim Muhittin Başkanım."

Konuşmaların ardan Başkan Böcek, CHP Grup Başkanvekili Başarır, milletvekilleri, meclis üyeleri ve protokolün katılımıyla Konyaaltı Liman Halk Plajı'nın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra ise açılış törenine katılan bisiklet gruplarının Konyaaltı Sahili'nde yapacağı bisiklet sürüşünün startı verildi.