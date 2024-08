Yerel

Bitlis'te 580 polis adayı mezun oldu

BİTLİS - Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitimlerini tamamlayan 580 polis adayı, düzenlenen mezuniyet töreniyle mesleğe ilk adımlarını attı.

Bitlis Eren Üniversitesi stadyumunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Fikri Yıldırım, amaçlarının emniyet teşkilatına, güvenlik alanında, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilecek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip yüksek verimlilik seviyesinde çalışan memurlar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Yıldırım konuşmasında, 2011 yılında hain bir terör saldırısına şehit ve gaziler veren gazi okulun bugüne kadar 5 bin 283 mezun vermenin haklı gururunu yaşadığını belirterek şunları söyledi, "Eğitimleri 10 aydır devam eden ve bugün mezun edeceğimiz 30'ncu dönem 580 öğrencimiz ile toplam mezun sayımız 5 bin 863 olacaktır. Zorlu eğitimimizin sonunda aynı üniformayı giyen aynı karavana da yemek yiyen evlatlarımıza birlik ve beraberliği öğrettik. Fiziki mukavemet kazandırdık. Psikolojik olarak her türlü şarta hazır, geceye gündüze, sıcağa, soğuğa, yağmura, fırtınaya dayanıklı hale getirdik. Bu işleri yaparken sabırlı ve hoşgörülü olmalarını sağladık. Hiyerarşiyi disiplini ve düzenli olmayı öğrettik. Devletin yapısını, işleyişini, polis meslek mevzuatını, yakın savunma tekniklerini öğrettik. Hukukun üstünlüğüne inanmayı ve her şartta insan haklarına saygılı olmayı öğrettik. En önemlisi de polis olmanın bir gereği olarak her türlü silahı kullanabilecek kabiliyet ve özgüvene sahip olmalarını sağladık" dedi.

Yıldırım öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında ise, "Sevgili gençler Ulu Önder Atatürk'ün 'Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı gösterilmeli ve itaat edilmelidir' sözünde vurguladığı gibi sizlere yol gösteren asıl rehberinizin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları olduğu gerçeğini bir an bile aklınızdan çıkarmayınız. Çıkmış olduğunuz bu yolda Türk devletine sadakatle bağlı kalacağınıza hakkın, hukukun, adaletin ve demokrasinin teminatı ve sembolü olacağınıza, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından yola çıkacağınızı biliyorum. Sevgili aileler, pırlanta gibi çocuklarınızda ne kadar gurur duysanız azdır. Şehitlik şerbetini şimdiden içmeyi kabul etmiş, teşkilatımıza katılmak ve vazifeye bir an önce atılmak için sabırsızlanan bu gençleri yetiştirdiğiniz için sizlere de şükran duygularımı içtenlikle ifade etmek istiyorum. yolunuz açık olsun" dedi.

Programda mezun öğrenciler adına dönem birinci olan Turgay Yazıcı da bir konuşma yaparak yaş kütüğüne plaket çaktı.

Mezun olan öğrenciler adında 3 öğrenciye Bitlis Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu tarafından anı belgeleri verildi. Program tören geçişinin ardından mezun öğrencilerin havaya kep atmaları ve mutluluklarını aileleriyle paylaşmalarının ardından sona erdi.

Bitlis Eren Üniversitesi stadyumunda düzenlenen mezuniyet törene Bitlis Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Fikri Yıldırım, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bazı kurum amirleri ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.