Büyükçekmece'de bebeklerin defnedildiği mezarlıklar şüpheleri artırdı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de bebeklerin defnedildiği mezarlıklar şüpheleri artırdı

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İstanbul Büyükçekmece'de 'Yenidoğan Çetesi'nin anlaşmalı olduğu hastanelerin yakınında yer alan mezarlığa defnedilen bebeklerin doğum ve ölüm tarihindeki yakınlık vatandaşları tedirgin etti. Akıllara "Bu bebekler de çete kurbanı mı" sorusu geldi.

21.10.2024 15:45  Güncelleme: 17:25
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Büyükçekmece'de bebeklerin defnedildiği mezarlıklar görüntülendi. Birkaç gün arayla vefat eden bebeklerin bazılarının kısa süre içinde ölmesi kafaları karıştırdı.

'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen mezarlıktaki bazı bebek mezarlarında isimlerin ve taşların olmadığı görüldü. Vatandaşlar ise onlarca bebek mezarının görüntüsünden endişe duyduklarını ifade etti.

"PARA İÇİN BU KADAR CANİLİK YAPILMAZ"

Yenidoğan Çetesi haberlerinin ardından mezarlığa gelen Hatip Çevik, "Buradaki bebek mezarlarını görünce evet insanın aklına bir şüphe geliyor. Acaba bunlar da bilerek mi öldürüldü. Acaba o katliamın içindeki çocuklardan mı? Çok çirkin ve acı verici bir durum. Hastanelerin kapatılması iyi oldu. Vatandaşların çocuklarını katletmişler. Para için bu kadar canilik yapılmaz. Bunu yapanlar insan yerine konmazlar. Hastaneye güvenip gidiyorsun ama bence denetlemede problem var. Artık tereddüt ediyoruz hem özel hem devlet hastanelerine acaba diye aklımızda soru işareti kalıyor" dedi.

Soruşturmada adı geçen hastanenin yakınındaki mezarlığı gören aynı soruyu soruyor: Çete kurbanı mı oldular?

"HASTANEYE BURAYA YAKIN"

Medyada bebeklerin ölümü ile ilgili haberlerin üzerine Halit Gür, "Hastane buraya yakın olduğu için ölen bebeklerin buraya defnedilmesi aklımıza geldi. Bebek mezarlarını gördüğümde kendime dedim ki bunla rda onlardan olmasın. Doğum ve ölüm tarihlerine baktığın zaman yakın aralıklarla ölenlerin olduğunu görüyorsunuz" dedi.

Soruşturmada adı geçen hastanenin yakınındaki mezarlığı gören aynı soruyu soruyor: Çete kurbanı mı oldular?
Soruşturmada adı geçen hastanenin yakınındaki mezarlığı gören aynı soruyu soruyor: Çete kurbanı mı oldular?
Soruşturmada adı geçen hastanenin yakınındaki mezarlığı gören aynı soruyu soruyor: Çete kurbanı mı oldular?
Büyükçekmece\'de bebeklerin defnedildiği mezarlıklar şüpheleri artırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de bebeklerin defnedildiği mezarlıklar şüpheleri artırdı - Son Dakika

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