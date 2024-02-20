Başkent Gençlik Meclisi, \'Model Başkent\' Simülasyonunu Gerçekleştirdi

Başkent Gençlik Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis üyelerinin gruplara göre dağılımını dikkate alarak "Model Başkent" adlı simülasyonu hayata geçirdi. Gençlerin yerel yönetime katılması amacıyla hazırlanan etkinlikte 4 farklı hayali siyasi partiyi temsil eden 147 genç, 10 farklı komisyonda bir araya gelerek toplu ulaşımdan kent imarına, insan haklarından çevre ve sağlığa kadar "Ankara'da Göç" konusu hakkında çözümler üretti.
Başkent Gençlik Meclisi tarafından gençlerin yerel karar alma süreçlerine dahil olması için geliştirilen Yerel Diplomasi Programı kapsamında "Model Başkent" simülasyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlendi. ABB Meclis üye sayısı göz önünde bulundurularak oluşturulan 4 farklı hayali siyasi partiyi temsil eden gruplar, bir gün boyunca 10 farklı komisyon ile Ankara'da artan göçlerin neden olduğu sorunlara çözümler üretti.
"Ankara'da Göç" konusunun masaya yatırıldığı etkinlikte muhafazakar, liberal, milliyetçi ve sosyal demokratlar; Gençlik Politikaları, Toplu Ulaşım, İnsan Hakları, Kent İmar ve Estetiği, Sanat-Kültür, AB ve Dış İlişkiler, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Sosyal Hizmetler, Çevre, Sağlık ve İklim ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları altında raporlar hazırladı, kararlar aldı ve önergeler sundu. ABB Meclis Salonu'nu dolduran gençler her bir komisyonda oluşturulan raporlara son şeklini vererek hep birlikte oyladı. En sonunda ortaya çıkan 10 farklı rapor bir araya getirilecek ve tek bir rapor halinde karar alıcılara çözüm raporu olarak iletilecek.
Model Başkent simülasyonu ile Türkiye'de bir ilki hayata geçirdiklerini belirten Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer, "Başkent Gençlik Meclisi Ankara'da yaptığı proje ve faaliyetlerle birlikte Türkiye'nin gençlik politikalarına yön veriyor. 17 Şubat'ta Elvankent Aile Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen gençler 10 farklı komisyonda raporlar hazırladılar. Hazırlanan raporlar 18 Şubat'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gruplar arası görüşmeler, komisyon raporlarının değerlendirmeleri ve oylamalarla tamamlandı. Program sonucunda Ankara 2030 Göç Politikaları Belgesi hazırlanacak" dedi.
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