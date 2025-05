Başkan Bozbey; "Bursalıların da çalışma arkadaşlarımızın da haklarını koruyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ çalışanlarının büyük genelinin sundukları tekliften memnuniyet duyduğunu ancak sendikanın tavrını aşamadıklarını söyledi. Süreci bu noktaya sendikanın getirdiğini belirten Başkan Bozbey, "Bu saat itibariyle tüm çalışanlarımızın görevlerinin başına geçmesini istiyorum. Vatandaşlarımızın akşam saatlerinde evlerine rahatlıkla dönebilmesini arzu ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. AKOM Merkezi'ndeki basın açıklamasına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şirketlerin yöneticileri ve şube müdürleri katıldı.

"Çalışanlarımıza sahip çıktık ve destek verdik"

Bursalıların güne BURULAŞ'taki grevle uyandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm yapıcı ve olumlu tavırlarına rağmen toplu iş sözleşmesinin grevle sonuçlanmasının herkesi üzdüğünü dile getirdi. Sonuçtan Bursalılar adına üzüldüğünü söyleyen Başkan Bozbey, sendika yönetiminin belediyenin mali disiplinine zarar verecek talepleri nedeniyle uyuşmazlık yaşandığını belirtti. Bursalıların mağdur olmaması ve sabah grevle karşılaşmaması için sabah saat 05.00'e kadar müzakere yolunu seçtiklerini ancak sonuç alınamadığını anlatan Başkan Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi'nin parasını Bursalılara hizmet ve çalışanlarımız için harcıyoruz. Hem Bursa'nın hem de kurumumuzun geleceğini düşünerek hareket etmek sorumluluğundayız. Hem Bursalılara hizmet götürmek hem de çalışanlarımızın refahını yükseltmek için çalışıyoruz. Böyle bir anlayışla teklifimizi yaptık. Aynı sendika Konya ve Ankara'daki anlaşmaları imzalamıştır. Biz o sözleşmelerin üzerinde bir teklifle çalışanlarımıza sahip çıktık ve destek verdik. Ancak sendika yönetimi grevi seçti" diye konuştu.

"Sendika yönetimine yasaları hatırlatmak istiyorum"

Grevin yasal hak olduğunu, ancak çalışanların da 'Ben greve katılmıyorum. Belediyemizin ve BURULAŞ'ın verdiği teklifi olumlu buluyorum' deme hakkının da bulunduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, aracının başına geçen ve alanda çalışan tüm işçilere teşekkür etti. Teklifi olumlu bulup kendisine 'Bu teklif gerçekten verildi mi?' diye soran çalışanların olduğunu da söyleyen Başkan Bozbey, "Benden onay alarak işinin başına dönen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz aynı noktadayız. Çalışma arkadaşlarım merak etmesin. 'Ben greve katılmıyorum. Ben işime devam etmek istiyorum' diyen kardeşlerimizin farklı bir durumla karşılaşmasını istemiyoruz. Müsaade de etmeyiz. Sendika yönetimine yasaları hatırlatmak istiyorum. Diyor ki 'Bir yerde grev yapılabilir. Ancak greve katılmak istemeyenler müracaatını yapar ve ardından işinin başına döner ve çalışır'. İşinin başına dönen arkadaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacak olan benim. Sorumluluk bizdedir. Sendikanın arkadaşlarımızı tehdit ettiğini de görüyoruz. Elimizde belgeler var. Sendikanın yasaları bildiği halde yasaları çiğneyecek bir tavırda olmaması gerekiyor. Burada keyfiyet öne çıkmış durumda" dedi.

"Bizlere destek veren Bursalılara da teşekkür ediyorum"

Sendikanın asıl niyetini bilmediğini ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde aynı süreçte aynı sendikanın benzer tutumu sergilemesinin bir anlamı olması gerektiğini ifade eden Başkan Bozbey, Konya'da daha düşük ücrete imza atan sendikanın bunun hesabını vermesi gerektiğini dile getirdi. Kamuoyunun da bu sendikayı bu şekilde değerlendirmesini isteyen Başkan Bozbey, "Her oturduğumuz toplantıda 'Bizim 13 bin 800 civarında çalışanımız var. Hiçbiri birbirinden farklı değildir. Bizim için her biri değerlidir' demişimdir. Buna rağmen sendikanın tavrı çok farklı bir duruma dönüştü. ve sonucunda Bursalılar sabah kalktıklarında grev kararıyla karşılaştılar. Ulaşımda bazı sorunlar yaşandı ama bizlerin yanında olan ve bizlere destek veren Bursalılara da teşekkür ediyorum. Grevde olan birçok arkadaşımızın da görevinin başına dönmek istediğini biliyorum. Beni arayarak, 'Başkanım verdiğiniz teklifte duruyorsanız, rakamlar doğruysa biz işimize dönmek istiyoruz' diyorlar. Fakat şantaj ve tehditle o arkadaşlarımızın işine dönmesine engel oluyorlar. Bunları yapmasınlar. Bunların vebali daha fazla olur" diye konuştu.

"BursaRay'da yüzde 100'e yakın kapasiteyi yakalamış durumdayız"

Sendikanın işinin başına dönmek isteyenlere 'Dönmeyin, hakkınızı kaybedersiniz. Yapılacak olan sözleşmeden haklarınızı alamazsınız' diyerek tehdit ettiğini anlatan Başkan Bozbey, "Sevgili çalışma arkadaşlarım hiç merak etmeyin. Sizin haklarınızı sonuna kadar koruyup o sözleşmeyi yapacağım. Sözleşmeyi yaparken işe dönmüş olan arkadaşlarımızın hakları birebir korunacak. Hiç kimse dışarıda kalmayacak. Bunun teminatı da benim. Şu an itibariyle BursaRay'da yüzde 100'e yakın kapasiteyi yakalamış durumdayız. Her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Yine otobüslerle ilgili de, 18 körüklü ve 12 metrelik araçlar olmak üzere yaklaşık 125 aracımız şu anda çalışıyor. Bununla birlikte bin 500'e yakın halk otobüsümüz şu anda faaliyette. Sabah 1-2 saat bir sorun yaşandı ancak git gide çalışanlarımızın işinin başına geçeceğine inanıyorum. Temizlik işçilerimize teşekkür ediyorum. Birçoğu göreve başlamış. An be an sabahtan beri takip ediyoruz" dedi.

"Bu ücretler işçimizin hakkıdır"

Grevin şu an itibariyle sona ermesini arzuladıklarını belirten Başkan Bozbey, tekliflerinde hakkaniyetli olduklarını, şeffaf, adil ve hesap verebilir anlayışla tekliflerini kamuoyuyla da paylaştıklarını dile getirdi. Sundukları teklif hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler; tren sürücülerimize net 73 bin 886 TL, bakım formenlerimize net 79 bin 576 TL, şoförlerimize net 62 bin 300 TL, temizlik görevlilerimize ise net 50 bin 508 TL'dir. 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler ise; tren sürücülerimize net 84 bin 237 TL, bakım formenlerimize net 90 bin 951 TL, şoförlerimize net 69 bin 585 TL, temizlik görevlilerimize net 56 bin 637 TL'dir. Bu rakamlar BURULAŞ'ın cebinden çıkan net maaşlardır. Bu ücretler işçimizin hakkıdır. Mali disiplinimizi düşünerek, bu ekonomik şartlara rağmen verdiğimiz iyi bir ücrettir. Birçok yerde bu ücreti çalışanlar alamamaktadır" diye konuştu.

"Çalışanlarımızın genelini verdiğimiz ücretten memnun"

Söyledikleri sözün arkasında olduklarını hatırlatan Başkan Bozbey, şöyle konuştu;

"Bu saat itibariyle tüm çalışanlarımızın görevlerinin başına geçmesini istiyorum. Vatandaşlarımızın akşam saatlerinde evlerine rahatlıkla dönebilmesini arzu ediyorum. Ekonomik şartlara rağmen böyle bir ücreti sunan bir yönetim olarak talebimizi tekrarlıyorum. Çalışma arkadaşlarımızın hakkını da, Bursalıların hakkını da koruyoruz. Adil davranıyoruz. Bu teraziyi bozmaya çalışan, hatta teraziyi ortadan kaldırmaya çalışan bir sendika var. Çalışanların değil sendikanın grevden yana olması bizi son derece üzmüştür. Bu süreci oluşturan sendikadır. Çalışanlarımızın büyük geneli verdiğimiz ücretten son derece memnun. Kendileri de ifade ediyor. Burada aşamadıkları sendikadır."

Başkan Mustafa Bozbey, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. - BURSA