Çankaya Belediyesi Mart Ayında Kültür-Sanat Etkinlikleri Düzenliyor

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Çankaya Belediyesi, mart ayında çeşitli kültür-sanat etkinliklerini Başkentli sanatseverlerle buluşturacak. Çankaya, mart ayında 15 sergi, 3 tiyatro, 4 panel, 3 konser, 3 film gösterimi, söyleşi, halk şöleni ve şiir dinletisine ev sahipliği yapacak.

Çankayalılar, gelecek ay ilçenin farklı noktalarında çok sayıda kültür-sanat etkinliğiyle buluşma şansı yakalayacak. Resim ve fotoğraf sergilerinden söyleşilere, konserlerden tiyatro gösterilerine kadar sanatın birçok dalı mart ayında Ankara'da olacak.

Dil Derneği'nin düzenlediği "Kadınlar ve Devrim Yasaları" söyleşisi, 1 Mart'ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in katılacağı ve açılış konuşmasını Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel'in yapacağı etkinlik ilçelilerle buluşacak.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi (DTÇSM), mart ayında 13 sergiye ev sahipliği yapacak. Mimar Sinan Üniversitesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mezunları Derneği Ankara Şubesi'nin, 142'nci 'Karma Plastik Sanatlar Sergisi, 1-12 Mart 2024 tarihleri arasında Başkentlilerle buluşacak. Varol Uzlu'nun "Yağmur'un Kadınları" sergisi 2-12 Mart 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Atölye 3'ümüz ressamları rehberliğinde gerçekleşecek ve Didem Özyürek, Özden Bilgen, Zehra Pamuk, Emel Tarhan Ayşe Yazıcı Kaya, Şebnem Efe, Funda Topallar'ın yer aldığı "VI. Karma Resim Sergisi", 2-10 Mart 2024 tarihleri arasında görücüye çıkacak. 3-10 Mart 2024 tarihleri arasında ise Çankaya Belediyesi Turan Erol Sanat Atölyesi öğrencilerinin "Kara Kalem" sergisi ile bu yıl 39'uncusu gerçekleşecek ve bugüne kadar dünyanın dört bir yanından dokuz bini aşkın sanatçıyı ve eserlerini buluşturan Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması 4-12 Mart arasında DTÇSM'de ziyaret edilebilecek.

HEKİMLERİN SERGİSİ

5-18 Mart 2024 tarihleri arasında küratörlüğünü yazar Özlem Özdemir'in üstlendiği "Cumhuriyetin Öncü Kadınları Sergisi", Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) eşgüdümü ile Ankaralılarla bir araya gelecek. Ankara Tabip Odası'nın tıp öğrencileri yararına düzenlediği fotoğraf, resim, heykel ve seramik eserlerin yer aldığı "Hekimlerin Sergisi" 14-22 Mart arasında, "Uluslararası Lions Federasyonu Karma Resim Sergisi" ise 16-23 Mart arasında ziyaret edilebilecek.

CUMHURİYETİN 100. YILINA ÖZEL SERGİ

Sanatçı Kadınlar Derneği'nin 20 kadın sanatçısının yer aldığı "Al" sergisi, 22 Mart-4 Nisan 2024 tarihleri arasında Başkentlilerin beğenisine sunulacak. 26 Mart-4 Nisan'da Saime Uyar'ın "Yeniden" sergisi, 6 Şubat depremlerinden bu yana geçen sürede acıyı, umudu ve zamanın iyileştirici gücünü sanatla harmanlayan bir deneyimi sanatseverlerle buluştururken; Ankara Kadın Ressamlar Derneği'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırladığı "54.Yıl Geleneksel Sergisi" de yine aynı tarihlerde Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek. Cumhur Okay Özgör'ün "Pixel II" sergisi ise 27 Mart-4 Nisan 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, 16-24 Mart 2024 tarihleri arasında Nihal Sandıkcı'nın "Temas" sergisine ev sahipliği yapacak. Nihal Martlı'nın "Her Şey Yolunda" sergisi ise Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde 7 Mart-7 Nisan arasında sanatseverlerle buluşacak.

9 MART'TA "VEGA" SAHNEDE OLACAK

Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Eşitlik ve Farkındalık ayına özel olarak birçok etkinlik düzenleyecek. 4-24 Mart arasında hazırlanan program, ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşacak. Programda paneller, film gösterimleri ve sergilerin yanı sıra TED Üniversitesi'nde kadınlar dostluk maçı yapılacak. 9 Mart'ta ise sevilen müzik grubu Vega ücretsiz sahne alacak. DTÇSM'de dinleyiciyle buluşacak konserin yer fişleri 4 Mart'tan itibaren Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.

"FERHAD İLE ŞİRİN" YILMAZ GÜNEY SAHNESİ'NDE

Yönetmenliğini Selahattin Bel'in yaptığı ve Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları Maltepe Semt Tiyatrosu tarafından sahnelenecek 'aşkın ve mutluluğun yaşı yoktur' temalı "İkinci Bahar" oyunu, 5 Mart'ta Yılmaz Güney Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. Ücretsiz gerçekleşecek etkinliğin yer fişleri, 29 Şubat'tan itibaren kültür merkezinden temin edilebilecek. Yılmaz Güney Sahnesi'nde izlenecek bir diğer tiyatro ise Jonas Hassen Khemiri'nin kaleme aldığı "Neredeyse Eşittir" oyunu olacak. Ücretsiz gerçekleşecek etkinliğin yer fişlerine 22 Mart 2024 tarihinden itibaren ulaşılabilecek. Nazım Hikmet Ran'ın ünlü eseri "Ferhad ile Şirin", 17 Mart tarihinde Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları 100. Yıl Semt Tiyatrosu tarafından sahnelenecek ücretsiz oyunun yer fişleri de 11 Mart'tan itibaren kültür merkezinden temin edilebilecek.

DENGİN CEYHAN İLE PİYANONUN KADINLARI

Çankaya Belediyesi Çayyolu Çankaya Evi'nin hazırladığı Türk Halk Müziği Korosu konseri, 5 Mart'ta MEB Şura Salonu'nda dinleyiciyle buluşacak. Şef Battal Kılıçarslan yönetimindeki konsere Mustafa Özarslan ve Grup Çığ konuk sanatçı olarak katılacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek konserin yer fişleri, 28 Şubat'tan itibaren Çayyolu Çankaya Evi'nden edinilebilecek. Piyanist Dengin Ceyhan'ın "Piyanonun Kadınları" konseri ise 10 Mart tarihinde Doğan Taşdelen Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. Ücretsiz konserin yer fişleri, 4 Mart'tan itibaren sanat merkezinden temin edilebilecek.

"KADINLAR GÜNÜ SİNEMASI" FİLM GÖSTERİMİ

"Kadınlar Günü Sineması" film gösterimi, 7-8 ve 10 Mart'ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ücretsiz izlenebilecek. 7 Mart'ta Peru, 8 Mart'ta Meksika ile Şili ve 10 Mart'ta Kolombiya sinemasından filmlerin yer alacağı gösterime, ilgili ülkelerin Büyükelçilik temsilcileri de katılacak. 8 Mart 2024 tarihinde ise Anadolu Halk Ozanları Ku¨ltu¨r ve Dayanıs¸ma Dernegˆi'nin hazırladığı "Ozanların Gözüyle" halk şöleni Yılmaz Güney Sahnesi'nde ücretsiz olarak sanatseverleri ağırlayacak. Süheyla Taşcıer'in "Şiirlerle Gönderilmemiş Çanakkale Mektupları" şiir dinletisi ise 25 Mart'ta Yılmaz Güney Sahnesi'nde ücretsiz olarak düzenlenecek.