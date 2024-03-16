İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar\'da 5 Yılda 2,5 Milyar TL Yatırım Yaptı

Yerel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 5 yıllık görev süresince Türkiye'nin ilk Cittaslow'u Seferihisar'da yaşam kalitesini artıracak önemli yatırımlara imza atıldı. Seferihisar'a 5 yılda yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki yol ve altyapı çalışmalarının yanı sıra hayata geçirdiği projelerle turizmin gelişmesine büyük katkı sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da yol bakım çalışmalarından içme suyu şebekesine tarımdan sosyal yardımlara kadar ilçe tarihinin en büyük yatırım hamlesine imza attı. Büyükşehir Belediyesi 5 yılda Seferihisar'a 2 milyar 412 milyon liralık yatırım yaptı. Cadde ve sokaklarda toplamda 198 kilometrelik alanda 2 bin 195 tır ile asfalt çalışması yürütüldü. Üretim yollarında ise parke imalatları, yol ve kaldırım düzenlemeleri yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca Sığacık ve Ulamış sahil düzenlemelerine de el attı.

SEFERİHİSAR'DA İZSU ATAĞI

95 milyon liraya mal olacak 2500 metrelik deniz deşarj hattı ve yeni terfi hattının inşaatına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, imalatı tamamlandığında ilçenin doğal güzelliklerini güvence altına alacak. 5 yıl içerisinde 12 km atık su hattı inşaatını tamamlayarak taşkınlarla mücadele kapsamında 175 km dere temizliği yapan İZSU Genel Müdürlüğü derelerden 56 bin ton malzemeyi temizledi. Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü 30 milyon liralık yatırımla Ulamış Paket Atık Su Arıtma Tesisinin inşaatına da başladı. 12,5 milyon liraya mal olacak Düzce ve Turgut mahallelerine hizmet verecek atık su arıtma tesisi inşaatı devam ederken Ulamış Deresi'nin yatağında 4500 metrelik ıslah çalışması da tamamlandı.

128 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Seferihisar'da 128 km'lik içme suyu hattını yenilemesiyle modern içme suyu altyapısına kavuşan ilçe uzun yıllar sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti alacak. Toplam 249 km içme suyu hattını yenileyecek İZSU Genel Müdürlüğü, yeni içme suyu hatları sayesinde ilçenin kayıp, kaçak su oranı büyük ölçüde düşürecek. 4 bin metrekare alana kurulan Seferihisar Katı Atık Transfer İstasyonu sayesinde ise evsel nitelikli atıklar doğrudan Harmandalı 2. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi'ne gönderiliyor.

İZTAŞIT SEFERİHİSAR'DA

Kent merkezinin dışındaki ilçelerin toplu ulaşım olanaklarını artıran proje ile minibüs hizmeti veren kooperatifleri, İZTAŞIT çatısı altında İzmir'in toplu ulaşım ağına dahil edildi. Seferihisar'daki taşımacılık kooperatifinin 56 üyesinin dahil olduğu bu sistemle 34 İZTAŞIT aracı, 8 hatta seferlerine devam ediyor.

TARIMSAL DESTEKLER SEFERİHİSAR'DA

Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması projesi kapsamında 4 mahallede kriterlere uyan 66 üreticiye 264 adet küçükbaş hayvan dağıtıldı. Küçük ölçekli balıkçılara tekne bakım malzemeleri, SS Sığacık Su Ürünleri Kooperatifi'ne yaprak buz makinesi desteğinde bulunuldu. Meyveciliğin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi projesiyle 161 bin 550 adet meyve ve zeytin fidanı dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem üreticinin gelirini artırdı hem de doğanın döngüsünü korudu. Yerel tohumların yaygınlaştırılması hedefiyle üreticilere 13 bin 500 adet fide dağıtıldı. Seferihisar Tohum Takas etkinliğinde de ayrıca üreticilere 50 bin adet fide dağıtıldı. Alternatif ürünleri yaygınlaştırmak için Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerine stevia fidesi verildi. Sığacık Mahallesi'nde kimyasal madde kullanmadan Akdeniz meyve sineğini uzaklaştırmak için üreticilere malzeme desteği sağlandı.

MERA İZMİR İLE SEFERİHİSARLI SÜT ÜRETİCİLERİ MUTLU

"Başka Bir Tarım Mümkün" anlayışıyla Mera İzmir projesi kapsamında süt alım fiyatlarını belirleyen Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'ın da dahil olduğu 11 ilçede proje kriterlerine uygun üretim yapan üreticiden keçi sütünü 17 TL, koyun sütünü 21 TL'den aldı. Ürünleri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Süt Kuzusu projesinde ve Bayındır Süt İşleme Tesisi'nde değerlendirerek sosyal belediyecilik örneğini Türkiye'ye gösterdi.

KOZMETİK KÖY SEFERİHİSAR'DA

"Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla 2015'te katma değeri yüksek, alternatif ürün olarak Seferihisarlı üreticilere lavantayı tanıtan Başkan Tunç Soyer, ilçe ekonomisini lavantayla büyüttü. Alternatif tıp ve kozmetik sektöründe yaygın kullanılan, nektarı ve kokulu çiçeğiyle arıcılığı da geliştiren lavantanın ilçe ekonomisine katkısını artırmak için Ulamış Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte İzmir Kozmetik Köy tesisini Seferihisarlıların hizmetine açan büyükşehir Belediyesi, bu tesisle agro turizmine de model oluyor.

KOCAÇAY DERESİ, SEFERİHİSAR'A YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Kocaçay Deresi ve çevresine 88.5 milyon liralık yatırımla kentlinin kullanımına yönelik doğa esaslı çözümler geliştirdi. Yapımı devam eden Kocaçay Deresi'nde sosyal etkileşim alanları olarak kamusal olanları çoğaltmak, ekoloji ve biyolojik çeşitlilik için kent ve kırsalı birbirine bağlamak, iklime uyumlu ve geleceğe dönük öneriler proje kapsamında geliştirildi. 136 bin metrekarelik alanda yapılan projeyle, dere ıslahının yanı sıra seyir terasları, bitki adası, yaya köprüsü ve 484 ağaç dikimi yapılacak. Karbon tutan bitkilerden oluşturulan yeşil çitle çevrelenen dere kenarında ahşap güneşlenme terası, oturma birimleri, yürüyüş yolları ile oyun alanları oluşturulacak.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ İZMİR'DE

Çocukların yerel yönetimde söz sahibi olması için Türkiye'nin ilk çocuk belediyesini Seferihisar'da kuran Büyükşehir Belediyesi Seferihisar, Ulamış ve Ürkmez Meslek Fabrikası kurs merkezlerindeki kurslar sayesinde her yaş grubundan İzmirliyi hayallerine kavuşturdu. Süt Kuzusu projesi kapsamında üreticilerden alınan 192 bin 691 litre süt, 1 - 5 yaşlarındaki çocukların evlerine ulaştırıldı. İlk ve ortaokul öğrencilerine bot, mont ve eğitim kart desteği verildi. Engelli kuruluşları, okullar gibi dayanışma noktalarımız ile yaşlı vatandaşlarımıza sıcak yemek, üniversitelilere sıcak çorba servis edildi. Bayram ve afet yardımları kapsamında hanelere nakdi destek sağlandı.