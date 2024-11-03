Başkan Kurt: "Bu festivalleri Eskişehir\'in kültürel değerlerine sahip çıkmak adına yapıyoruz"

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Eskişehir'de 9'uncu Uluslararası Cam Festivali ve 5. Ulusal Lületaşı Festivali'nde yoğun bir katılımla gerçekleşen sergilerin açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Biz bu festivalleri Eskişehir'in kültür değerlerine sahip çıkmak adına yapıyoruz" dedi.

Odunpazarı Tarihi Bölgede bulunan Kurşunlu Külliyesi, 2 önemli festivale ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 8 gün süren 9'uncu Uluslararası Cam Festivali ve 5'inci Ulusal Lületaşı Festivali, gerçekleşen sergilerle sona erdi. Lületaşı Festivali boyunca, lületaşı ustaları Ahşap Eserler Müzesi'nde workshoplar düzenledi. Festival çerçevesinde 'Cumhuriyet Sanatçıları Lületaşını Yorumluyor Yarışması', 'Odunpazarı Cumhuriyet Konulu Vitrinini Arıyor' vitrin düzenleme yarışması ve 'Bavulumda Sanat Var - Lületaşı Avcıları' etkinliği yapıldı. Lületaşı Müzesi'nde gerçekleşen festival sergisinde ise 'Cumhuriyet Sanatçıları Lületaşını Yorumluyor Yarışması'na sanatçıların eserleri ile 'Bavulumda Sanat Var - Lületaşı Avcıları' etkinliğine katılan çocukların yaptıkları lületaşı eserler ile festival boyunca festival alanında ve lületaşı maden ocağı gezisinde fotoğrafçılar tarafından çekilen fotoğraflar yer aldı.

"Lületaşı madenlerinin üzerine kömür tozlarının dökülmesine izin vermeyeceğiz"

Serginin açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sergide Cumhuriyet Sanatçıları Lületaşını Yorumluyor Yarışması'nda ilk defa eline bıçak alan amatör sanatçıların eserlerinin yer aldığını belirtti. Başkan Kurt, "Biz bu festivalleri Eskişehir'in kültür değerlerine sahip çıkmak adına yapıyoruz. Bir belediyenin de bu kültür değerlerini korumak ve kollamak gibi bir görevi olduğunu düşünüyoruz. Sosyal belediyecilik budur. Sosyal belediyeciliğin adı, amacı böyle gerçekleştirilir. Bu nedenle hiç kimse kusura bakmasın Eskişehir'de lületaşı madenlerinin üzerine kömür tozlarının dökülmesine asla izin vermeyeceğiz. Lületaşı, binlerce yıl Eskişehir'in taşı olmaya devam edecek. Yaptırmış olduğumuz bilimsel araştırmada özellikle Türkmentokat, Karatepe, Kireç ve Gökçeoğlu bölgesinde çok uzun yıllar devam edecek bir lületaşı rezervinin olduğunu tespit ettik. Bu noktada bize Can Ayday hocamız destek oldu. O bölgenin bir jeo miras olarak kabulü için gereken çalışmaları da yapacağız. Bu gerçekleştiğinde, o bölgede doğal bir lületaşı müzesi oluşturma hedefimiz var. Buna yasalar izin verdiği halde, kendini yasa koyucu yerine koyanlar izin vermemek için direniyor. Biz, buna rağmen bu işleri gerçekleştireceğiz" dedi.

"Sayıştay lületaşı çalışmaları ile ilgili yaptığımız işlemleri hukuka aykırı buldu"

5'incisi gerçekleşen Lületaşı Festivali'nde bunun üzerinde çok durduğunu belirten Başkan Kurt, Sayıştay'ın Odunpazarı Belediyesi'nin lületaşı çalışmaları ile ilgili yaptığı işlemleri hukuka aykırı olduğuna karar verdiğini dile getirdi. Başkan Kurt konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Biz de bunun düzeltilmesi için mücadele ediyoruz. Bir belediye düşünün, kendi sınırları içerisinde 5 bin yıldır var olan bir taşı koruyup, gelecekte 10 binlerce yıla götürmek hedefliyor ve Sayıştay, 'Bu senin işin değil, sen bu işe karışma' diyor. Öyle bir anlayışı kabul etmediğimiz bu festival nedeniyle bir kez daha vurguluyorum. Festivale katılan sanatçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Lületaşı Festivali nedeniyle esas teşekkürü kısa süre önce kaybettiğimiz Ümit Yıldırım dostumuza ediyoruz. Allah rahmet eylesin, ailesine sabır versin. Keşke bütün oda başkanları onun gibi mesleği için görev sayarak bu işlere sahip çıksa."

Lületaşı yarışmasında Ümit Yıldırım adına onur ödülü verildi

Festivalin açılış töreninde Osman Yaşar Tanaçan ve Doç. Dr. Feyyaz Bodur'da konuşma yapan diğer isimler oldu. Sergi açılışında ayrıca festival çerçevesinde düzenlenen her 2 serginin de kazananı açıklanarak ödülleri takdim edildi. Ramazan Bağlan, Özlem Kanat Örneksoy, Ayhan Karahan, Gürkan Erdoğan ve Soner Özdemir'in seçici kurulunda olduğu Cumhuriyet Sanatçıları Lületaşını Yorumluyor Yarışması'na İsmail İlker Güler, Koray Han Küçüközkurt, Özlem Çeri, Ergün Efe Günönü, Atakan Yılmaz, Semiha Yıldız, Ahmet Erdoğan, Ufuk Gülaçtı, Nurdan Unus, Zeynep Torun katıldı. Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonunda Nurdan Ulus 3'üncü, Koray Küçüközkurt 2'nci, Ufuk Gülaçtı ise 1'inci oldu. 31 Ağustos 2024 tarihinde vefat eden ve bugüne kadar düzenlenen lületaşı festivallerinin öncü isimlerinden Maden Mühendisi Ümit Yıldırım adına verilen Onur Ödülü ise Atakan Yılmaz'a Başkan Kurt ve Yıldırım'ın eşi Süheyla Yıldırım tarafından teslim edildi.

"Çocuklarım ve ben onu sevgi, özlem, minnet, onur ve gururla anacağız"

Duyguların paylaşan Süheyla Yıldırım, "Şu anda Ümit'in burada olmasını çok isterdim. Erken bir veda oldu. Ümit, o kadar kocaman bir yüreğe sahipti ki, hiçbir zaman kendini düşünmedi. Bireysel davranmadı, daima toplumu düşünürdü. Ümit için dünya barışı, Türkiye Cumhuriyeti, ağaç dikmek, bilim ışığında daima ilerlemek, ileriye gitmek çok önemliydi ve hep öyle yaşadı. Gündemi takip ediyor, çok okuyor, araştırıyor ve büyük resmi daima çok iyi görebiliyordu. Tartışmasız çok akıllı, iyi kalpli, çalışkan ve başarılı bir insandı. Çocuklarım ve ben onu daima sevgi, özlem, minnet, onur ve gururla anacağız. Bu topraklardan çok değerli adamlar geldi, geçti. Bizim için Ümit Yıldırım da onlardan biriydi. Ruhu şad olsun" şeklinde konuştu.

Vitirin düzenleme yarışmasının kazananı belli oldu

Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Odunpazarı Cumhuriyet Konulu Vitrinini Arıyor' vitrin düzenleme yarışması da tamamlandı. 13 işletmenin katıldığı yarışmada seçici kurul, vitrinleri gezdi, puanlamasını yaptı. Prof. Dr. Ayşegül Türedi Özen, Prof. Dr. Rıdvan Coşkun, Doç. Dr. Feyyaz Bodur, Doç. Dr. İnci Oya Coşkun ve Burak Aras'ın seçici kurulunda yer aldığı 'Odunpazarı Cumhuriyet Konulu Vitrinini Arıyor' vitrin düzenleme yarışmasının kazananı Lalezar Ahşap İsmet İspirli oldu. İspirli'ye ödülünü Başkan Kurt takdim etti.

Cam festivalinde sanatçıların yaptığı eserler sergilendi

Konuşmaların, ödül törenlerinin ardından sergi açılışına geçildi. 5'inci Ulusal Lületaşı Festivali'nin sergisinden sonra 9'uncu Uluslararası Cam Festivali'nde cam sanatçıları tarafından yapılan eserlerin sergi açılışı yapıldı. Odunpazarı Belediyesi tarafından 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Cam Festivali'nde sıcak cam atölyesinde 3 yerli, 3 yabancı sanatçı; açık alev bölümünde ise 9 sanatçı ağırlandı. Festival boyunca Sıcak Cam Atölyesi'nde John Moran (Amerika - Belçika), Xander D'Ambrosio (Amerika), Debby Eerens (Hollanda), M. Güçlü Polat, E. Gamze Araz Eskinazi ve İrem Yılmaz; Açık Alev ile Cam Şekillendirme Atölyesi'nde ise Serbay Doru, Ömür Duruerk, Fatih Duruerk, Ege Doruk Özkan, Cem Kılıç, Koray Ulucan, Yasemin Dikmen, Egemen Dönertaş ve Yasin Yüksel, çalışma yapan isimler oldu.

Başkan Kurt'tan müze çıkışı

Sergi açılışında konuşan Başkan Kurt, konuşmasında Eskişehirlilere 2 farklı müjde de verdi. Odunpazarı'na kazandırmayı planladıkları yeni sıcak cam atölyesi ve kültür merkezi ile ilgi açıklamalarda bulunan Başkan Kurt, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkamda gördüğünüz bina, tarihi bir bina ve 200 yıl önce bu binayı yapanlar ne yazık ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TSE standartlarını unutmuşlar. O nedenle biz bu binaya Cam Müzesi diyemiyoruz. Tabeladaki yazıya dikkatinizi çekerim. Bu engellemelere rağmen biz iş yapmaya devam ediyoruz. Dünyanın pek çok yerinden gelen sanatçıların hiçbir yerde bulamayacağınız, göremeyeceğiniz, orijinal eserleri burada. Kurşunlu Külliyesi'nden 2 ocağımız, önemli bir işlev gördü. Eğer tasarruf genelgesini aşabilirsek seneye, karşımızda gördüğünüz alan yeni bir ocak haline gelecek ve izleyiciler dışarıda oturarak, içerideki çalışmayı izleme şansına sahip olacak. Bunu böyle büyüteceğiz. Eskişehir deyince, kültürü, sanatı ve her şeyden önce de bu uğurda çalışmayı herkesin aklının bir kenarına koyması lazım. Odunpazarı'nda 10 tane müze var. Bu müzeler artık çok büyük müzeler haline gelmeye başladı ama Cam Müzesi deyince orijinal ve dünyada bulamayacağız tek eserler burada. O nedenle buraya herkesin gözü gibi bakması lazım. Biz katılan bütün sanatçı dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Seneye yeniden bekliyoruz. Ondan sonraki senelerde de yeniden bekliyoruz. Yan tarafımızda bulunan alanın tamamının kamulaştırılması bitti. Oranın da ciddi bir kültür merkezi haline gelecek. Umarım önümüzdeki 5 yılda orayı bitirip, Eskişehirlilere armağan etme şansına sahip oluruz. Sanatçı dostlarımıza yeni alanlar açmak bizim en büyük dileğimiz."

"Cam Eskişehir'in önemli kültürel değerlerinden biri haline geldi"

Açılış töreninde Prof. Dr. Mustafa Ağatekin de konuşma yapan bir diğer isim oldu. Eskişehir ve Odunpazar'nda sanatın çok hareketli bir şekilde devam ettiğini belirten Ağatekin, "Bir haftadır 'Odunpazarı'nda cam var' dedirten bir etkinlik düzenlendi. Özellikle Sıcak Cam Sanatları Merkezi'nin Türkiye'de belediyeler düzeyinde açılan ilk ve bugün hala tek, önemli merkezlerden biri olması bunun n büyük kanıtı. Diğer önemli bir kanıtı da arkamızda görmüş olduğunuz bina. Yaklaşık 2012 yılından beri düzenlenen bu festivalde dünyanın çeşitli ülkelerinden buraya gelen pek çok sanatçının eserlerini bir müze içerisinde toplama şansına sahip olduk. Eskişehir'e gelen konuklar için de cam, şehrin önemli kültürel değerlerinden biri haline geldi" dedi.

Konuşmaların ardından 9'uncu Uluslararası Cam Festivali'nin sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra festivallere katılan sanatçılar ve lületaşı ustaları, düzenlenen yarışmalarda seçici kurulda yer alan isimler ile çok sayıda sanatsever katıldı. - ESKİŞEHİR