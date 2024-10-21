Büyükçekmece'de bebeklerin defnedildiği mezarlıklar görüntülendi. Birkaç gün arayla vefat eden bebeklerin bazılarının kısa süre içinde ölmesi kafaları karıştırdı.
'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen mezarlıktaki bazı bebek mezarlarında isimlerin ve taşların olmadığı görüldü. Vatandaşlar ise onlarca bebek mezarının görüntüsünden endişe duyduklarını ifade etti.
Yenidoğan Çetesi haberlerinin ardından mezarlığa gelen Hatip Çevik, "Buradaki bebek mezarlarını görünce evet insanın aklına bir şüphe geliyor. Acaba bunlar da bilerek mi öldürüldü. Acaba o katliamın içindeki çocuklardan mı? Çok çirkin ve acı verici bir durum. Hastanelerin kapatılması iyi oldu. Vatandaşların çocuklarını katletmişler. Para için bu kadar canilik yapılmaz. Bunu yapanlar insan yerine konmazlar. Hastaneye güvenip gidiyorsun ama bence denetlemede problem var. Artık tereddüt ediyoruz hem özel hem devlet hastanelerine acaba diye aklımızda soru işareti kalıyor" dedi.
Medyada bebeklerin ölümü ile ilgili haberlerin üzerine Halit Gür, "Hastane buraya yakın olduğu için ölen bebeklerin buraya defnedilmesi aklımıza geldi. Bebek mezarlarını gördüğümde kendime dedim ki bunla rda onlardan olmasın. Doğum ve ölüm tarihlerine baktığın zaman yakın aralıklarla ölenlerin olduğunu görüyorsunuz" dedi.
Son Dakika › Yerel › Büyükçekmece'de bebeklerin defnedildiği mezarlıklar şüpheleri artırdı - Son Dakika
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