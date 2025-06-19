Armutlu Mahallesi'nde Okul ve Sağlık Ocağı Yok - Son Dakika
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Armutlu Mahallesi'nde Okul ve Sağlık Ocağı Yok

19.06.2025 10:57
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Hatay’ın Armutlu mahallesinde deprem sonrası yeniden yapılanmada okul ve sağlık ocağı yer almadı.

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde büyük kısmı yıkılan Armutlu mahallesinin yeni planında, okul ve sağlık ocağına yer verilmedi. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, okul ve sağlık ocağı gibi temel hizmet alanlarının yapılmamasını, "yeniden inşa değil, yeniden yok sayma" olarak nitelendirdi, TTB Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ali Kanatlı, "20 bin kişiye hizmet veren bir sağlık ocağı vardı. Gebeler nereye gidecek? Bebekler aşılarını nerede yaptıracaklar? Yaşlı insanlar nerede gidip muayene olacaklar?" dedi.

6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da birçok mahallede kalıcı konutların inşası sürüyor. Hatay'ın en büyük mahallelerinden Defne ilçesine bağlı Armutlu mahallesinde de konutlar yükselmeye başladı.

Deprem öncesi on bin civarında nüfusu olan Armutlu Mahallesi'nde bin civarında öğrencinin eğitim aldığı üç okul ile sağlık ocağı, mahallenin yeni yapılaşma sürecinin planında yer almadı. Yeni planında sağlık ocağı ve okulun bulunmamasına, bazı siyasi parti ve sendika temsilcileri ile mahalle halkı tepki gösterdi. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun da destek verdiği mahalleliler, "Okulsuz mahalle istemiyoruz" şeklinde slogan attı.

"Yeni planda okul olmamasını doğru bulmuyoruz"

Okul Aile Birliği'nden Sevinç Yaman yaptığı açıklamada, depremin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Mustafa Kemal Akbay İlkokulu'nun hala inşa edilmemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yaman, "Çocuklarımız Sümerler Ortaokulu'nda misafir olarak, yetersiz eğitim koşulları altında öğrenim görmeyi sürdürüyor. Bu durum, çocuklarımızın eğitim hakkını ve gelişim süreçlerini ciddi şekilde olumsuz etkiliyor" dedi.

Mustafa Kemal Akbay İlkokulu'nun mahalle için bir değer ve eğitim yuvası olduğunu ifade eden Yaman, okulun Armutlu'da modern, güvenli ve depreme dayanıklı bir şekilde yeniden inşa edilmesini talep etti. Yaman, yetkilileri göreve davet ederek, çocukların hak ettiği eğitime kavuşması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu: "Okul ve sağlık ocağı yapılmaması yeniden inşa değil, yok saymadır"

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu da konuyu Meclis gündemine taşıdı. Mullaoğlu, "Sağlık haktır, insanca yaşamanın temel hakkıdır. Depremler evlerimizi yıktı, hayatlarımızı parçaladı, en değerli varlıklarımızı kaybettik. Sağ olsun hükümet buradaydı, rezerv alanı ilan ederek sadece binalar yapıyor. Sadece binaların yapılması hayatın olduğu anlamına gelmez" dedi. Mullaoğlu, okul ve sağlık ocağı gibi temel hizmet alanlarının ihmal edilmesini, "yeniden inşa değil, yeniden yok sayma" olarak nitelendirdi.

Eğitimsen Hatay Şube Başkanı Özgür "Tıraş: Çocuklar başka mahalleye giderse çok sorun çıkar"

Armutlu Mahallesi'nin Defne ilçesinde yıkımın en yoğun yaşandığı yerlerden biri olduğunu belirten Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, deprem öncesi nüfusunun yaklaşık 10 bin olduğunu hatırlattı. Tıraş, "Etrafımızda birçok mahalle yapıldı ama ne yazık ki 2000 konut yapılmasına rağmen burada okul düşünülmüyor. En sağlıklı ve güvenli okulun çocuklara en yakın, yürüyerek gidilen okul olduğunu biliyoruz. Çünkü çocuklar başka bir mahalleye gittiğinde güvenlikten beslenmeye dair birçok sorun ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı. Tıraş, yetkililerin Armutlu Mahallesi'ne okul yapmayı unuttuklarını düşünmediğini, bunun tamamen siyasi bir tercih olduğunu iddia ederek, "Burada sadece binalar yıkılmadı, bir mahallenin ihya edilirken sosyal alanların, okulların düşünülmesi lazım" diye konuştu. Tıraş, yetkililere seslenerek, bu yanlıştan hemen dönülmesini talep etti.

Deprem öncesinde Mustafa Kemal Akbay İlkokulu ve Mehmet Rende Ortaokulu'nda yaklaşık bin 200 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Özgür Tıraş, okulun yapılmaması durumunda öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin, tüm mahalle halkının mağdur olacağını vurguladı. Tıraş, "Bizler dün olduğu gibi bugün de her mahallenin ihyası için, her çocuğun geleceğine sahip çıkmak için mücadelemize devam edeceğiz. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz" dedi.

TTB MYK üyesi Ali Kanatlı: 20 bin kişi için sağlık ocağı yok

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Ali Kanatlı, depremin ilk gününden beri sahada olduklarını söyleyerek, Hatay'ın 11 ilin toplamı kadar yıkıldığını belirtti.

Kanatlı, "Hatay insanı yaralı, Hatay insanının psikolojisi bozuk, sevdiklerini kaybetti. Sokağını kaybetti, okulunu, kaybetti ailesini, sağlık ocağını kaybetti. 1 yıl, 18 ay ve 24 aylık raporlarımızda da sürekli olarak mevcut sağlık ocağı yerlerini işaret ettik, 'Burada bir sağlık ocağı var, yeri var. Bunu yapın, güçlendirin ya da yıkıp yeniden yapın' dedik. Depremden önce 20 bin kişiye hizmet veren bir sağlık ocağı vardı. Peki bundan sonra ne olacak?" diye sordu.

Yeni planda sağlık ocağı da yok: "Gebeler, bebekler, yaşlılar nereye gidecek?"

Yapılan 10-15 bin kişilik TOKİ konutlarına rağmen bölgede hiçbir sağlık merkezi planının olmadığını dile getiren Kanatlı, bu durumun ciddi bir mağduriyet yaratacağını ifade ederek, "Gebeler nereye gidecek? Bebekler aşılarını nerede yaptıracaklar? Yaşlı insanlar nerede gidip muayene olacaklar?" sorularıyla duruma tepki gösterdi.

Kanatlı, TTB olarak yaptıkları tüm uyarılara rağmen seslerinin duyulmadığını belirterek, "Türk Tabipler Birliği olarak söylüyoruz: Sağlık Bakanlığı Hatay'a sırtını mı döndü? İlk günden itibaren 56 tane aile sağlık merkezinin yıkıldığı bir yerde bir tane bile Aile Sağlık Merkezi yapılmadı ne yazık ki. Planda da yok. TOKİ'lerin olduğu yerde de Sağlık Merkezi yok. Oradaki insanlar ne yapacaklar? Sesimiz neden duyulmuyor?" dedi.

TTB Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Kanatlı, özellikle Armutlu Mahallesi'ndeki sağlık merkezinin tekrar yapılmasını ve hizmet vermesini talep ettiklerini yineledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Armutlu Mahallesi'nde Okul ve Sağlık Ocağı Yok - Son Dakika

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