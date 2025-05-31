Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar - Son Dakika
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Yerel

Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar

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Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
31.05.2025 10:15
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Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
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Bursa'da 14'üncü Geleneksel Börek Yeme Yarışması'nda 35 derece sıcaklıkta onlarca kişi 5.5 dakikada en fazla böreği yemek için kıyasıya yarıştı. Yaklaşık 8 kilo börek yiyerek birinci olan Ali Kılıç 10 gram altının sahibi oldu. Yarışmacılar dereceye girebilmek için günlerdir yemek yemediklerini söyledi.

14. Geleneksel Börek Yeme Yarışması bu yıl Bursa'daki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Yarışmaya katılan onlarca kişi, belirlenen 5.5 dakikada sürede en fazla böreği yemek için kıyasıya mücadele etti.

Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar

BAYGINLIK SEVİYESİNE GELENLER OLDU

35 derece sıcakta metrelerce börek yemek için adeta savaş veren yarışmacılar sıcağın altında ecel terleri döktü. Zaman zaman baygınlık seviyesine gelen yarışmacılar başlarından aşağı su döküp börek yemeğe devam ettiler.

Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar

BİRİNCİYİ BELİRLEMEK İÇİN HASSA TERAZİ DEVREYE GİRDİ

Meraklı vatandaşların tezahüratlarıyla coşan bazı yarışmacılar ellerine aldıkları böreklerle masanın üzerine çıkıp şov yaptı. Renkli görüntülere sahne olan börek yeme yarışmasında birinci ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar aynı uzunlukta 11'er metre börek yiyince devreye hassas terazi girdi. Yarışmacıların yemeden geride bıraktığı börek parçaları ile kırıklar hassas terazi ile tartılarak yarışmanın birincisi belirlendi.

Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar

10 GRAM ALTIN KAZANDI

584 gramla geride en az börek bırakan Ali Kılıç birinciliği kazanıp 10 gram altının sahibi olurken, 624 gram ile Fatma Arslan ikinci olup 5 bin lira, 700 gram ile Uğur Dündar ise üçüncü olup 2 bin 500 lira kazandı.

Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar

"KEŞKE SABAH ABUR CUBUR YEMESEYDİM"

Yarışmada dereceye girmek için büyük caba sarf eden yarışmacılar günlerdir yemek yemediklerini söyledi. Yarışmanın 2'inci Fatma Arslan ise "Sabah evden çıkarken abur cubur yemiştim. Onları keşke yemeseydim kesin kazanırdım" dedi. Arslan bir oturuşta bir kuzu yediğini de belirterek sağlık olarak hiç bir problemim yok biraz boğazlıyım sadece" diye konuştu.

Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar

"YAKLAŞIK 8 KİLO BÖREK YEDİ"

Organizasyonu yapan Hasan Acar, ise "Geleneksel Börek Yeme Yarışması'nın 14'üncüsünü yaptık. Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştik. En uzun börek yeme yarışması yaptık. Yarışmacı arkadaşı tebrik ediyorum, yaklaşık 8 kilo börek yedi. Toplam 40 yarışmacıya 400 kilo börek ikram ettik. 1 ton böreği vatandaşlarımıza ikram ettik. Kazanana 10 gram altın verdik. Geçen yıl 5 gram vermiştik. Bu sefer 10 gram verdik. Bir daha ki yarışa 25 gram altın verip geleneksel börek yeme yarışmamızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar - Son Dakika

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