CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli: "Çeşme\'nin Tamamı 2025 Yılının İlk Diliminde Temiz Suya Kavuşacak"

HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çiftlikköy Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında, "Çeşmenin tamamı 2025 yılının ilk diliminde temiz suyla kavuşacak. Bu da İZSU ile bu hafta yapılmış bir toplantıdan çıkan sonuç" dedi. Kanalizasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Denizli, göreve geldiği ilk 120 gün içerisinde protokolü imzalayıp ihaleye çıkarılacağını, senenin ikinci dilimi itibarı ile altyapı çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çiftlikköy Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Çeşmelilerin taleplerini dinleyen Denizli, gelen soruları da yanıtladı.

"HALK BULUŞMALARININ ESAS SÖZCÜLERİ SİZSİNİZ"

Denizli, halk buluşmasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Cumhuriyet'in ilkelerine sahip çıkan ve özellikle yaşadığımız Çeşme'yi bize mahkum etmeye çalıştıkları kadere asla teslim etmeyecek iradeye sahip bir ilçeyiz ve mahallelerimizdeki katılım da coşku da bunun en iyi göstergesi. Halk buluşmalarımızın amacı bir miting olması değil. Halk buluşmalarında söz önce halkımızın oluyor. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, tavsiyelerinizi dinliyoruz veya sorularınızı cevaplıyoruz. Mitinglerimiz olacak, tarihleri yakın dönemde paylaşılacak. Ramazan dolayısıyla iftar saatini organize ettiğimiz saatlerde oluşturmaya çalışacağız ve Çeşme'de her seçim geleneği olan konvoylarımızla miting alanlarımıza katılıyor olacağız. Ama halk buluşmalarının esas sözcüleri sizsiniz. Biz de daha ziyade dinleyici, ihtiyaç duyulduğunda da cevaplayıcı rolünü üstleniyoruz."

"SAHİL ALANLARINDA İŞLETMELERİN ÜZERİNDEKİ DENETİMİ HIZLICA ARTIRACAĞIZ"

Çeşmelilerin soru ve taleplerini dinleyen Denizli, Altınkum Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın plajların özel işletmelere tahsis edildiği için halkın ücretsiz kullanacağı plaj alanlarının yeterli olmadığını söylemesi üzerine şu yanıtı verdi: "Öncelikle işletme denetimlerini bir düzene sokacağız. Bu sadece sizlerin mahallesinde değil; sahil alanlarıyla ilgili gerçekten halkımızın yoğun şikayetleri var. Benim de kendi gözlemlerim var. O nedenle işletmelerimiz üzerindeki denetimleri hızlıca artıracağız. Bu konuda hiçbir endişemiz olmasın."

"DEĞİŞİMDEN BAHSEDERKEN BİZLER SADECE PARTİ İÇİ BİR DEĞİŞİMDEN DEĞİL; BİR VİZYON VE BİR ANLAYIŞIN DEĞİŞİMİNDEN DE BAHSEDİYORUZ. HALK BULUŞMALARINI YAPMAMIZIN SEBEBİ BU"

Emekli öğretmen ise Denizli'ye, belediye başkanı olduğu zaman vatandaşların soru ve taleplerini dinlemesi için Çeşmelilerle temas halinde ve kolay ulaşılabilir bir belediye başkanı olması talebini dile getirdi. Denizli, "Ulaşılabilir belediyecilik, şeffaflık, denetlenebilirlik. Zaten her alanda konuştuğumuz bir husus katılımcı demokrasiyi biz siyasiler sık sık kullanırız. Ama uygulamada bunu hayata geçirmediğimiz takdirde sıkıntıların ne yoğunlukta olduğunda yine bizler deneyimliyoruz. Çünkü halk bizlere ulaşamadığını hissettiği an itibarıyla ve soracak sorularını iletilmediği zaman da doğal olarak öfkelenmeye başlıyor. O yüzden zaten değişimden bahsederken bizler sadece parti içi bir değişimden değil bir vizyon ve bir anlayışın değişiminden de bahsediyoruz. Halk buluşmalarını yapmamızın sebebi bu. Klasik mitinglerden farklı olarak halk buluşmalarını her mahallemizde yer vermeyi arz etmemizin sebebi de bu. Çünkü biz zaten her yerde konuşuyoruz. Sosyal medyada, televizyonlarda, yazılı basın araçları ile konuşuyoruz. Yani bizim zaten siyasiler olarak anlatacaklarımız her zaman var. Ama bu halk buluşmalarını yapmadığımız takdirde gerçeklikten kopmanın yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle halk buluşmaları aslında bizim katılımcı demokrasi anlayışımızın yani sözün bizlerde değil ama halkımızda olduğu, bizlerin dinleyici rolünde olduğumuz ve soru sorulduğu takdirde cevap verenler rolünde olmamızın önemini de bu şekilde göstermiş oluyoruz. Bu uygulama sadece seçim öncesi oy kaygısıyla yapılmış değil; her ay düzenli olarak halk buluşmaları yapacağımızın zaten ben bizzat sözünü gittiğim her mahallede veriyorum" diye konuştu.

"ÇEŞME'NİN TAMAMI 2025 YILININ İLK DİLİMİNDE TEMİZ SUYA KAVUŞACAK"

Çeşme'nin altyapı ve temiz su sorununa ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Denizli, İZSU Bölge Müdürlüğü ile bu hafta Çeşmenin altyapısına dair hem kanalizasyon hem temiz su ile ilgili kapsamlı bir toplantı yaptıklarını söyledi. Denizli, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "2024 yılının son dilimi olarak planlanmış olan temiz su ve tüm hatlarının döşenme projesi maalesef 2025 yılının ilk diliminde bitecek. Planlamada biraz sarkma olmuş. Çeşme'nin tamamı 2025 yılının ilk diliminde temiz suyla kavuşacak. Bu da İZSU ile bu hafta yapılmış bir toplantıdan çıkan sonuç. Aynı şey kanalizasyon sistemlerimizle de ilgili. İZSU'yla yine yaptığımız görüşme kapsamında foseptiğin nasıl büyük bir problem olduğunu 21. yüzyılda Çeşme gibi bir kente asla yakışmadığını konuştuk. Kanalizasyon sistemleriyle ilgili yapılmış bütün projelere, bütün haritada nasıl yerleşimi yapılacağına ve tüm Çeşme'de etap etap çalışmaların nasıl ilerleyeceğine dair konuştuk. Cemil başkanımız da Çeşme'ye gelmeden önce ben kendisinden şahsi sözünü almıştım. Sonra kendisi de Çeşme halkının önünde sözünü yenilemiş oldu. Hızlıca ilk 120 gün içerisinde protokolünü imzalayıp ihalesini çıkarıp sonrasında da senenin ikinci dilimi itibarıyla yani yaz sonrası ilk kazmayı vurmaya başlayacağız kanalizasyonla ilgili. Çünkü işin foseptik, vidanjör ve maddi yükü bunların hepsi bir kenara, Çeşme gibi dünyanın gerçekten göz bebeği turizm lokasyonlarından birine hiç yakışmayan bir durum. O yüzden benim birincil önceliğim hızlıca bu sorunu da çözmek ve temiz su ile birlikte bunun da haberini vermiş olayım."

"KREŞ PROJEMİZ KESİNLİKLE HIZLICA HAYATA GEÇİRECEĞİMİZ PROJELERİMİZ ARASINDA"

Fahiş özel kreş fiyatları sorununa dikkat çeken bir annenin kreş talebinde bulunması üzerine Denizli, "Sizin gibi genç ve çalışmak isteyen annelerin resmen hayat kurtarıcısı oldu kreşler. 50 binlik nüfusumuz olmadan önce masal evlerinde annelerimiz kendi kurslarını alırken bir yandan da diğer taraftan çocuklarını bırakıp günü ayrı ayrı ama aynı yerde geçiriyorlardı. Bizim projelerimiz arasında kreş projemiz kesinlikle var. Artık 50 bin nüfuslu da aştığımız için kreşlerimiz masal evlerinde değil. Aksine masal evlerimizi artık sadece annelerimizin kullanımına bırakıp doğru, düzenli olması gerektiği gibi, anneyle çocuğun aynı ortamda bir şekilde birbirlerinin farkında olduğu değil ama çocuklarını güvenle bırakabilecekleri kreş projemiz zaten var. Bunu duyurduk. Çünkü dediğiniz gibi özel kreşler karşılanabilecek durumda değil. Çeşme Belediyemiz bununla ilgili işte masal evleriyle girişim yaptılar ama maalesef yeterli değil. Çünkü sizin gibi çok çok fazla genç annemiz var ve çalışmak isteyen annelerimiz var. O yüzden kreş projemiz kesinlikle hızlıca hayata geçireceğimiz projelerimiz arasında" diye konuştu.

"HEPİMİZ BİR ENGELLİ ADAYIYIZ"

Engelli kızı olduğunu söyleyen bir diğer Çeşmeli vatandaşın ise engelliler için yapılacak projeleri sorması üzerine Denizli, kurumlarla uyumlu bir şekilde çalışarak engelli bireylerin çalışma alanlarını genişletecek alanlar oluşturacaklarını söyledi. Denizli, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın özellikle engelli aileleriyle yakın ilişkileri olan ve gerçekten bu konuda hassas çalışmalar yapmış bir belediye başkanı olduğunu da sözlerine ekleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"İki tane kurumumuzu ziyaret ettim. Birçok sıkıntıya değinme şansımız oldu o buluşmada. Öncelikle benim için çok sert geçen bir buluşmaydı çünkü Türkiye'de hala bu engelsiz yaş konusunun yeterince ciddiye alınmıyor olması beni derinden yaralıyor. Şunu konuşmaktan vazgeçmeyelim. Hepimiz bir engelli adayıyız. Yani bugün burada olan her birimiz bir dakika sonrası için bile engelli adayıyız. Önce bu bilinçli hareket ederek kararlarımızı vermek durumundayız. Bunun da sebebi şu ne yollarımız, ne sahillerimiz, ne ulaşım araçlarımız, ne de yaşadığımız ortam, ne de insanlarımız yani şunu söylemekten geçemiyorum bizler maalesef kendimiz gibi olmayan birini gördüğümüzde uzun uzun bakabilen bir toplumuz. Bunu kötü niyetle yapmadığımızı biliyorum. Çünkü bir yandan Türkiye toplumu belki de dünya üzerindeki vicdanı en yüksek toplumlardan biridir. Buna rağmen o uzun uzun bakabilme hali beni oldum olası rahatsız etmiştir. Size hayal bile edemiyorum o yüzden. Engelliler için şu var. Kurumlarımızla bir kere uyumlu şekilde onların çalışma alanlarını genişletecek alanlar yaratacağız. Orada özellikle engelli çocuklarımızla bir arada çalışan öğretmenlerimizin ihtiyaçlarının tamamını sonuna kadar gidereceğiz ki en büyük sıkıntıları genelde onların gelişimi için olması gereken materyaller oluyor. Spor tesisleri yapmaktan bahsediyoruz. Spor tesislerimizin belli günleri kesinlikle engelli çocuklarımıza ayrılacak belli günler ve saatler tamamen onların kullanımına açık olacak ve gelip onlar sosyal yaşamın içinde olacaklar."