ASİMED: İsrail'in Soykırım Planları Tehlikeli - Son Dakika
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ASİMED: İsrail'in Soykırım Planları Tehlikeli

ASİMED: İsrail\'in Soykırım Planları Tehlikeli

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, yaklaşık bir yıldır, dünya tarihinde eşine rastlanılmayan bir şekilde Gazze'de soykırım yapan terörist devlet ve çocuk katili İsrail nihai amacına ulaşmak için adımlarını büyültmeye ve hızlandırmaya başladığını...

30.09.2024 12:05
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Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, yaklaşık bir yıldır, dünya tarihinde eşine rastlanılmayan bir şekilde Gazze'de soykırım yapan terörist devlet ve çocuk katili İsrail nihai amacına ulaşmak için adımlarını büyültmeye ve hızlandırmaya başladığını ifade etti.

Eğilmez, önce İran'da HAMAS Siyasi Büro Şefi İsmail Haniyye'yi şehit eden İsrail daha sonra da Hizbullah lideri Hasan NasrallahBeyrut'a yaptığı hava saldırısında öldürdüğünü anlattı, " İsrail terör devleti, Gazze'de yaptığı soykırımı bölgesel savaşa dönüştürme ve diğer ülkeleri de bu kaosun içine çekme projesini adım adım gerçekleştiriyor. İsrail, son olarak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürerek aslında Lübnan cephesini fiilen açmış oldu. Siyonist rejimin bölgesel savaş planlarına ilk günden beri dikkat çeken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamasında dünyayı yine uyararak; "İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık dur denilmelidir" çağrısını bir kez daha tekrarladı." diye konuştu.

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, başta ABD ve İngiltere olma üzere birçok batılı devletin desteğini alan İsrail nihai hedeflerine ulaşana kadar durmayacağını anlatarak, şöyle devam etti "İsrail'in amacını Hamas'ın, Husilerin ve Hizbullah'ın askeri ve siyasi olarak yok edilmesi olarak görmek bu büyük faciayı yanlış değerlendirmek olur. İsrail'in hedefleri bunların çok ötesindedir. Çocuk katili İsrail'in dünyayı kaosa sürükleyecek ve binlerce masumun ölümüne sebep olacak hedeflerini şu şekilde sıralayabiliriz; Gazze'yi ilhak ettikten sonra Batı Şeria'daki direnişi ortadan kaldırıp Filistin yönetimini tamamen dağıtmak. Gazze ve Şeria'daki Filistinlileri ise Mısır ve Ürdün'e sürmek. Bütün bu eylemlerin sonrasında Filistin toprakları üzerinde, Müslümanların olmadığı Yahudi Devleti'ni ilan etmek. Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'i askeri olarak tehdit etme yeteneğini ortadan kaldırdıktan sonra önce Lübnan'ın güneyini sonra da tüm Lübnan'ı işgal etmek. Yemen'deki Husi isyancıları da kapsayacak şekilde, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz arasındaki İsrail karşıtı direniş eksenini yok etmek. Türkiye'nin liderliğini yaptığı, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'e Gazze Şeridi ve Batı Şeria üzerinde egemenlik tanıyan 'iki devletli çözüm' formülünü rafa kaldırmak. Son olarak Nil'den Fırat'a ve oradan Anadolu'nun güneyindeki toprakları da içine alan Arz-ı Mevud projesini gerçekleştirmek. Şunu çok açık bir şekilde ifade edebiliriz ki, İsrail'in bu hedeflerini gerçekleştirmesindeki en büyük engel Türk Devleti'dir. Dolayısıyla terörist İsrail'in bölgedeki en büyük problemi Türklerdir. Tarih bize enin sonunda bu hesabı Türk Devleti'nin kapatacağını söylüyor. Bu hesap mutlaka kapanacak ve çocuk katillerine gerekli ceza verilecektir." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ASİMED: İsrail'in Soykırım Planları Tehlikeli - Son Dakika

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