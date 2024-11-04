ÇEŞTOB Başkanı Belge, "Çeşme, bir mücevher gibi, onu parlatmak bizim elimizde"

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Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı ve Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, Çeşme turizminin uluslararası fuarlarda tanıtımını önemsediklerini vurgulayarak, "Çeşme, parlayan bir mücevher gibi. Onu parlatmak bizim elimizde" dedi.

ÇEŞTOB Başkanı Belge, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Azerbaycan gibi ülkelerdeki turizm fuarlarına katılımın bölge turizmine büyük katkı sağladığını belirtti. ÇEŞTOB'un Çeşme Belediyesi ile iş birliği yaparak katıldığı bu fuarlarda, hem mevcut tesislerin hem de bölgenin etkin tanıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çeşme'nin parlayan bir mücevher gibi olduğunu vurgulayan Belge, "Onu parlatmak bizim elimizde. Zamanla bu potansiyeli daha da artırabiliriz. Her ne olursa olsun, Çeşme'nin güzelliklerini korumalı ve geliştirmeliyiz" diye belirtti.

"Çeşme'de yerli ve yabancı turist oranının yüzde 50 - yüzde 50 olmasını hedefliyoruz"

Çeşme'nin 12 ay boyunca yaşanması gereken bir yer olduğunu ifade eden Belge, "Havasıyla, deniziyle, suyuyla, kültürü ve gastronomisiyle her mevsim canlı kalmalı. Kış döneminde fuar katılımları da büyük önem taşıyor, hem yurtiçinde hem de yurtdışında Çeşme'nin tanıtımı için fırsatlar sunuyor. Benim için yurt içi ne kadar önemliyse yurt dışı da o kadar önemli. Çeşme'de yerli ve yabancı turist oranının yüzde 50 - yüzde 50 olmasını hedefliyoruz. Ancak şu anda bu oran yüzde 75 yerli, yüzde 25 yabancı olarak seyrediyor. Bu oranı artırmak için çeşitli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Çeşme, turizm alanında çok köklü deneyime sahip bir destinasyon.Yıllar önce yüzde 90 yabancı turist ağırlıyordu. Bu alanda bir tecrübesizlik söz konusu değil" diye konuştu.

"Çeşme'nin tanıtımı için fuarlar kritik rol oynuyor"

Çeşme'nin kendine has bir kimliği olduğunu, gelen ziyaretçilerin de bu farkı hemen hissettiğini söyleyen Belge, "O yüzden Çeşme'nin ne yurtiçinde ne yurtdışında hiç bir bölge ile kıyaslanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çeşme'nin tanıtımı için fuarlar kritik rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde yurt dışı fuar katılımları başlıyor. İlk fuar 5 Kasım'da Londra'da gerçekleşecek olan WTM (World Travel Market) Fuarı. Bu fuarda, TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) standında, Londra'daki acentelerle birebir görüşme planlıyorum. İngiltere fuarından sonra Aralık ayında İzmir Fuarı var. Önemli bir fuar. Bizim destinasyonumuz. Ondan sonra Hollanda'nın Utrecht Fuarı var Sonrasında Almanya'da ITB Turizm Fuarı var. Dünyanın en iyi fuarlarından birisidir. Geçtiğimiz yıl Almanya'daki fuarda birçok randevumuz vardı ve alanı gezmeye fırsatımız olmadı. Yoğun görüşmelerle dolu bir fuar geçirdik. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla değil, daha çok Alman ziyaretçilerle bir araya geldik. Bu da Çeşme'ye olan ilginin yabancı turistler arasında arttığını gösteriyor. Faydasını da gördük" şeklinde konuştu.

"Denize olta atmadan balık kıyıya kendi kendine gelmez"

Geçen yıl katıldıkları İstanbul'daki Turizm Fuarı'nda Muğla ve Çeşme belediye başkanları ile yaptıkları görüşmelerde tanıtım eksikliğini tekrar fark ettiklerini belirten ÇEŞTOB Başkanı Belge, "Türkiye'de Bodrum veya Çeşme gibi yerleri herkesin bildiğini düşünsek de, yurtdışında durum böyle değil. Çeşme'nin değişik pazarlara da ihtiyacı var. Ben pandemiden önce Çin ve İran'a gittim. Çeşme'yi tanıtan Çince ve İran dilinde broşürler dağıttık. Konsolosluklara bıraktık. Pandemi döneminde burada Çinli turistler vardı. Denize olta atmadan balık kıyıya kendi kendine gelmez. Bu yüzden tanıtım için çok çalışmalıyız. Gastronomiden tarihe, doğaya ve kültürel zenginliklere kadar her şey Çeşme'de mevcut. Erythrai Antik Kenti'nin bölgenin en önemli kültürel zenginliklerinden biri. Bağlararası kazısı da öyle. Çeşme'nin çeşmeleri var mesela" diye vurguladı.

"Çeşme hiç bir yerle kıyaslanmamalı"

2025 sezonunun hazırlıklarının şimdiden yapılması gerektiğini ifade eden Belge, "Tanıtım faaliyetlerini son dakikaya bırakmamalıyız. Çeşme'nin güzelliklerini doğru bir şekilde tanıtarak, potansiyelini ortaya koymalıyız. Daha önce yapılan hatalardan ders almalı, aynı yanlışları tekrarlamamalıyız. Sezon bitiyor, algı bitiyor. Çeşme hiç bir yerle kıyaslanmamalı. Çeşme, benzersiz bir doğaya ve kültüre sahip. Londra gibi şehirlerde bizim sunduğumuz turizm hizmet kalitesini bulmak mümkün değil. Teknik destekten servise kadar her türlü imkanı burada 7/24 sağlıyoruz. Yurt dışında bu kaliteyi bulmak oldukça zor. Bunu bana yıllar önce bir fuarda söylemişlerdi, 'Sizin sunduğunuz hizmet kalitesini Portekiz, İspanya, Yunanistan veremez' diye. Ama en büyük düşmanımız yine kendimiziz" diye konuştu.

"Çeşme'deki yöneticilerden tam destek görüyoruz"

Çeşme'deki yöneticilerden tam destek gördüklerini vurgulayan Belge, "Belediye Başkanımız Lal Denizli, bizden giden taleplere hiçbir zaman 'hayır' demedi. Turizmcilerin her zaman yanında, hep destek veriyor. Kaymakamız Mehmet Maraşlı da yine turizmden geliyor, Kapadokya'dan Çeşme'ye geldi. Turizmi biliyor. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, başkan yardımcımız. Bu iş birliği Çeşme için çok değerli" diye belirtti.

"Çeşme'de, bu sene akılda kalan olumsuz bir olay olmadı"

Çeşme'de, bu sene akılda kalan olumsuz bir olay olmadığını ifade eden Belge, "Bunun için İl ve İlçe Emniyet Müdürümüze, Valimize ve Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar sistemli bir şekilde burada görevlerini yaptıklar. Sıkıntı oluşturabilecek kişiler de otoban gişelerinden geri döndü. Biz Çeşme'de herkesin huzur içinde, mutlu bir şekilde tatil yapmasını herkesin mutlu olmasını istiyoruz" dedi.

" Etkinlikler, turizm potansiyelini arttırması açısından önemli"

Festivallerin ve etkinliklerin Çeşme'nin turizm potansiyelini arttırması açısından önemli olduğunu vurgulayan Belge, "Bir gün Kaymakamımız bir etkinlik düzenliyor, bir başka gün Çeşme Belediyemiz. Çeşme'de sürekli etkinlikler var. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Germiyan Festivali muhteşemdi. Belediye Başkanımız bu tür etkinlikleri çoğaltacaklarını söyledi. Örneğin Alaçatı Ot Festivali dört masayla başladı. Bugün artık yurt dışında bile biliniyor" diye konuştu.

"Hedeflerimizi her zaman yüksek tutmalıyız"

Ekim ayının sonuna gelindiği şu günlerde Çeşme'de hala açık olan çok sayıda otel bulunduğunu belirten Belge, "Sezon, ekonomik sıkıntılardan dolayı çok parlak geçmedi. Ama çok da kötü değildi. 2023 ile hemen hemen aynıydı. Oysa bizim hedefimiz, 2019'u yakalamak ve üzerine bir şeyler koymaktı. 2019'daki 12 ayın ortalamasına baktığımızda muhteşemdi. 12 aylık doluluk ortalaması yüzde 60 gibi bir orana ulaşmıştı. O dönemde otellerimiz yaz sezonunda yüzde 100 doluydu neredeyse. 2024 yaz sezonu 2023 seviyesindeydi, demiştim. 2023'te 12 ayın ortalaması yüzde 40... Ama artık biz 2019'un bu baskısından sıkıldık 2025 gibi olalım diyelim. Aradaki açık makası 2025'te kapatmak için çaba harcayacağız. Tüm zamanların en iyi yılı olan 2019'da sezonun genişliği de çok güzeldi. Ardından pandemi geldi. Sonrasında ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere çeşitli sorunlar yaşadık. Oranlar geriledi. Daha önceki bir röportajımda 2030 yılında 100 milyon turist sayısını geçebileceğimizi söylemiştim. Şimdi başkaları da söylüyor. Niye olmasın? Hedeflerimizi her zaman yüksek tutmalıyız" diye vurguladı.

Ekim, Kasım aylarının otelciler için kontrat ayları olduğunu ifade eden ÇEŞTOB Başkanı Belge, "Ardından 'early booking' dediğimiz erken rezervasyon süreçleri başlar, Ocak ayının sonuna kadar devam eder, bu süreç bittiğinde biz önümüzdeki sezonun nasıl geçeceğinin fotoğrafını görebiliyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı. - İZMİR