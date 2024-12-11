Bahçesaray Belediyesi'ne Kayyum Atanmasına İtiraz: Hukuksuz Uygulamalara Son Verilsin - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bahçesaray Belediyesi'ne Kayyum Atanmasına İtiraz: Hukuksuz Uygulamalara Son Verilsin

Geniş Video İzle

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden uzaklaştırılarak kayyum atanmasını hukuka aykırı buldu ve dava açtı. Dernek, kayyum uygulamalarının halk iradesine müdahale ettiğini savunarak, demokratik ilkelere zarar verdiğini vurguladı.

11.12.2024 18:07  Güncelleme: 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İshak Kara

(VAN) - Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ÖHD), Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açtı. Dernek Başkanı, "Belediye Başkanlarına yönelik soruşturma ve mahkeme kararlarının kesinleşmeden uygulanması, masumiyet ilkesini ihlal etmekte; demokratik ilkelere ve hukukun üstünlüğüne zarar vermektedir" dedi.

Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açan Özgürlük İçin Hukukçular Derneğine Van Barosu da destek açıklaması yaptı. Van Adliyesi önünde açıklama yapan ÖHD Van Şubesi Eş Başkanı Murat Özçiçek, şunları söyledi:

"Van'ın Bahçesaray ilçesi Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır'a mahkemece ceza verilmesi akabinde İçişleri Bakanlığı tarafından halkın oylarıyla seçilmiş meşru Belediye Eş Başkanı görevinden uzaklaştırılmış yerine hukuksuz bir şekilde kayyum atanmıştır. Üç seçim dönemidir belirli aralıklarla çeşitli gerekçelerle seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atanması, kayyum uygulamasının artık yerleşmiş, kökleşmiş ve halkın iradesini hedef alan bir politika haline geldiğini ortaya koymaktadır. Kürt sorununa yıllardır güvenlikçi bir yaklaşımla uygulanan politikalar, hukuksuzlukla pekiştirilmiş ve kayyum uygulamaları ile süreklilik kazanmıştır. Bu antidemokratik yaklaşım, yalnızca bölgesel bir soruna değil, tüm Türkiye'nin demokratikleşmesine ve toplumsal barış umutlarına yönelik bir tehdide dönüşmüştür.

Son olarak bu seçim döneminde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Esenyurt Belediye Başkanı'nın hukuksuzca gözaltına alınarak tutuklanmaları ve ardından Hakkari ve Esenyurt Belediyelerine kayyum atanması ile halkın iradesine bir kez daha müdahale edilmiştir. Belediye Başkanlarına yönelik soruşturma ve mahkeme kararlarının kesinleşmeden uygulanması, masumiyet ilkesini ihlal etmekte; demokratik ilkelere ve hukukun üstünlüğüne zarar vermektedir. Geniş bir toplumsal tepki gösterilmemesi Batman, Mardin, Halfeti, Dersim ve Ovacık Belediyelerine de kayyum atanmasıyla sonuçlanmıştır.

"Kayyum rejiminden derhal vazgeçilmelidir"

Bu nedenle, halk iradesini yok sayan, Anayasa'ya aykırı ve antidemokratik olan kayyum rejiminden derhal vazgeçilmelidir. Demokrasiye müdahale niteliğindeki bu uygulamaların son bulması, halkın seçtiği temsilcilerin görevlerine iade edilmesi ve Kürt meselesi dahil olmak üzere tüm sorunların barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi, Türkiye'nin demokrasisini ve toplumsal barışı güçlendirmek adına kaçınılmaz bir gerekliliktir. Barışçıl ve hukuki çözüm arayışından asla vazgeçilmemeli, toplumun geleceğe dair barış ve demokrasi umutları korunmalıdır.

Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili kayyum uygulamasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tarafımızca bugün dava açılmış olup kayyum politikalarını kabul etmeyeceğimizi ve bu politikaların karşısında duracağımızı, halkın iradesini savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."

"Kayyum uygulaması Anayasa'ya aykırıdır"

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ise şu şekilde konuştu:

"Van Barosu olarak yıllardan beri özellikle Kürt iradesini hedef alan seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldıran kayyım uygulamasına karşı her zaman sözümüzü net bir şekilde söyledik. Bu uygulamaya tepki koymak son vermek bütün hukukçulara, Sivil toplum kuruluşlarına yüklenmiş bir yükümlülüktür.  Biz Van Barosu olarak yıllardan beri söylediğimiz bu sözün arkasında ve kayyum uygulamasının karşısında durduk. Bugün burada yine Bahçesaray halkının iradesinin yok sayılması üzerine atanan kayyum uygulamasına da hayır diyoruz. Kayyum uygulaması anayasaya aykırıdır. Bugün, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği tarafından Van İdare Mahkemesi'ne açılmış bulunan iptal davasının Van Barosu olarak takipçisi ve destekçisi olacağımızı belirtmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Bahçesaray, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Kayyum, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçesaray Belediyesi'ne Kayyum Atanmasına İtiraz: Hukuksuz Uygulamalara Son Verilsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
17:53 Trump’ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan’ın eski patronuymuş Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
00:27 Avustralya’da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu Avustralya'da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu
00:18 Hakan Fidan’dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı Hakan Fidan'dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı
00:16 Biden’dan Trump’a Ekonomi Uyarısı Biden'dan Trump'a Ekonomi Uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 19:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçesaray Belediyesi'ne Kayyum Atanmasına İtiraz: Hukuksuz Uygulamalara Son Verilsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.