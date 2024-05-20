Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi'nde kazananlar belli oldu - Son Dakika
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Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi'nde kazananlar belli oldu

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Türkiye'nin en eski otomobil sporları kulübü olan Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü bu yıl 48.si düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi büyük bir heyecana sahne oldu. Rallide birçok kategori ve sınıfta birincilikler belirlendi.

20.05.2024 00:48  Güncelleme: 00:55
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- Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi'nde kazananlar belli oldu

BURSA - Türkiye'nin en eski otomobil sporları kulübü olan Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü bu yıl 48.si düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi büyük bir heyecana sahne oldu.

Atış Yapı ana sponsorluğunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Aloft Hotel Bursa, Özhan Marketler Zinciri, İnallar, Mavi Yeşil, Yılkar ve Digiwuu katkılarıyla düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonasının 4. yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan ve co-pilot Oytun Albayrak ekibinin liderliğiyle tamamlandı. Türkkan-Albayrak ekibi, aynı zamanda sınıf 3 birinciliğinin de sahibi olurken, genel klasman ikinciliği ve sınıf 2 birinciliğini GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul ekibi kazandı. Zorlu rallide üçüncülüğü Parkur Racing takımından Kerem Kazaz-Corentin Slyverstre ekibi kazanırken, 18 yaşındaki Kazaz aynı zamanda yarışın Gençler birinciliğinin de sahibi oldu. Rallinin Markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye olurken, Takımlar birinciliğini de GP Garage My Team elde etti.

Yarışın Sınıf 4 ve İki Çeker birinciliğini Fatih Selim Göçer-Mehmet Köleoğlu elde ederken, Sınıf N birincisi GP Garage My Team'den Okan Öztürk-Hakan Uçucu, Sınıf 5 birincisi Atış Motorsport'tan Metehan Üstükarcı- Hüseyin Çetin, Master Pilotlar birincisi GP Garage My Team'den Uğur Soylu, Kadın Pilotlar birincisi Burcu Çetinkaya, kadın co-pilotlar birincisi İtalyan Fabrizia Pons oldular. Yarışın 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık Historic klasmanı birinciliğini ise Fiat 131 ile yarışan Semih Geylan-Ünsal Deniz kazandı.

Bu yıl Celal Gülerhan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Taner Oruç-Onur Sırımoğlu birinciliğe uzanırken, ekip aynı zamanda Kategori 2'de ilk sırada yer aldı. GMG Racing'den Alp Atak-Alperen Tetik ikinci ve Kategori 3 birincisi, aynı takımdan Osman Ceylan-Batuhan Doğan da üçüncü oldular. Kategori 4'te GP Garage My Team'den Tolga Öztürk- Hasan Güler ve Kategori 1'de de Faruk Sayın-Cansu Açar birinciliklerin sahibi olurken, Açar aynı zamanda kadın co-pilotlar birinciliğini kazandı. TOSFED Ralli Kupası Kadın Pilotlar birinciliği de Furkan Acar ile yarışan Elif Gizem Filiz'in oldu.

Yarışlara yoğun ilgi

Pilotlar, zorlu geçen parkurda zaman zaman zor anlar yaşarken, 2 gün süresince büyük bir heyecan yaşandı.

Oyman Atabay sezonunun 4. yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi bu yıl da nefesleri kesti. Güzel havayı fırsat bilen Bursalıların ve çevre illerden gelen vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği rallide ekipler, 2 gün süresince kozlarını paylaştı.

Bursa'da heyecan fırtınası

Büyük bir heyecana sahne olan 48. Yeşil Bursa Rallisi'nde, 72 otomobil, 144 sporcu ve 300 kişilik görevli ordusu görev aldı.

Oyman Atabay sezonunun 4. rallisi olan organizasyon, 17 Mayıs Cuma Günü saat 20.00'de Downtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen start seremonisi ile başladı. Yeşil Bursa Rallisi'nde ekipler, iki gün boyunca Orhaneli- Keles bölgesindeki etaplarda kıyasıya mücadele etti. 470 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda, 8 özel etabın geçilmesi ile iki gün süren rallinin ilk günü 18 Mayıs Cumartesi saat 09.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu (Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu) doğu otoparkından başladı.

Rallinin ilk gününde 13,35 kilometre uzunluğundaki Remed Assistance (Harmanalan-Delice) etabı ile 25,05 kilometre uzunluğundaki Petrol Ofisi Maxima (Kozbudaklar - Göynükbelen - Karandere) etapları geçildi.

19 Mayıs Pazar Günü ise 10,10 kilometre uzunluğundaki Bursa Büyükşehir Belediye (Hüseyinalan) ve 10,30 kilometre uzunluğundaki Downtown (Soğukpınar) etaplarının tamamlanması ile sezonun son asfalt rallisi sona erdi.

Zorlu mücadelenin ardından, Aloft Bursa Hotel ev sahipliğinde ödül töreni düzenlendi.

Karbon ayak izi hesaplanarak hatıra ormanı oluşturulacak

Öte yandan BOSSEK, Yeşil Bursa Rallisi çerçevesinde dünyadaki çevre kirliliğine ve yarışta yer alacak fosil yakıtlı araçların oluşturduğu karbon ayak izine dikkati çekmek amacıyla önemli bir çalışmaya da imza attı.

BOSSEK, organizasyon çerçevesinde karbon ayak izini uluslararası standartları barındıran ISO 14064'e göre hazırlanacak rapora göre karbon yükünü tespit ederken, bu çerçevede Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün göstereceği alanda hatıra ormanı oluşturacak.

Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi\'nde kazananlar belli oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi'nde kazananlar belli oldu - Son Dakika

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