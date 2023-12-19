Çerkezköy\'de Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bugün düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Yaklaşık 45 milyon TL bedel ile yapımı tamamlanan tesisin açılışında konuşan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Bu yatırımları yapan esasen Spor Bakanlığı yapmalı ancak yatırımı Çerkezköy'e getiremeyenler, ihmal edenler maalesef şuanda uykudalar. Biz şu anda Çerkezköy'ün çocuklarına bu havuzu da açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptırılan Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından törenin açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Yüksel Özdal, açılışı yapılan tesis ile ilgili teknik bilgileri paylaştı.

Genel Sekreter Yardımcısı Özdal, "Çerkezköy'de geleceğin başarılı yüzücülerinin yetişmesine imkan sağlayacak bu tesisin bünyesinde, basın ve protokol girişi, seyirci girişi, fuaye alanı, 1 yarı olimpik yüzme havuzu, 1 çocuk eğitim havuzu, 520 kişilik tribün, kadın ve erkek soyunma odaları, hakem odaları, antrenör odaları, basın odası, ilk yardım odası, fitness salonu, sauna, masaj odaları, vitamin bar ve teknik birimler yer alıyor. KDV dahil yaklaşık 45 milyon TL yatırım bedeli ile tamamlanan proje kapsamında tesiste koşu alanları ve bisiklet yolları ve açık otopark da bulunuyor" dedi.

BAŞKAN ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR EDEREK SÖZLERİNE BAŞLADI

Genel Sekreter Yardımcısı ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Yüksel Özdal'ın ardından kürsüye gelen Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Bugün çok mutlu bir gün. Uzun yılların emeği, bu güzel eseri Çerkezköy'e kazandırıyor olmaktan, bunun bir parçası olmaktan duyduğum mutluluğu kelimeler ile ifade edemiyorum ve bu eseri Çerkezköy'e kazandıran Kadir Albayarak'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ÇERKEZKÖY'E SÖZLER VERMİŞTİK"

Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun temelinin 2016 yılında soğuk bir havada atıldığını hatırlatan Başkan Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016 yılından bugüne Çerkezköy'de çok şey değişti. 2016 yılında buradaki temel atma töreninde, burada bir şeyler ifade etmiştim. Bundan sekiz yıl evvel burada, bu temeli atarken, Çerkezköy'ün temel ihtiyaçlarını, Çerkezköy'ün çocuklarının spora dair beklentilerini ve hedeflerine dair eksikleri ve sıkıntılarını iki yıllık belediye başkanı olarak hem ben, hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız dile getirmiş ve Çerkezköy'e sözler vermiştik.

'DEVLET YATIRIMLARI EKSİK KALIYOR' VURGUSU

2016 yılında Çerkezköy'e bakışın sadece yerel yönetimlerden olmadığını ve buraya devlet yatırımlarının spora dair yatırımlarının çok geç kaldığını ifade etmiştim. 2016 yılında rakamlar vermiştim. 2024'e geldik. Bugün bütçeleri milyarları aşan Bakanlık bütçelerinden Çerkezköy'ün payına düşen 2016 yılından bugüne bir 500 kişilik stadyum, inşaatı devam eden bir havuz, bir de gençlik merkezi var.

8 YILDA NÜFUS 90 BİN ARTTI

10 yıl evvel tabelada 130 bin yazıyordu. 2024 başında 220 bin yazacaktır. Bu topraklarda dokuz yıl boyunca yaklaşık 35 bin çocuk dünyaya geldi. Bu kardeşlerimiz buranın temeli atıldığında burada yoktular. Bazı aksaklıkları konuşabiliriz. Ancak bir yatırım ortaya çıktı. Hedef ortaya çıktı. Yerel yönetimler vatandaşlardan aldığı sorumluluk duygusu ile bu yatırımları yapıyor.

"BU TESİSLERİ SPOR BAKANLIĞI YAPMALI"

Bu yatırımları esasen Spor Bakanlığı yapmalı ancak yatırımı Çerkezköy'e getiremeyenler, ihmal edenler maalesef şuanda uykudalar. Biz şuanda Çerkezköy'ün çocuklarına bu havuzu da açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Çerkezköy Belediyesi olarak son 10 yılda Çerkezköy'ün 12 mahallesinde onlarca park ve yeşil alanında spor sahaları, alanları oluşturduklarını kaydeden Başkan Akay, "Çerkezköylü çocuklarımızı basketbol sahaları ile buluşturduk. Voleybol sahaları ile buluşturduk. Mini futbol sahaları ile buluşturduk. Bunların sayısı 100'e ulaşmış durumda. Son 10 yılda İstasyon Mahallemize 1000 tribün kapasiteli futbol sahası yaptık. Unutulan kapalı spor salonunu tamamlayarak hizmete açtık. Kızılpınar'a yeni bir 500 tribünlü futbol sahası yaptık. Güreş sahası alanları, masa tenisi alanları, yürüyüş alanları, fitness alanları gibi alanlar yaparak çocuklarımızı, gençlerimizi spor ile buluşturacak, geleceğe taşıyacak, geleceğe dair umutlarımızı yeşertecek yol açmaya çalıştık. Son 10 yılda sporcuya ve spor alanlarına hizmet eden bir Belediyecilik anlayışı var. Hem Çerkezköy'de, hem Büyükşehir'de" dedi.

"ÇOK CİDDİ BAŞARILAR ORTAYA KOYDULAR"

2014 yılından bugüne kadar bir çok bireysel sporcuya katkıda bulunduklarının altını çizen Akay, "Milli Takım oyuncuları ortaya çıkaran, güreş sahalarında güreşçilere destek veren ve milli takıma güreşçi gönderen, tekvando da, karatede, basketbolda Çerkezköy'den çok ciddi başarıları ortaya çıkarmış bir Belediyecilik ortaya koyduk" diye konuştu.

"YENİ YARINLARDA HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Bugün artık Çerkezköy ve Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci dönem yatırımlarının ortaya çıktığı günleri yaşadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Vahap Akay, "O yüzden mutluyuz, o yüzden gururluyuz. Bugüne kadar Çerkezköy için, Tekirdağ için ortaya koyduğumuz emekler hiç kimsenin kuşkusu olmasın yarım da kalmayacak, yarıda da kalmayacak. Çıktığımız bu yolda yan yana yürüdüğümüz yol arkadaşlarımla Çerkezköy'ün geleceği için, Tekirdağ'ın geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çerkezköy'ün çocuklarını, Tekirdağ'ın çocuklarını spor ile buluşturacağız, başarı ile buluşturacağız. Yeni yarınlarda hep birlikte olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel yatırımı ortaya koyan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Kadir Albayrak'a, bir kere daha teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Yakın gelecekte yeni güzellikler ile buluşmak dileği ile" diyerek, sözlerini tamamladı.

45 MİLYONLUK YATIRIM

Akay'ın ardından kürsüye gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Çerkezköy'ün hem ilçe belediyesi, hem Büyükşehir Belediyesi yatırımları ile gelişmeye, güzelleşmeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yine büyük bir atılımı gerçekleştirmiş olmanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. 45 milyon TL'lik yatırımla Çerkezköy ilçemize büyük ve modern bir spor tesisi kazandırmış bulunuyoruz. Yarı Olimpik Yüzme Havuzlarımızın ilkini 2019 yılında Muratlı ilçemize kazandırmıştık. Daha büyük bir tesis olan Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz, Çerkezköy'de çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Tesisimiz bünyesinde 1 yarı olimpik yüzme havuzu, 1 çocuk eğitim havuzu, 520 kişilik tribün, fitness salonu, sauna, ilkyardım odası, kadın ve erkek soyunma odaları, hakem odaları, antrenör odaları ve hizmet birimleri yer alıyor.

"NİCE BAŞARILI SPORCULAR YETİŞECEK"

Bu vizyoner projemize, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diyen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verdik. Tesisimiz yüzücülerimizin yetenek ve performanslarını geliştirmelerine imkan sağlayacaktır. Önümüzdeki yıllarda burada nice başarılı sporcumuzun yetişeceğine yürekten inanıyorum.

Çerkezköy'ümüzde altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan yeşil alan projelerine, eğitimden kültür ve sanata kadar çok geniş bir yelpazede birçok proje gerçekleştirdik.

"HAYIRLI OLSUN ÇERKEZKÖY'E"

Gerçekleştirmiş olduğumuz tüm bu projelerimizin Çerkezköy'ümüze hayırlı olmasını diliyorum. Çerkezköy'de yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükselten projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Mutluluklarımızı paylaşacağımız daha nice açılış törenlerinde buluşabilmek ümidiyle saygılar sunuyorum."

Konuşmaların tamamlanmasının ardından tesisin açılışı yapıldı.