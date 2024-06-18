Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan: "Muratlı Sınır Kapısı Bir An Önce Açılsın" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan: "Muratlı Sınır Kapısı Bir An Önce Açılsın"

Artvin Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, içinden sınır geçtiği için bir kısmı Gürcistan topraklarında kalan Muratlı köyünde, akrabaların ve komşuların ulaşım sıkıntısı yaşanması nedeniyle Muratlı Sınır Kapısı'nın açılması bir an önce çağrısında bulundu.

18.06.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, içinden sınır geçtiği için bir kısmı Gürcistan topraklarında kalan Muratlı köyünde, akrabaların ve komşuların ulaşım sıkıntısı yaşanması nedeniyle Muratlı Sınır Kapısı'nın açılması bir an önce çağrısında bulundu.

Artvin'in Borçka ilçesindeki Muratlı köyünün bir kısmı, içinden geçen sınırdan dolayı Gürcistan topraklarında kaldı. Muratlı Sınır Kapısı'nın kapalı olması, bölgede akrabalık bağları bulunan ve birbirlerini görmek isteyen vatandaşların ulaşım sorunu yaşamasına yol açıyor.

Bölge halkı, 2013 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara rağmen sınır kapısının açılmamasına tepki gösteriyor.

Söz konusu kararla resmi olarak Muratlı Sınır Kapısı açık görünse de fiilen aksi yaşanması nedeniyle köylüler akrabaları ve komşularıyla görüşebilmek için 110 kilometre yol katetmek zorunda kalıyor.

ANKA Haber Ajansı'na sorunlarını anlatan köylülerden Zekeriya Öztürk, Gürcistan'a sınırlarında yer alan Aşağı Maradid'de (Aşağı Muratlı) halasının çocuklarının olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Burası Artvin'in Borçka ilçesi Muratlı köyü ve karşısı Gürcistan ve Gürcistan'ın Kırnat Mahallesi. Evet, sınır kapısı açılırsa karşıya 5 dakikada geçilir ama kapı açılmadığı için sınırdan geçiyoruz. Borçka, Hopa ve Sarp Sınır Kapısı'ndan Batum ve Helvaçay, oradan da 25 kilometre sonra varıyoruz. Karşıda halamın çocukları ve aynı zamanda anneannemin öz kardeşleri var. Yani Muratlı köyünde oturanların yüzde 50'sinin karşıda akrabaları var. Bayramlarda ve cenazelerde, düğünlerde davet edilirsek gidiyoruz. Evet cenazelere, düğünlere katıldığımız için çoğu akrabalarımızı tanıyoruz ve karşıdan da gelenler oluyor tabii Muratlı'ya."

"Bu hasret bitsin, Muratlı Sınır Kapısı bir an önce açılsın"

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan da yetkililere şöyle seslendi:

"Karşılıklı iki köy arasında akrabalık ilişkileri var. Bu akrabalık ilişkilerinde birbirine yakın olan insanlar, cenaze bile olduğunda 10 dakikalık yolu yaklaşık 3-5 saatte ya da daha da uzun sürelerde gidebiliyor çünkü bir ülkeden başka bir ülkeye geçiliyor. Muratlı Sınır Kapısı seçim dönemlerinde her zaman gündeme getirilir. Muratlı Sınır Kapısı üzerinden her türlü siyasi parti ya da sivil toplum örgütleri kendilerince prim yapmaya çalışırlar. Buradan yetkililere şunu söylemek istiyorum. Artık bu hasret bitsin, Borçka'nın ve Muratlı'daki birbirine karşılıklı akraba olan kişilerin hasreti bitsin ve Muratlı Sınır Kapısı bir an önce açılsın."

Kaynak: ANKA

Ercan Orhan, Gürcistan, Muratlı, Artvin, Borçka, Ulaşım, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan: 'Muratlı Sınır Kapısı Bir An Önce Açılsın' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:05 YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı
14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
13:54 Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
23:18 Arap turistler Uzungöl’de birbirine girdi Vatandaşlar güçlükle ayırdı Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı
16:07 EURO 2024’te sahne bizim İşte Türkiye-Gürcistan maçının muhtemel 11’leri EURO 2024'te sahne bizim! İşte Türkiye-Gürcistan maçının muhtemel 11'leri
16:03 Bir başıboş köpek terörü daha Kediyi yerken görüntülendi Bir başıboş köpek terörü daha! Kediyi yerken görüntülendi
16:01 Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim
15:29 Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları “Ankara’nın Bağları“ şarkısıyla yıkıldı Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları "Ankara'nın Bağları" şarkısıyla yıkıldı
15:12 Türkiye’nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü Türkiye'nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
13:13 İstanbul’da yangın Fabrikayı küle çeviren alevler araçlara sıçradı İstanbul'da yangın! Fabrikayı küle çeviren alevler araçlara sıçradı
12:22 Türkiye’nin incilerinden biri Akbük plajının bir bölümü ücretsiz olarak halka açıldı Türkiye'nin incilerinden biri! Akbük plajının bir bölümü ücretsiz olarak halka açıldı
12:19 Komşuda yangın faciası Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Komşuda yangın faciası! Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 16:35:45. #1.12#
SON DAKİKA: Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan: "Muratlı Sınır Kapısı Bir An Önce Açılsın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement