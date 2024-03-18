Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehitler Anıtı\'nı Açtı

Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı etkinlikleri kapsamında Şarhöyük Mahallesi'ndeki Büyük Park'a değer katacak "Şehitler Anıtı"nın açılışını törenle yaptı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Eskişehir'de anlamlı bir tören düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Şarhöyük Mahallesi'nde "Şehitler Anıtı" büyük bir katılımla açıldı.

Açılışa Vali Yardımcısı Ali Çetin, Hava Savunma Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Özmen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, şehit yakınları, gaziler ve Eskişehirliler katıldı.

Törenin açılış konuşmalarını yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sevinç Uluçeşme ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ekrem Dumlu, Başkan Büyükerşen'e şehitliği ve gaziliği her zaman hatırlatacak özel eseri, anlamlı günde armağan etmesi sebebiyle teşekkür etti.

Törende konuşan Başkan Büyükerşen de şunları söyledi:

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılındayız. Bir tarafta bir zafer, diğer tarafta şehitlerimiz var. Hem Çanakkale Zaferi'mizi kutlamayı hem de şehitlerimizi anmayı bir arada gerçekleştiriyoruz. Bu anlamlı günde, Büyükşehir Belediye'mizin yaptırdığı Şehitler Anıtımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Çanakkale Deniz Savaşı, dönemin emperyalist devletlerinin Osmanlı Devleti'ni yenip, 1. Dünya Savaşı'nı daha çabuk bitirme gayretidir. Ancak Türk milleti ile o tarihte Anafartalar Komutanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün de başında olduğu Türk askerleri, Çanakkale Boğazının geçilmesine ve işgale izin vermemiş ve Türk vatanının zorla ve cebren işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Gerçi her ne kadar 1915 yılındaki bu zaferden sonra 1918'de Mondros Mütarekesi ile vatan işgal edilmiş olsa da orada başka bir destan yazılmış ve Ulusal Kurtuluş Savaşı ile yeni bir Türk Devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türkiye bugün, dünya milletleri içinde dikkate alınan, önemsenen ve görüşlerine değer verilen bir ülke ise bunda Çanakkale Deniz Zaferi'nin ve ardından da Kurtuluş Savaşı'mızın rolü büyüktür. Ne var ki, her iki tarafın 500 bini aşkın kayıp verdiği Çanakkale Savaşı, bizim açımızdan bir zafer olarak sonuçlansa da, bu kadar büyük bir insan sayısının yaşamını yitirmesi bir trajedi olarak dünya tarihine geçmiştir.

Şehitler Anıtı'mıza gelirsek, bu anıtı yapmayı ve Eskişehir'e emanet etmeyi çok uzun zamandır düşünüyordum. Kısmet bugüneymiş. Tasarımı bana ait olan ve Büyükşehir Belediye'miz Heykel Atölyesi çalışanlarının kolektif bir sanat eseri olan bu anıtımızda, şehit oğlunun mezarı başında ağlayan, hüzünlenen bir anneyi tasvir ettik. Bu anıtı, yalnızca Çanakkale'de yaşamını yitiren şehitlerimizi değil, tüm tarihimiz boyunca bu ülke için canlarını vermiş şehitlerimizi anabilmek için yaptık. Evet, bir tarafta Çanakkale Zaferi, bir tarafta şehitlerimiz. Bir tarafta dimdik duran güvenlik güçlerimiz, diğer tarafta hüzün ve gözyaşı. Ne yapalım ki, hayat böyle bir şey. Ben, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 109'uncu yıl dönümünü kutlarken, bugüne kadar bu ülke için canını veren tüm şehitlerimizle gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyorum."

Konuşmaların ardından Şehitler Anıtı'nın kurdelesi kesilerek açılış yapıldı. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar anıta karanfil bıraktı.