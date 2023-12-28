CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül: Yerel Seçimlerde İş Birlikleri Önem Kazanır

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Biz bir yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimin yapısı genel seçimlere benzemez. Yerel seçimlerde belirli noktalarda yerel iş birlikleri önem kazanır... 2019'daki başarıyı tekrarlayacağız diye düşünüyorum. Yerelde iş birliği olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

CHP Ayın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yaptı. Aydın'da İYİ Parti ve Dem Parti'nin kendi adaylarını çıkarmasına ilişkin şunları söyledi:

"Biz bir yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimin yapısı genel seçimlere benzemez. Yerel seçimlerde belirli noktalarda yerel iş birlikleri önem kazanır. Bu çerçevede yayınlanan bir anket var. Bu anket ise metropol firmasının yayınladığı ankette İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun karşısında 3 adayın ismi geçiyor. Murat Kurum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı geçiyor, bir de Fatih Belediye Başkanı geçiyor. 3 ankette te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Bayraktar'la arasında 7-8 puan fark var. Diğerleri ile arasında 9-10 puan arasında fark var. Bunun bir ikinci anlamı var. Ekrem İmamoğlu'na kimler oy veriyor. Örneğin İYİ Parti'nin yüzde kaçı oy veriyor. Yine çalışma yapmış Metropol. Bu arada yüzde 87 iyi partili seçmen Ekrem imamoğlu'na oy verecek. HDP şimdiki DEM seçmeni nasıl bir şartla 60 civarında civarında oy vereceğini söylüyor.

"YEREL SEÇİMLERİN İSTATİSTİKLERİ FARKLIDIR"

Yerel seçimlerin devrimi farklıdır. Yerel seçimlerin istatistikleri farklıdır. Burada da İYİ Parti'yi saygı ile karşılıyoruz. Tüm Türkiye'de aday çıkaracakları konusunda, bizler şunu diyoruz. Geçtiğimiz 2019'da İYİ Parti ile ittifak yaptık. Millet İttifakı'nı kurduk. 11 tane büyükşehirde seçimi kazandık. Birçok yerde bunlardan 250 ilçede seçimi kazandık. İYİ Parti'de kazandı. Bu ittifakın başarılı olduğunu gördük. Ama arkadaşlar karar vermişler her yerde ayrı ayrı çıkaracaklar. Bu durumda yerelde İYİ Parti'ye oy verenler, HDP'ye oy verenler, AK Parti'ye oy verenler, diğer Saadet Partisi'ne oy verenlerin oylarına talibiz. Büyük bir ihtimalle yerel seçimde en yüksek kazanma şansı olan parti hangisi ise orada oylarını birleştireceklerdir.

"YERELDE İŞ BİRLİĞİ OLACAKTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Aydın genelinde de Cumhuriyet Halk Partisi büyükşehir belediyesi konusunda başarılı bir çalışma yapmıştır. Bu çerçevede büyükşehir belediyesi adayı olan Özlem Çerçioğlu'na diğer partideki arkadaşlarımız kazanacakları için oylarını vereceklerdir. Çünkü kazanacak aday Özlem Çerçioğlu'dur. Başarılı belediye icraatları vardır. Bu nedenle de Cumhuriyet Halk Partisi'nde oylarını birleştireceklerdir. Biz diğer partideki arkadaşların oylarına talibiz. Başka bir yerde örneğin İç Anadolu'da İYİ Partili bir aday önde ise Cumhuriyet Halk Partili seçmene gidip de İYİ Partili seçmene oy vermemesi konusunda bir tercih olmaz diye düşünüyorum. 2019'daki başarıyı tekrarlayacağız diye düşünüyorum. Yerelde iş birliği olacaktır diye düşünüyorum."

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ TERÖRLE YAN YANA GELEMEZ"

Devlet kuran, Cumhuriyet kuran, kurucu başkanı Mustafa Kemal Atatürk olan CHP'yi terörle yan yana getirmek, bildiriye imza atmadı diye açıkça terörle yan yana getirmek insafsızlıktır. Bunu getirenlere karşı da açık ve net tavrımızı koyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi terörle yan yana gelemez. Şimdi ne oldu? Yine aynı şey çok ilginçtir seçimler yaklaşınca bu terör olayları artıyor. Bu konuda şüphelenmemek elde değil. Türkiye Cumhuriyeti ordusu bizim ordumuzdur. Ordumuzu hiçbir yerde incitmeye kimsenin hakkı hukuku yoktur.

Ben şunu söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday belediye başkan adayları Cumhuriyet Halk Partisi'nde üye ya da Cumhuriyet Halk partisi'ne oy vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları olacak. Biz artık eski sistemi bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sağdan aday getirip de sağın oylarını almak, Cumhuriyet Halk Partisi' nde bitmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağdan oy olan evlatlarıyla seçime gireceğiz.

Üzerimize çok büyük yük var. Tarafsız yargı, tarafsız bağımsız yargı örneğin yasama konusunda Türkiye'ye vereceğimiz çok şeyler var. Bu konuda çalışmalarım devam ediyor. Nazilli il olsaydı ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adayı olmak isterdim."