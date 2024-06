Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Anaokulu Mezuniyet Töreni

Yerel

Atatürk Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Özel Vakıf Okulları Anaokulu, yıl sonu mezuniyet töreni düzenledi. Düzenlenen törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.

Nenehatun Kültür Merkezinde düzenlenen ve duygusal anlara sahne olan etkinlik kapsamında 97 anaokulu öğrencisi mezuniyet diplomalarını Rektör Çomaklı'nın elinden aldı. Programa; Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle, okul müdürleri, yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Müdüre Çakıcı: "Sevgili Çocuklar, Sizler Bizim Umudumuzsunuz"

Programın açılış konuşmasını yapan Anaokulu Müdüresi Semra Cellat Çakıcı; bir yandan oldukça mutlu bir yandan da oldukça gururlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Bugün burada, minik yavrularımızın ilk mezuniyet heyecanını paylaşmak için toplandık. Çocuklarımızın bu özel gününde, onların büyüme yolculuğunda attıkları ilk adımlara tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu güzel çocuklarımız, geleceğin başarılı bireyleri olarak toplumda yerlerini alacaklar. Velilerimize, bizlere duydukları güvenden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteği ve iş birliği olmadan, çocuklarımızın gelişiminde bu kadar başarılı olamazdık. Onların güvenli, sevgi dolu bir ortamda büyümelerini sağlamak bizim öncelikli görevimizdi ve bunu sizlerin katkılarıyla başardık" dedi.

Bir teşekkürü de anaokulu öğretmen kadrosuna eden Müdüre Çakıcı: "Değerli öğretmenlerimiz, bu sürecin gerçek kahramanları sizlersiniz. Çocuklarımızın her birini sevgiyle, sabırla eğiterek onlara rehberlik ettiniz. Onların gelecekteki başarılarının temelini attınız ve bu başarının mimarları olarak her zaman hatırlanacaksınız. Sevgili çocuklar, sizler bizim umudumuzsunuz. Burada öğrendiğiniz bilgiler, kazandığınız değerler hayat boyu sizlere rehber olacak. Her birinizin parlayan bir yıldız olacağına inanıyoruz. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun.

Rektör Çomaklı: "Sevgili Çocuklar, kendinize ve ülkenize çok güzel başarı hikayeleri sunacaksınız"

Mezuniyet programı için duygularını aktarmak üzere kürsüye çıkan Rektör Çomaklı ise eğitim hayatlarının ilk mezuniyetini kutlayan çocuklarımızın bu heyecanına ortak olmaktan ayrı bir mutluluk ve sevinç duyduğunu belirterek konuşmasına başladı. 97 minik yavrunun anaokulundan ilkokula güvenle yolcu edildiğini aktaran Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları olarak İlkokul, ortaokul Anadolu ve Fen liselerimizde 100'den fazla öğretmenimiz, 1300'den fazla öğrencimize daha iyi bir gelecek hazırlamak için canla başla çalışıyorlar. Kadim şehrimize hizmet ediyorlar. Sevgili çocuklarımız; eğitim hayatınızın ilk adımı olan anaokulunu Atatürk Üniversitesi Vakıf Okullarında okumanızın etkisini ilerleyen yıllarda göreceksiniz. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizin kabiliyetlerini, içlerindeki harikaları ortaya çıkarmak için çok çeşitli faaliyetler yaptılar. Anaokulunda edindiğiniz yetkinliklere bundan sonraki eğitim hayatınızda binlercesini ekleyecek kendinize ve ülkenize çok güzel başarı hikayeleri sunacaksınız" diye konuştu.

"Bizler İçin Öğretmenlerimizin Değeri Paha Biçilemezdir"

Çocuklarımızın toplum önünde kendini ifade edebilme, kendilerine olan güvenlerini artırma, kültürümüzü tanıma ve sahip çıkma, kendi kişisel başarı hikayelerini yazmaları konusunda çok iyi bir tercih yaparak vakıf okullarını seçen velilere de teşekkür eden Rektör Çomaklı, öğretmenlere de seslenerek: "Küçük yüreklerin eğitim hayatında ilk öğretmeni olmanın ve onlara ilk dokunuşta bulunmanın mutluluğu ve gururunu siz değerli öğretmenlerimizde görüyorum. Bundan dolayı kıymetli öğretmenlerimizi, onlara destek olan bütün personelimizi tebrik ediyor ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mezuniyet töreni; konuşmaların ardından öğretmenlere başarı plaketlerinin takdim edilmesi ve öğrencilere mezuniyet diplomalarının verilmesiyle sona erdi. - ERZURUM