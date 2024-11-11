Basmane'deki Tarihi Yapılar Tehlikede - Son Dakika
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Basmane'deki Tarihi Yapılar Tehlikede

Basmane\'deki Tarihi Yapılar Tehlikede

İzmir'in Basmane semtindeki tarihi konaklar yıkılma riskiyle karşı karşıya, ihmal sürüyor.

11.11.2024 10:32
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İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi Basmane semtinde yıkılmaya yüz tutmuş birçok tarihi konak ve bina her an yıkılacak duruma geldi. Farklı mahallelerde bulunan tarihi yapıların dış cephesi, demir korkuluklarla çevrildi.

Bir zamanlar İzmir'in gözbebeği olan ve ticaretin merkezinde bulunan Konak'taki tarihi Basmane semti, şimdilerde virane durumdaki konakları ve binaları ile eski günlerinden çok uzak durumda. Birçok yapıda asılı bulunan "dikkat yıkılabilir" tabelalarıyla görenlerin içini acıtan semtin kültürel dokusu, gün geçtikçe yok olmaya bir adım daha yaklaşıyor.

Tarihi yapılar demir korkuluklarla çevrildi

Geçmişten günümüze kadar süregelen ihmaller ve plansızlık nedeniyle Basmane'nin tarihi dokusu adeta bir harabe haline gelirken, semtte birçok tarihi konak ve bina her an yıkılacak duruma geldi. Bu nedenle farklı mahallelerde bulunan tarihi yapıların dış cephesi, demir korkuluklarla çevrildi.

Yıkım olduğu takdirde vatandaşların zarar görmemesi için oluşturulan önlem dikkat çekerken, 'riskli' durumdaki çok sayıdaki tarihi yapının ise vatandaşlar tarafından halen kullanılmaya devam ettiği ve hiçbir önlem alınmadığı da dikkatlerden kaçmadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Basmane'deki Tarihi Yapılar Tehlikede - Son Dakika

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