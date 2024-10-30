Antalya\'da 29 Ekim Coşkuyla Kutlandı

Yerel

Celal Şengör, ABD ve İsrail\'in Türkiye ile ilgili gizli planını açıkladı

Savcıyı tehdit eden bebek katilleri, bu kez ters düştü

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladı. On binlerce Antalyalı ellerinde Türk bayraklarıyla fener alayında buluşurken, Konyaaltı Varyan'tan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Cumhuriyet Meydanı'nı tıklım tıklım dolduran Antalyalılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ünlü pop sanatçısı Kenan Doğulu'nun hayran bırakan performansıyla büyük coşku içinde kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı Antalya'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde fener alayı düzenledi. Konyaaltı Varyant'ta toplanan on binler ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle fener alayına katıldı. Fener alayında Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve on binlerce Antalyalı yürüdü.

On binler fener alayında

Yaklaşık 400 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıyan Antalyalılar, eşsiz bir görüntü oluşturdu. Ellerinde Türk bayrakları ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ile yürüyen vatandaşlar yürüyüş boyunca marşlar söyledi. Konyaaltı Caddesi tıklım tıklım dolarken, birçok vatandaş da evlerinin balkonundan alkışlarıyla fener alayına katılan vatandaşlara eşlik etti. Fener alayının coşkusu Cumhuriyet Meydanı'na ulaşılmasıyla zirveye ulaştı.

Cumhuriyet Meydanı doldu taştı

Cumhuriyet Meydanı'na dolup taşarken, on binler Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı. Konser öncesinde sahne alan 'Ersin Show' Antalyalıları coşturdu. Telefon ışıklarıyla ve birbirinden güzel showlar ile Cumhuriyet Meydanı'nda görsel şölen yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, elinde Türk bayrağıyla alanı dolduran on binleri selamladı.

"Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlu olsun"

Cumhuriyet Meydanı'nda on binlere seslenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 31 Mart seçimlerinde Antalyalılara Cumhuriyet'ten, özgürlüklerden, milli bayramları cesurca kutlamaktan vazgeçmeyeceğinin sözünü verdiğini hatırlatarak, "Sevgili Gençler; Atamızın dediği gibi; "Ey yükselen yeni nesil, İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz." Elbet olacak karşı çıkanlar, baskı kuranlar. Elbet olacak vazgeçenler, hainler, sözünden dönenler. Elbet olacak Cumhuriyetimizi, Ata'mızı unutturmaya çalışanlar. Ama biz asla pes etmeyeceğiz, yılmayacağiz, yıkılmayacağız, bir gün bile vazgeçmeyeceğiz. Teröre, gericiliğe geçit vermeyeceğiz. Ata'mızın izinde, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve demokrasinin hüküm süreceği bir ülke için hiç durmadan azimle gururla yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun" dedi.

Kenan Doğulu'dan hayran bırakan performans

Başkan Muhittin Böcek'in konuşmasından sonra sahne alan ünlü pop sanatçısı Kenan Doğulu, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşların karşısında Cumhuriyet'in 100. yılına özel bestelediği 'İkinci Yüzyıl' marşı ile çıktı. 40 kişilik özel bir koro ile sahne alan Kenan Doğulu'nun seslendirdiği 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı ile Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir coşku yaşandı. Kenan Doğulu, ışık şovlarıyla rengarenk olan Cumhuriyet Meydanı'nda sahne performansı ve söylediği birbirinden güzel parçalarla Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Başkan Muhittin Böcek, konserde ünlü sanatçı Kenan Doğulu'ya gecenin anısına Atatürk portesi hediye etti.