Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan: "Muratlı Sınır Kapısı Bir An Önce Açılsın"

HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, içinden sınır geçtiği için bir kısmı Gürcistan topraklarında kalan Muratlı köyünde, akrabaların ve komşuların ulaşım sıkıntısı yaşanması nedeniyle Muratlı Sınır Kapısı'nın açılması bir an önce çağrısında bulundu.

Artvin'in Borçka ilçesindeki Muratlı köyünün bir kısmı, içinden geçen sınırdan dolayı Gürcistan topraklarında kaldı. Muratlı Sınır Kapısı'nın kapalı olması, bölgede akrabalık bağları bulunan ve birbirlerini görmek isteyen vatandaşların ulaşım sorunu yaşamasına yol açıyor.

Bölge halkı, 2013 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara rağmen sınır kapısının açılmamasına tepki gösteriyor.

Söz konusu kararla resmi olarak Muratlı Sınır Kapısı açık görünse de fiilen aksi yaşanması nedeniyle köylüler akrabaları ve komşularıyla görüşebilmek için 110 kilometre yol katetmek zorunda kalıyor.

ANKA Haber Ajansı'na sorunlarını anlatan köylülerden Zekeriya Öztürk, Gürcistan'a sınırlarında yer alan Aşağı Maradid'de (Aşağı Muratlı) halasının çocuklarının olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Burası Artvin'in Borçka ilçesi Muratlı köyü ve karşısı Gürcistan ve Gürcistan'ın Kırnat Mahallesi. Evet, sınır kapısı açılırsa karşıya 5 dakikada geçilir ama kapı açılmadığı için sınırdan geçiyoruz. Borçka, Hopa ve Sarp Sınır Kapısı'ndan Batum ve Helvaçay, oradan da 25 kilometre sonra varıyoruz. Karşıda halamın çocukları ve aynı zamanda anneannemin öz kardeşleri var. Yani Muratlı köyünde oturanların yüzde 50'sinin karşıda akrabaları var. Bayramlarda ve cenazelerde, düğünlerde davet edilirsek gidiyoruz. Evet cenazelere, düğünlere katıldığımız için çoğu akrabalarımızı tanıyoruz ve karşıdan da gelenler oluyor tabii Muratlı'ya."

"Bu hasret bitsin, Muratlı Sınır Kapısı bir an önce açılsın"

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan da yetkililere şöyle seslendi:

"Karşılıklı iki köy arasında akrabalık ilişkileri var. Bu akrabalık ilişkilerinde birbirine yakın olan insanlar, cenaze bile olduğunda 10 dakikalık yolu yaklaşık 3-5 saatte ya da daha da uzun sürelerde gidebiliyor çünkü bir ülkeden başka bir ülkeye geçiliyor. Muratlı Sınır Kapısı seçim dönemlerinde her zaman gündeme getirilir. Muratlı Sınır Kapısı üzerinden her türlü siyasi parti ya da sivil toplum örgütleri kendilerince prim yapmaya çalışırlar. Buradan yetkililere şunu söylemek istiyorum. Artık bu hasret bitsin, Borçka'nın ve Muratlı'daki birbirine karşılıklı akraba olan kişilerin hasreti bitsin ve Muratlı Sınır Kapısı bir an önce açılsın."