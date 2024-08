Bilecik\'te Yamaç Paraşütü Festivali Öncesi İlk Tandem Uçuşu Gerçekleştirildi

Yerel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenecek olan 'Take Off Yamaç Paraşütü Festivali' öncesinde Meryem Dağı'nda ilk kez 'Tandem Uçuşu' (İkili Atlayış) gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal Meryem Dağı'nda incelemelerde bulundu. Meryem Dağı'nın yamaç paraşütü için yeni bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen Vali Aygöl, gerçekleşecek olan festival hakkında bilgi verdi. Vali Aygöl, gerçekleşecek festival için Bilecik'te bir ilke daha imza atılacağını belirterek, "Meryem Dağı'nda yaptığımız incelemeler sonucu gerçekleşecek olan 'Take Off Yamaç Paraşütü' festivalinde 111 paraşüt Bilecik semalarını süsleyecek. Şu anda ilk kez gerçekleşen Tandem Uçuşu olarak bilinen ikili atlayışlara şahit olduk. Festival 2 gün sürecek ve 2 gün boyunca Bilecik semalarında renkli görüntülere şahit olacağız" dedi. - BİLECİK