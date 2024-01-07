Çankaya Yeni Yıla 3 Park Açılışıyla Başladı

Çankaya Belediyesi, yapımını tamamladığı 3 yeni parkı hizmete açtı. Kolombiya Parkı, Ata Yeşil Koridoru Çocuk Oyun Parkı ve Spor Sahası ile Mutluluk Çocuk Oyun Parkı'nın açılışı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Aníbal Riaño'nun katılımıyla gerçekleşti.

Çankaya Belediyesi, yapımını tamamladığı Kolombiya Parkı, Ata Yeşil Koridoru ve Mutluluk Çocuk Oyun Parkı'nı hizmete açtı. Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Aníbal Riaño, diplomatlar, CHP İl ve İlçe yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Gökkuşağı Mahallesi Kolombiya Parkı'nda gerçekleşti. Açılış, iki ülkenin ulusal marşlarının okunmasının ardından Gökkuşağı Mahallesi muhtarı Cengiz Bulut'un konuklara sürprizi Ankara'ya özgü Seymenler gösterisi ile başladı.

"SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ 18 KATINA ÇIKARDIK"

Açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Açılışını yaptığımız 3 parkımızın toplam büyüklüğü 6 bin metrekarenin üzerindedir. Çankaya Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi yeşil alanları koruyor, halkın olanı halka veriyoruz. Ranta değil, halka hizmet ediyoruz. 10 yılda, toplam alanı 1 milyon 600 bin metrekareyi geçen 113 park yaparak bir rekora imza attık" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin Türkiye'nin en başarılı ilçe belediyelerinden biri olduğunu kaydeden Taşdelen, kurulduğu 1984 yılından 2014'e kadarki 30 yıllık sürede yapılan toplam yatırımın 6 katını 10 yılda yaptıklarının altını çizdi. Başkan Taşdelen, "Çankaya'nın 40 yılını 10 yıla sığdırdık. Yine aynı şekilde sosyal belediyecilik anlamında da bizden önce yapılanın 18 katını hayata geçirdik" açıklamalarında bulundu.

"HALKIMIZA BORCUMUZU HİZMET EDEREK ÖDÜYORUZ"

Halka karşı sorumluluklarının çok büyük olduğunu belirten Başkan Taşdelen konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Çankaya ilçesine 'kimi koysak kazanır' deniyor. Doğru. Ama halka bizim sorumluluğumuz yok mu? Çankayalılar partimize oy veriyor ve partinin gösterdiği adayı belediye başkanı yapıyor. Bitti mi? Hayır. Esas mesele oradan sonra başlıyor. Sana sahip çıkan, oy veren yurttaşına borçlusun. Borcunu iyi çalışarak, halkını memnun ederek ödeyeceksin. Türkiye'nin en iyi belediyesini Çankaya yaparak ödeyeceksin. İşte biz bunu yaptık. Çankaya ne cekettir ne kupondur. Çankaya emektir. Bu kadar insanın, hepimizin emeği vardır. O nedenle söylüyorum ki, bu başarı hepimizin yüz akıdır. Partimizin de yüz akıdır ve ben bütün anketlerde 'Tekrar Alper Taşdelen'i istiyoruz' diyerek yüzde 70'lerin üzerinde memnuniyetini dile getiren komşularıma tekrar teşekkür ediyorum. Sizin güveninize bundan sonra da layık olacağız. Ben partizanlık yapmadım. Ben bir kamu kurumu olarak 'Belediye herkesin belediyesidir' dedim. Oy verip vermediğine, inancına asla bakmam. Ben 950 bin Çankayalının Belediye Başkanı oldum. Çünkü ben insanı seviyorum. Çünkü ben eşit yurttaşlığa inanıyorum. Bizim gönül kapımız herkese açık, herkesi seviyoruz. O nedenle Çankaya'da ilklere imza attık derken, işte o hizmetlerimizi çeşitlendirmeyi de kastediyorum. Biz yaptığımız sosyal belediyecilikle gönüllere girdik. Gönül belediyeciliği yaptık."

"HEYECANIMIZ VAR, LİYAKATLİ KADROLARIMIZ VAR, TERTEMİZ BİR MAZİMİZ VAR"

Başkan Taşdelen sosyal belediyecilik anlamında ilklere imza attıklarını dile getirerek "Yatırımsa, sosyal belediyecilikse, gönül belediyeciliği ise, kalp kazanmaksa hepsini yaptık. Belediyeyi dürüst namuslu yönetmekse yönettik. Biz böyle gördük, böyle yaptık, böyle yapmaya devam edeceğiz. Biz vaatlerle konuşmuyoruz, hizmetlerimizle konuşuyoruz ve Allah'a şükürler olsun ki hem 2014 hem 2019 seçimlerinde sevgili Çankayalılara verdiğimiz sözlerden fazlasını hayata geçirdik. O nedenle gönlümüz ferah, başımız dik, alnımız ak. Çankaya'da üçüncü döneme devam ederek Çankaya'yı, 'ileri daima ileri' noktaya taşıyacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Gençliğimiz var, heyecanımız var, liyakatli kadrolarımız var. Tertemiz bir mazimiz var, yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Çankaya'yı Mustafa Kemal Atatürk'e layık yönetiyoruz, yönetmeye de devam edeceğiz" dedi.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMDE DE İNŞALLAH BİRLİKTE OLACAĞIZ

Başkan Taşdelen üçüncü dönemde de yatırımların hız kesmeden devam edeceği müjdesini verirken "Şu anda açılışlarımız devam ediyor. Ankara'da Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Atatürk'ü ve kahramanlarımızı anlatan bir müzemiz yoktu. Son teknolojiyle donattığımız Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'ni 20 Ocak'ta açacağız. Ama bir de Atatürk Kültür Merkezimiz var. Ankara'nın ilk uluslararası standartlardaki kültür merkezini yapıyoruz. Bin 100 kişilik büyük salonu, orkestra çukuru, uluslararası standartlardaki salonu ve 500 kişilik daha küçük bir salonuyla atölye ve galerileriyle Atatürk Kültür Merkezini de inşallah temmuz ağustos gibi açacağız. Uğur Böceği Kreşimizi de 17 Ocak'ta açacağız. Yine 2 aile sağlığı merkezimizin daha yapımı devam ediyor. Biz Çankaya'yı yürekten seviyoruz. Çünkü doğduğumuz, büyüdüğümüz kendimizi ait hissettiğimiz, hangi inançtan olursa olsun, herkesin kendini özgür hissettiği Çankaya bizim en kıymetlimiz. Üçüncü döneme dair de yapacaklarımızla inşallah yine hep birlikte olacağız. Hep birlikte paylaşacağız. Yine çok güzel projelerimiz, sürprizlerimiz olacak. Çankaya'yı her zaman hak ettiği noktadan daha da ileriye taşıyacağız. Parklarımızın tekrar hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

BÜYÜKELÇİDEN ÇANKAYA'YA TEŞEKKÜR

Başkan Taşdelen'in ardından Kolombiya Ankara Büyükelçisi Julio Aníbal Riaño da Kolombiya Cumhuriyeti'nin adını taşıyan bir parkın inşa edilmesi projesine destek veren Taşdelen'e teşekkürlerini sunarken "Cumhuriyetimizin temellerinin atılmasında çok önemli bir rol oynayan ve ülkemizin ilk Devlet Başkanı olarak anılan General Francisco de Paula Santander'in büstünün yer aldığı bu parkın açılışında bulunmak mutluluk veriyor. Bu parkın açılışı da gerçek dostluğumuzun açık bir yansıması ve sembolüdür. Bu bağlamda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz "Yurtta Barış Dünyada Barış" sözünü hatırlatmakta fayda görüyorum. Sayın Belediye Başkanımız Alper Taşdelen'in Kolombiya-Türkiye kardeşliği kapsamında sunduğunuz bu imkan için size tekrar teşekkür etmek isterim. Dolayısıyla bu eyleminiz kalbimizin en değerli köşesinde muhafaza edilecektir" dedi.

Açılışın ardından Kolombiya Cumhuriyeti'nin efsane devlet başkanı General Francisco de Paula Santander'in anısına yaptırılan büstün açılışı gerçekleştirildi.