Etkili Hutbe Sunumu 1'incisi, Denizli'den - Son Dakika
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Etkili Hutbe Sunumu 1'incisi, Denizli'den

03.08.2022 18:26
Etkili Hutbe Sunumu 1'incisi, Denizli'den

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen "Etkili Hutbe Sunumu Yarışması" Bölge Finali, Burdur Ulu Cami'de yapıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen "Etkili Hutbe Sunumu Yarışması" Bölge Finali, Burdur Ulu Cami'de yapıldı.

Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Isparta, Muğla, Uşak ve Burdur illerinden din görevlilerinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, Denizli'den Fatih Ulutaş 1., Manisa'dan Ömer Faruk Altunağa 2. ve Afyonkarahisar'dan Fatih Kavak 3. oldu.

Yarışma öncesi, camilerde okunan hutbenin çok önemli ve etkili olduğunu açıklayan Burdur İl Müftüsü Enver Türkmen, "Peygamber efendimizin Veda Hutbesi bugünün insan hakları beyannamesini oluşturuyor. Toplumumuzda ise hutbe konusu çok önemli, 10 ilden gelen ve illerinde birinci olan herkes bizim için birincidir. Yarışmaya katılanlara başarılar diliyorum" dedi. - BURDUR

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Kaynak: İHA

Denizli, Burdur, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Etkili Hutbe Sunumu 1'incisi, Denizli'den - Son Dakika

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