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Bursa'da deprem sonrası esrarengiz ışık paniği - Son Dakika
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Bursa'da deprem sonrası esrarengiz ışık paniği

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde dün gece yaşanan depremin ardından kaydedilen esrarengiz ışık görüntüsü paniğe yol açtı. Işığın sebebi araştırılıyor.

10.12.2023 - 14:39,
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- Bursa'da depremin ardından ortaya çıkan ışık panik yaşattı

Nilüfer merkezli dün gece yaşanan depremin ardından bir çok noktadan görülen ışık patlaması heyecana sebep oldu

BURSA - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde dün gece yaşanan depremin 40 dakika ardından kaydedilen esrarengiz ışık görüntüsü paniğe yol açtı

Bursa'da geçen hafta Gemlik Körfezi ile Mudanya ve Bursa'nın merkez ilçelerinde yoğun hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yeni depremler yaşanıyor.

Gemlik ilçesinde dün 3,2 büyüklüğünde, Nilüfer ilçesinde dün gece 22.59'da 2.6 büyüklüğünde depremler yaşandı.

Nilüfer'deki depremin 40 dakika sonrasında yaşanan ışık patlaması ise paniğe yol açtı. Vatandaşların araç kamerası, işyeri kamerası ve ev kameralarında kaydedilen ışık görüntüsü heyecana yol açtı.

Işığın sebebi ise araştırma konusu oldu.

Bursa\'da deprem sonrası esrarengiz ışık paniği
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da deprem sonrası esrarengiz ışık paniği - Son Dakika
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