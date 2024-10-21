Balıkesir\'de Yakın Çözüm ekibi sahaya iniyor

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Türkiye'nin en çok muhtarına sahip Balıkesir'de muhtarların işini kolaylaştıracak yeni bir çalışma modeli hayata geçiyor. Muhtarlar Günü'nde sistemin detaylarını paylaşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Sabahlara kadar çalıştık. Artık 'Başkana ulaşamıyoruz, ilgili yöneticilere ulaşamıyoruz' şikayetlerini sonlandırmak için çok çalıştık. Halkla daha yakın olmak için genç ve dinamik arkadaşlardan oluşan bir Yakın Çözüm ekibi kurduk. Hangi konu hangi aşamada tüm bunları dijital bir platform üzerinden takip edeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Muhtarlar Günü vesilesiyle Balkonuk Center'da düzenlenen programda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Programa Başkan Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, daire başkanları ve muhtarlar katıldı. Başkan Akın, her masayı tek tek ziyaret edip muhtarlarla selamlaştı. Katılım, yerel demokrasi ve iş birliği denilince akla ilk olarak muhtarların geldiğini söyleyen Akın, yerel yönetimin en önemli ayağının muhtarlar olduğunu söyledi. Başkan Akın, pazartesi gününden itibaren Fırıntaş Cafe ve Onhann restoranlarında muhtarlara yüzde 20 indirim sağlanacağını duyurdu. Türkiye'nin en çok muhtarına sahip Balıkesir'de muhtarlarla daha yakından çalışmak, sorun ve taleplere daha hızlı çözümler üretmek amacıyla yeni bir çalışma modelini hayata geçireceklerini açıklayan Akın, "Artık 'Başkana ulaşamıyoruz, ilgili yöneticilere ulaşamıyoruz' şikayetlerini sonlandırmak ve hizmete odaklanmak için çok çalıştık. Ciddi bir çalışma yaptık ve yepyeni modelimizi oluşturduk. Bu kapsamda, halkla daha yakın olmak için genç ve dinamik arkadaşlardan oluşan bir Yakın Çözüm ekibi kurduk. Yakın Çözüm ekiplerimiz yaz-kış demeden mahalle mahalle dolaşacak. Sizlerin ve mahallelinin kapısını çalacak. Hangi konu hangi aşamada tüm bunları dijital bir platform üzerinden takip edeceğiz. Artık sizlerin belediyede ayrı ayrı birimlere ulaşmaya çalışıp 'bu iş ne oldu' diye sormanıza gerek kalmadan bizim ekipler sizleri arayacak, haber verecek" dedi.

"Muhtarlarla ortak çalışma yapmalıyız"

Hiçbir kamu kurumunun muhtarlar olmadan görevini tam olarak yerine getiremeyeceğini belirten Akın, "Türkiye'de de, Balıkesir'de de sorunun da, çözümün de ve tabi ki hizmetin de ilk ayağını muhtarlar oluşturur. Türkiye'de 50 binin üzerinde muhtar var, bunun yaklaşık 50'de biri Balıkesir'de. 1133 muhtarlığın olduğu Balıkesir'de içinizde çok tecrübeli isimler var. Tecrübeli muhtarlar eminim çok iyi bilir. Eğer bir belediye başkanı başarılı olacaksa, çalışmalarını merkezden en ücra yere taşıyacaksa muhtarlarla ortak çalışma yapmak zorundadır. Huzurun, refahın, daha iyi yaşanır bir kent oluşturmanın yolu yerel yönetimlerin ortak çalışmasıyla, söze, karar ve yetkiye ortak katılımla sağlanır. Bugün 101. yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz bizlere bu ortamı sağladı. Yerel yönetimlerle merkezi yönetimler arasında yeni ve güçlü bağlar kurulmasına zemin hazırlamıştır. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağımız 29 Ekim öncesi böylesine bir buluşma hem gücümüzü hem de coşkumuzu arttıracaktır. Çünkü biliyoruz ki yerel yönetim güçlü olmadan merkezi yönetim güçlü olmaz" şeklinde konuştu.

"Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

İlk çoban ateşinin yakıldığı Kuvayı Milliye'nin Başkenti Balıkesir'in, kurtuluşun ve Cumhuriyet'in kuruluşunun en önemli sembollerinden biri olduğunu herkesin bildiğini belirten Akın, "Bu bilinçle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızla daha iyi bir iş birliği, daha yakın bir çalışma ortamı sağlayarak, güçlü bir koordinasyonla Balıkesir'imizi hak ettiği büyükşehir statüsüne çıkarmaya kararlıyız. Hep söylüyorum, bir kez daha söylemek isterim, Balıkesir, İstanbul'la İzmir arasına sıkışan bir kent olmayacak. Tarımın ve hayvancılığın en güçlü olduğu kentlerden bir olan Balıkesir'de çiftçimiz yoksulluk çekmeyecek. Süt ve peynir cenneti olan bir şehirde çocuklarımız yatağa aç girmeyecek. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir ortamda çocuklarımız, taşımalı eğitimin mağduru olmayacak. Evlatlarımız, okullarımızda temizlik sorunu yaşanmayacak. Zenginliklerle dolu Balıkesir'imizde yoksulluğu yenmek için çocuklarımız yatağa aç girmesin, emeklilerimiz sesiz kalmasın, çiftçimiz toprağından kopmasın diye tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu nedenle Dünya Balıkesirliler Günü'nde Yakın Kart uygulamamızın tanıtımını yaptık. Artık ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz, kimse ayrımcılığa uğramadan, insan onuru zedelenmeden, sağ elin verdiğini sol el görmeden belediyemizin sosyal desteklerinden faydalanabilecek" diye konuştu.

"Yakın çözüm ekibi kuruldu"

Muhtarlarla daha yakından çalışmak, sorun ve taleplere daha hızlı çözümler üretmek amacıyla yeni bir çalışma modelini uygulamaya koyacaklarını ifade eden Akın, şunları aktardı: "Türkiye'nin en çok mahallesinin olduğu şehirlerden biri olarak 1133 muhtarımızın hiçbirini dışarıda ayırmıyoruz. Bunu büyük bir özgüvenle ve samimiyetle söylüyorum. Partizanlığı kabul etmiyorum. Balıkesir', Türkiye'ye örnek olacak. Balıkesir'de milli birik ve beraberlik bütün yurttaşlarım tarafından hissedilecek. Biz adalete inanıyoruz. Biz hizmetin eşitliğini de önemsiyoruz. Hangi muhtarımın hangi partiden olduğu bizi ilgilendirmez. Çünkü aslolan hizmettir. ve bunu size ispat edeceğiz. Göreve gelişimizin altıncı ayındayız. İnanın bu süreçte çok yoğun bir çalışma yaptık. Sabahlara kadar çalıştık. Artık 'Başkana ulaşamıyoruz, ilgili yöneticilere ulaşamıyoruz' şikayetlerini sonlandırmak ve hizmete odaklanmak için çok çalıştık. Bunun için muhtarlarımız belediyemize nasıl daha kolay ulaşır, sorunlarını ve görüşlerini bize en rahat nasıl iletir, ettiği talebin ne durumda olduğunu nasıl takip eder, ilçelerimizde yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardan nasıl vaktinde haberdar olur, kentimizin sadece gündelik sorunlarına değil, geleceğine dair fikirlerini bizimle nasıl paylaşır gibi konular üzerine ciddi bir çalışma yaptık ve yepyeni modelimizi oluşturduk. Bu kapsamda, halkla daha yakın olmak için genç ve dinamik arkadaşlardan oluşan bir Yakın Çözüm ekibi kurduk. Yakın Çözüm ekiplerimiz yaz-kış demeden mahalle mahalle dolaşacak. Sizlerin ve mahallelinin kapısını çalacak. Bir ihtiyacınız var mı, bir isteğiniz var mı hepsini öğrenecek, ilgili daire başkanlığımıza iletip süreci takip edecek, süreçle ilgili de sizleri bilgilendirecek."

"Artık o devir sona erdi"

Takip sürecini de dijital bir ortama taşıdıklarının bilgisini paylaşan Başkan Akın, "Hangi konu hangi aşamada tüm bunları dijital bir platform üzerinden takip edeceğiz. Artık sizlerin belediyede ayrı ayrı birimlere ulaşmaya çalışıp 'bu iş ne oldu' diye sormanıza gerek kalmadan bizim ekipler sizleri arayacak, haber verecek. Mahallenin sorunu var, daire başkanının peşinden koşuyor, müdürlerin peşinden koşuyor, belediyenin peşinden koşuyor artık o devir sona erecek. Bu beş yıl içerisinde Balıkesir'de yapılmayan yol kalmayacak. Balıkesir genelinde ulaşılmayan yer kalmayacak. Bunların sözünü vermiştik. Benimle beraber çalışmak kolay iş değil. Bunu da söyledim. Ama ben huzurlarınızda daire başkanlarıma, başta genel sekreterim olmak üzere genel sekreter yardımcılarıma, müdürlerime, BASKİ'me ve tüm aileme, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Sizin yerinize ben takip edeceğim"

Yeni sistemle artık muhtarların önceliği olduğunu ve onlardan gelen taleplere öncelik verileceğini vurgulaya Başkan Akın, "Ayrıca dijital sistemimizde sizler de talep ve şikayetlerinizi kendiniz girebileceksiniz. Dosya getir, onu getir yok. Siz arayacaksınız. Siz aradığınız an masanızda olan o sistemle çözeceğiz. Buna çok emek verdik. Bunun en yakın takipçisi kim? Size en yakın Ahmet Akın. Hiç merak etmeyin. Dijital sistemde sizin çağrılarınız orada öne çıkacak. Bir ekip çalışması halinde bu dijital platform üzerinden çalışılmaya başlanıyor. Tüm bunların detaylarını sizlerle paylaşmak ve geliştirmek üzere önümüzdeki aydan itibaren Muhtarlar Ortak Çalışma ve Koordinasyon toplantılarımız başlayacak. Hedefimiz, öncelikle uyum içinde ve koordinasyon halinde çalışmayı sağlamak. Doğru şekilde iletişim kurabilmek bu işi başarmamızın birinci kuralı. Bu süreçlerimizi iyileştirdiğimizde, artık hep birlikte bu kentin geleceğini en yakın çalışma arkadaşlarım muhtarlarımla birlikte planlayacağız. Başlayacağımız bu çalışma toplantıları Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığımız, müdürlüklerimiz ve Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülecek. Bütün bilgi notları en başta benim de gördüğüm bir platformda olacak. Sizin yerinize ben takip edeceğim" İfadelerini kullandı.

Muhtarlara yüzde 20 indirim

Pazartesi gününden itibaren Fırıntaş Cafe ve Onhann restoranlarında muhtarlara yüzde 20 indirim sağlanacağını da aktaran Başkan Akın, ulaşım desteğiyle ilgili ise, "Ulaşım desteği için de arkadaşlarıma talimatları verdim. En uygun ve adaletli bir şekilde çalışıp ulaşım desteği konusunda da bilgilendireceğiz" dedi. - BALIKESİR