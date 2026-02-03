Başkan Altay: "Konya\'da afetlere karşı devletimizin elini güçlendirecek bir model oluşturduk"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda "AFAD Akreditasyon Sertifika Töreni ve Konya Büyükşehir Belediyesi STK Destek Programı" düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali İhsan Körpeş, "Bugün itibariyle şehrimiz kamu kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın eşgüdüm içerisinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde 15 akredite ekibe ulaşmış durumdadır. Özellikle vurgulanması gereken husus bu ekiplerden 11 tanesi geride bıraktığımız 2025 yılı içerisinde akredite edilmiştir. Bu da Konya'mızdaki kurumların ne kadar uyumlu çalıştığının net bir göstergesidir" dedi.

"Biz bir aileyiz"

AFAD Gönüllülük, Sivil Savunma ve Akreditasyon Daire Başkanı Hüseyin Ceven de, "Biz bir aileyiz. Bugün burada bu ailenin ortak neferi olmaktan mutluyuz. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz; büyük afetlerde sivil kapasite olmadan hiçbir devlet yeterli değil. Gönüllülerle çalışmanın faydası çok büyük. Bunu Kahramanmaraş depremlerinde de fazlasıyla gördük" diyerek yeni akreditasyon alanları hakkında bilgi verdi.

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, "Bu buluşma, hafızamızda hala taze, hala yüreğimizde acısı dinmeyen büyük bir gerçeğin, 6 Şubat'ın bizlere yüklediği tarihi sorumluluğun bir yansımasıdır. O zorlu günlerde bu ruhun en somut, güçlü ve en organize örneğini sergileyen illerimizden biri de şüphesiz Konya'mızdır. Burada başta Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ilçe belediye başkanlarımızın şahsında tüm Konyalı kardeşlerimize kurumum ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün STK'larımızın köklü kuruluşlarının ve yerel yönetim ekiplerinin burada akredite olması sadece bir prosedür değil, bu güvenin ve yetkinliğin tescillenmesidir" ifadelerini kullandı.

"Gönüllülük esası; afet yönetim sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin coğrafi konumu, jeolojik yapısı ve iklim özellikleri itibarıyla afet risklerinin yüksek olduğu bir bölgede yer aldığını hatırlatarak, "Bu gerçek bizlere şunu açıkça göstermiştir: Doğru bir afet yönetimi, afet olmadan önce riskleri iyi analiz eden, eğitimli insan gücüne odaklanan ve kurumsal kapasitesini sürekli geliştiren bütüncül bir yaklaşımla sağlanabilir. Bu anlayış içerisinde gönüllülük esası ise; afet yönetim sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Gönüllülerin bilgiyle, eğitimle ve akreditasyonla sürece dahil edilmesi, sahadaki müdahale gücünü artırdığı gibi, toplumun afetlere karşı direncini de güçlendirmektedir" dedi.

"Konya'da kurduğumuz bu yapı; devletimizin elini güçlendirecek bir model niteliği taşımaktadır"

Başkan Altay, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek Türkiye'de hafif, orta ve ağır seviye kentsel arama ve kurtarma akreditasyonunun üçünü birden alan ilk yerel yönetim olmayı başardık. Bugün Konya'da kurduğumuz bu yapı; afetlere karşı devletimizin elini güçlendirecek bir model niteliği taşımaktadır. Derin bir teessürle belirtmek isterim ki; 6 Şubat 2023 sabahına karşı, bu toprakların gördüğü en ağır imtihanlardan biriyle yüz yüze geldik. Bir gecede zaman durdu; umut nefessiz kaldı, şehirlerimiz sessizliğe gömüldü. On binlerce canımızı yitirdik, yüreklerimiz yangın yerine döndü. O karanlık saatlerde yaşadığımız acı, kelimelerle tarif edilemeyecek kadar derin, izleri silinmeyecek kadar ağırdı. Ancak aynı gün, bu milletin asırlardır taşıdığı merhametin, fedakarlığın ve dayanışma ruhunun da bütün çıplaklığıyla ortaya çıktığı bir gün oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla sahadaydı. Kurumlarımız, personelimiz ve gönüllülerimiz tek yürek halinde harekete geçti."

"Hatay'da edindiğimiz her tecrübe, bizlere hazırlıklı olmanın binlerce hayat kurtarabileceğini ispatlamış oldu"

Konya olarak ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuklarını aktaran Başkan Altay, "Hatay'daki kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik. Tüm bu süreç boyunca ilçe belediyelerimizle birlikte toplam 3 bin 369 personelimizle sahada görev aldık. Büyükşehir Arama Kurtarma ekiplerimiz ise hepimize umut olan 168 vatandaşımızı enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. Bu gayretin nihai sonucunda, Hatay'da edindiğimiz her tecrübe; bizlere hazırlıklı olmanın, koordinasyonu güçlü tutmanın ve gönüllü-profesyonel yapıyı birlikte inşa etmenin binlerce hayat kurtarabileceğini ispatlamış oldu. Gönüllü itfaiyecilik modelinin önemini de bu noktada özellikle vurgulamak isterim. Çünkü afetlere karşı mücadele, tek bir kurumun omuzlarına bırakılacak bir yük değildir. Toplumun her kesimini içine alan, kapsamlı bir dayanışma hareketini zorunlu kılan zorlu dönemlerdir" diye konuştu.

"Gönüllü İtfaiyecilik Projesi"nin önemini anlattı

Belediye olarak hayata geçirdikleri Gönüllü İtfaiyecilik Projesi'nin bu anlayışın somut bir tezahürü olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Bugün 31 ilçede, 615 mahallede, 2 bin 830 gönüllü itfaiyeciye ulaşarak yüzlerce olaya ilk müdahaleyi mümkün kılan güçlü bir yapı oluşturmuş durumdayız. Bu yapı, Konya'nın afetlere hazırlık konusundaki kararlılığının ve insan odaklı yaklaşımının açık bir göstergesidir. Bizler için afetlere hazırlık; bir görev tanımından ya da bir unvandan ibaret değildir. Bu hazırlık; enkaz altından çıkarılan bir canın nefesi, bir annenin evladına yeniden kavuşması, bir çocuğun hayata tutunması demektir. Bugün teslim ettiğimiz her sertifika, aldığımız her akreditasyon belgesi; aslında bir hayatı daha kurtarabilmek adına verdiğimiz sözün belgesidir. Konya olarak bu sözü tutmaya, nerede bir ihtiyaç varsa orada olmaya, devletimizin ve milletimizin emanetini omuzlarımızda taşımaya devam edeceğiz" açıklamalarını yaptı.

Konya'daki STK'lara ekipman desteği

Bu anlayış doğrultusunda, afet ve acil durumlara hazırlık kapasitelerini daha da güçlendirmek amacıyla belediye olarak yeni bir destek projesini daha hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, şunları kaydetti: "Şehrimizde faaliyet gösteren ve Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon sürecine başvurusu kabul edilen sivil toplum kuruluşlarımıza ekipman desteği sağlayacağız. Böylece sivil toplum kuruluşlarımıza da önemli bir destek veriyoruz ama bu işte asıl önemli olan insan kaynağı, gönüllüler. Akreditasyon süreci hafif seviyede olan kuruluşlarımıza 500 bin, orta seviyede olan kuruluşlarımıza ise 1 milyon lira destekte bulunacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu desteklerle; güçlü ekipman, doğru eğitim ve etkili koordinasyon anlayışıyla Konya'nın afetlere karşı örnek bir şehir olma vasfını da pekiştirmiş olacağız. Bu sürece gönüllülük ruhuyla katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve fedakar gönüllülerimize teşekkür ediyor; Konya'nın bu alandaki çalışmalarının etki alanını genişleterek hem ulusal hem de uluslararası ölçekte örnek olmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin; bizleri de her şartta milletimizin umudu olabilecek güç ve dirayette daim eylesin."

"Bir afet olduğunda kahraman arkadaşlarımızla birlikte ülkemizin her noktasında göreve hazır bir şekilde buradayız"

6 Şubat depremlerinde tüm Konya'nın topyekün halde yardım seferberliğine koştuğunu kaydeden Başkan Altay, "Yaklaşık 40 gün boyunca Hatay'da deprem bölgesinde arkadaşlarımızla ve Hataylı kardeşlerimizle birlikte zorlukları paylaştık ve çözüm üretmeye gayret ettik. Bugün 6 Şubat denince herkes mutlaka Konya ve Hatay konusunda bir şeyler söyleme gereği hissediyor. Bu aslında büyük bir kıvanç ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk. AFAD ile üç seviyede hafif, orta ve ağır akreditasyon alan ilk belediye olarak bu sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzu bir kez daha ispatlamış olduk. AFAD Başkanlığımıza, Bakanımıza teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanı'nın memleketinin belediyesinin bu sertifikayı ilk alması da çok kıymetlidir diye düşünüyorum. Valimizin riyasetinde kamu kurumlarımızla çok güzel bir koordinasyonla bu süreci yürütüyoruz. Rabbim her türlü tehlikeden önce şehrimizi sonra ülkemizi korusun. Ama bir afet olduğunda bilelim ki biz elimizden gelen bütün hazırlıkları yapmış bir şekilde, kahraman arkadaşlarımızla birlikte ülkemizin her noktasında göreve hazır bir şekilde buradayız" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Sertifika alan her bir gönüllümüzün afet anlarında toplumumuza karşı üstlendiği görevi aynı hassasiyet ve ciddiyetle sürdüreceğine yürekten inanıyorum"

Konya Valisi İbrahim Akın ise afetlere karşı hazırlıklı olmanın, olay anında hızlı, koordineli ve doğru müdahaleyi mümkün kılacak güçlü iş birliğini tesis etmenin hayati önem taşıdığını dile getirerek, "Bu doğrultuda Konya'mızda kentsel arama kurtarma ve afetlerde acil barınma faaliyetleri kapsamında oluşturulan toplamda geçen yılla beraber 15 ekip, 621 kişiden oluşan ekiplerimiz, titiz bir çalışma ve eğitim sürecinin sonunda başarılı bir şekilde akredite edilmiştir. Akreditasyon süreci, afetlere hazırlıklı olma anlayışımızın, kurumsal disiplinimizin ve sorumluluk bilincimizin sahadaki somut karşılığını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede tüm ekiplerimizin her türlü afet durumunda görev yapabilecek yüksek standartlara sahip yetkinlikte ve donanımda olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sertifika alan her bir gönüllümüzün afet anlarında toplumumuza karşı üstlendiği görevi aynı hassasiyet ve ciddiyetle sürdüreceğine yürekten inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Programa; Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Konuşmaların ardından düzenlenen sertifika teslim töreninde Vali Akın, Başkan Altay, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Ergin ve protokol tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi'ne hafif-orta ve ağır düzeyde arama-kurtarma akreditasyon belgeleri takdim edildi. Ayrıca AFAD'a akredite olmuş STK'lara da sertifika ve arma takdimi gerçekleştirildi. - KONYA