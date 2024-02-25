Beşiktaş Belediyesi, İstanbul depremi için bilgilendirme paneli düzenledi

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Beşiktaş Belediyesi, olası İstanbul depremine karşı ilçe sakinlerini bilgilendirmek üzere alanında uzman kişilerin katıldığı ve kentsel dönüşüm ile güçlendirme konularının ele alındığı 'Dirençli Yapılar Güvenli Beşiktaş' paneli düzenledi. Panele Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılarak, "Kaybedecek zamanımız yok önümüzde önemli bir deprem gerçeği var. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren bunun için çalışıyoruz" dedi.

İlçe genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatan ve bu kapsamda belediye bünyesinde Beşiktaş İmar A.Ş.'yi hayata geçiren Beşiktaş Belediyesi, Akatlar Kültür Merkezi'nde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir panel düzenledi. İlçe sakinleri, 'Dirençli Yapılar Güvenli Beşiktaş' paneliyle alanında uzman kişilerden olası İstanbul depremine karşı kentsel dönüşüm ve güçlendirme konuları hakkında bilgi aldı. Panele İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Başkan Akpolat da katıldı.

Panelin ilk oturumunda ev sahibi Başkan Akpolat açılış konuşmasını yaptı. Akpolat, şunları kaydetti:

"Dirençli yapılar güvenli Beşiktaş buluşması için buradayız. Beşiktaş ilçemiz İstanbul'daki en eski yerleşim yerlerinden birisi. Dünyanın her yerinden gelen insanların uğradığı bir yer burası. Biz Beşiktaş Belediyesi'nde göreve geldiğimiz andan itibaren deprem konusunda çok önemli adımlar gerçekleştirdik. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü ve İmar A.Ş.'yi kurduk. Bunu kurmamızdaki amaç göreve geldiğimizde gördük ki Beşiktaş ilçemiz kent rantının en yüksek olduğu yerlerden. Müteahhitler buraya gelip tutamayacağı sözler vermiş dolayısıyla bir güven problemi çıkmış. Bunu kaldırmak için kamunun garantör olması gerekiyordu. Bu nedenle İmar A.Ş.'yi kurduk. Kentsel dönüşümde Beşiktaş İmar A.Ş. bu yapıları vatandaşlarla müteahhit arasında bir köprü olarak onları denetliyor. Şu ana kadar 50'ye yakın Beşiktaş'ta irili ufaklı sitenin muvafakatnamesini almış durumdayız. Beşiktaş'ın en büyük sorunu biz burada yetki paylaşıyoruz. Bir karar alırken bir planı oluştururken Beşiktaş Belediyesi kendi meclisinin aldığı kararla imar planı yenileyemiyor. Hem İBB Meclisi'nden hem koruma kurulundan hem de ilgili Bakanlıktan onay gerekiyor. Yaşadığımız sıkıntıların en önemlilerinden birisi de bu yetki paylaşımı. Ortaköy ve Dolmabahçe planlarımız kurulda bekliyor. Beşiktaş Meydan projesinde de çok büyük zaman kaybettik 3,5 sene proje gitti geldi. Bu yetki kaybı binaların yenilenmesi anlamında işimizi geciktiriyor. Beşiktaş'ta 175 bin kişi yaşıyor ama günlük 2-3 milyon insan geliyor Beşiktaş'a. Biz de merkezi yönetimden 175 bin kişilik hizmet için bütçe alıyoruz, normalde bunun için bizim bin 200-bin 300 kişi çalıştırmamız gerekiyor ama Beşiktaş'ın 6-7 mahallesi 24 saat yaşayan yerler. Biz de ona göre personel çalıştırıyoruz 2 bin 500 kişi ile biz bu ilçeye ancak yetişebiliyoruz. Dolayısıyla merkezi yönetimin bu belediyelerin aldığı payı gözden geçirmesi gerekiyor. Kaybedecek zamanımız yok ve bir deprem gerçeği var. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren bunun için çalışıyoruz. Sokakta vatandaşlarımızın da en büyük endişesi deprem konusu. Beşiktaş'ın 4-5 senedir çözülmeyen bu sorunlarının en büyük sebebi İBB İmar Komisyonu'nda olan planları engelleyen arkadaşlardır. Bunları her yerde anlatmaya devam edeceğiz. Bizim kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün ve Beşiktaş İmar A.Ş.'nin çok önemli adımlar attığını ve çok başarılı olacağına inanıyorum."

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl de şunları söyledi:

"Buraya Beşiktaş Kaymakamı olmanın dışında bir depremzede olarak katılıyorum. Deprem söz konusu olduğunda ideolojilerin, görüşlerin anlamını yitirdiği kardeşliğin yegane olduğu bir afettir deprem. Deprem dendiğinde hem yerel yönetim hem de merkezi yönetim üzerlerine hangi görevler düşüyorsa ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Bir an evvel dirençli yapıların mezarımız olmasındansa yuvamız olması için çalışmalar yapalım."

İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ise deprem gerçeğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Afet ülkemizin en önemli gerçeği. Fay hatlarımızı Ukrayna'ya taşıma şansımız yok geçmişte yapmış olduğumuz hatalar var. Bizim bir takım siyasi düşüncelerden arınıp bu meseleleri çözmemiz gerekiyor çözemezsek büyük sıkıntılar yaşayacağız. Beşiktaş Belediye Başkanımız da kentsel dönüşüm için müdürlük ve İmar A.Ş.'nin kurulduğunu ifade etti, bu durum çok önemli. Gerçeği görerek hızlı bir şekilde hareket etmemiz lazım."

Üç oturum şeklinde gerçekleşen panelde ilk oturumda vatandaşlara Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Prof. Dr. Alper İlki, İstanbul'da deprem riskinin nasıl azaltılabileceği hakkında bilgi verdi. Oturumun ikinci kısmında Prof. Dr. Erdem Canbay, Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, Ali Faruk Göksu ve Beşiktaş İmar A.Ş, depremlerin felakete dönüşme sebepleri ve Beşiktaş'taki kentsel dönüşümün mevzuatı hakkında konuşma yaptı. Son kısımda da uzman isimler; Sinan Türkkan, Tahir Gökçe Şengün ve Rüştü Gökhan Günal, kentsel dönüşümde güçlendirme çalışmaları ve zemin ile yapının statik dizaynından bahsetti.

Panele katılan tüm konuşmacılar adına Beşiktaş Belediyesi tarafından Tema Vakfı'na bağışlanan fidan plaketleri takdim edildi.