Bisiklet Gezgini 7 Yılda 126 Bin Kilometre Yol Kat Ederek Türkiye'yi 9 Kez Turladı, 10. Tura Başladı - Son Dakika
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Yerel

Bisiklet Gezgini 7 Yılda 126 Bin Kilometre Yol Kat Ederek Türkiye'yi 9 Kez Turladı, 10. Tura Başladı

48 yaşındaki bisiklet gezgini Ömer Töremen, 7 yılda 126 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'yi 9 kez turladı ve 10. turuna başladı. Töremen, doğal ortamlarda çadır kurmadan ve doğadan bulduğu meyvelerle beslenerek bisiklet yolculuğunu sürdürüyor. Türkiye turunu tamamladıktan sonra Kıbrıs ve Gürcistan'ı da gezen Töremen, bisiklet macerasında tanıştığı insanlarla dostluklar kurmanın en büyük artı olduğunu belirtti.

04.06.2024 09:52
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Bisiklet gezgini 7 yılda 126 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'yi 9 kez turladı, 10. tura başladı

SAMSUN - Bisiklet gezgini Ömer Töremen 7 yılda 126 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'yi 9 kez turladı, 10. tura çıktı.

Bisiklet gezgini 48 yaşındaki Ömer Töremen, 10. Türkiye turuna başladı. 3 yıl aradan sonra Samsun'un Bafra ilçesine üçüncü kez geldi. Bisiklet yolculuğunda doğada ağaçların altında ve ormanlık alanlarda çadır kurmadan kalan Töremen, doğal ortamlarda bulduğu meyvelerle beslendiğini söyledi.

Bafra'da Fener Burnu'nda deniz kenarında 2 gece konaklayan Töremen, " Gaziantep'te yaşıyorum. 2017'den beri bisiklet turları düzenliyorum. Bu süreçte 126 bin kilometre yol yaptım. Türkiye'yi 9 kez turladım, 81 ili ve 850 ilçeye gördüm" dedi.

Bisiklet macerasını anlatan Töremen, "İlk defa 2017 yılında Gaziantep'ten Urfa güzergahından Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Kars, Ardahan üzerinden Karadeniz'e çıktım. İlk olarak Türkiye haritasının çerçevesini dalaşayım dedim. Hopa'dan İstanbul Anadolu yakasına kadar sahil bandından gittim. Daha sonra Marmara Denizi'ni 800 kilometre dolaştım. Daha sonra Edirne'den başlayıp Muğla'ya kadar Ege'yi bitirdim. Oradan Akdeniz'i Yayla Dağı'na kadar Hatay bölmeden bu şekilde Türkiye haritasını dolaşmış oldum. Yaklaşık 5 bin 500 kilometre yol yaptım. Daha sonra gelip Türkiye turunu tamamladım. Kıbrıs'ta 6 vilayeti gezdim. Gürcistan'da 10 kadar şehir gezdikten sonra bu bende hastalık oldu. Hevesimi kırmadan, motivasyonumu hiç düşürmeden 7 yıldan beri turu bu şekilde motive ettim. Açık alanda yatıyorum. Yanımda bulunan birkaç parça eşyaları üzerime örtüyorum. Eksi 10'a kadar arazide yatabiliyorum. Uyku tulumu veya çadır kullanmadan tamamen arazide kalıyorum. Bana göre zorluk yok. 2 bin, 3 bin rakımlara kadar çıktım. Ovit Tüneli'ni geçtim, Ovit Dağı'nın bir tarafında Anzer Yaylası'na çıkar. O tarafa 3 bin 500 rakımlara kadar çıktım. Karlı havada gittim. Zorluğu seviyorum. Her halde adrenalin yolu beni daha çok motive ediyor. O yüzden heyecanı yüksek tutacak güzergahlardan gidiyorum. Anadolu bir başka. On kere de turlasan, 20 kere de turlasan hiç usandırmıyor. Çok güzel bir ülkemiz var, bunun kıymetini bilelim. 3-5 sene daha yollarda olmayı düşünüyorum. Ondan sonra bu bacaklar bizi taşımayacak. Şu aşamada 126 bin kilometreye geldim. 150 binlerde bırakırım diye düşünüyorum büyük bir ihtimalle. Ondan sonra da yerleşik bir hayata geçeceksem denize kıyısı olan bir yeri tercih etmek isterim veya göl su olacak. Her yerde insan kazanıyorum her şeyden önce. Tanıştığım insanlar hep güzel insanlar oluyor. Bu turların en büyük artısı da bu. Her şeyden önce dost kazanıyorum" diye konuştu.

Töremen, "Samsun'dan sonraki hedefim bayrama kadar Amasya üzerinden Çorum dağlık yollardan Yozgat, oradan da Nevşehir üzerinden Kayseri, Kahraman Maraş ve Gaziantep'e ulaşmak. Günlük ortalama 90 kilometre olacak. Rahatlıkla varacağımı zannediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gürcistan, Türkiye, Kıbrıs, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bisiklet Gezgini 7 Yılda 126 Bin Kilometre Yol Kat Ederek Türkiye'yi 9 Kez Turladı, 10. Tura Başladı - Son Dakika

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