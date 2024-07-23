CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun'un Vefatı Dolayısıyla Tören Düzenlendi - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun'un Vefatı Dolayısıyla Tören Düzenlendi

CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun\'un Vefatı Dolayısıyla Tören Düzenlendi

İzmir'de sekiz dönem CHP İl Başkanlığı yapan Ekrem Bulgun'un vefatı dolayısıyla düzenlenen törene CHP'liler katıldı ve partiyi iktidara taşıma sözü verildi.

23.07.2024 21:19  Güncelleme: 21:20
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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR) - İzmir'de sekiz dönem CHP İl Başkanlığı yapan Ekrem Bulgun'un vefatı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene katılan CHP'liler, partiyi iktidara taşıma sözü verdi.

CHP İzmir İl Başkanlığı ve TMMOB Makina Mühendisleri Odasınca (MMO), dün 92 yaşında hayatını kaybeden Ekrem Bulgun için tören düzenlendi. Tepekule Kongre Merkezi'ndeki törene Bulgun ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, ilçe belediye başkanları ve pek çok partili ile meslek odalarının temsilcileri katıldı.

Ekrem Bulgun'un oğlu Hakan Bulgun, anma töreninde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Babam Ekrem Bulgun, İTÜ'nün yetiştirdiği ilk makina mühendislerindendir. Türkiye'de tesisat mühendisliği konusunda öncülük eden 4-5 kişiden biridir. MMO'nun kuruluşunu gerçekleştirmiş ve başkanlığını yapmıştır. Meslek hayatında İzmir başta olmak üzere Aydın, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Muğla, Antalya'da bilinen büyük ölçekli sanayi ve turizm tesislerinin proje uygulamalarında yer aldı. Siyaset hayatına üniversite yıllarında Talebe Birliği Başkanlığı yaparak başladı. İsmet İnönü'yle başlayıp Bülent Ecevit ve diğer genel başkanlarıyla çalıştı. Bazıları ile evlerimizde yapılan sohbetler, anılarında hep yer etti. İş ortamında, mühendislik konularında ve Türk siyasetine ilişkin söyledikleri yolumuzu aydınlatmıştır. Gerçekçiydi. Onun değerlerini yaşatmak için çaba sarf edeceğim."

Nalbantoğlu: "Ekrem abinin beklediği gibi partimizi iktidar yapacağız"

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu da şöyle konuştu:

"Ekrem abiyle ilgili CHP'lilerin söyleyecekleri çok şey var. Hayatta iyi adam olmanın, verimli adam olmanın, üretici adam olmanın, demokrat adam olmanın, devrimci adam olmanın yüzlerce kriterini, farklı farklı bakış açısından hepimiz sayabiliriz. Ama benim açımdan en önemli kriterlerden bir tanesi yaşadığın ortamda seni ilgilendirme ihtimali olan, seni ilgilendiren konulara karşı kayıtsız kalmamak. Ekrem abi bunun en güzel örneğidir. Makine mühendisi olarak mesleğine karşı hep duyarlı olmuştur. MMO'nun bugün böyle bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmuş, bir yurttaş ve yurtsever olarak politika yapmış, CHP'de en üst düzeyde görevler üstlenmiş ve bu görevleri en iyi şekilde yerine getirmiş, CHP'deki dalgalanma döneminde ne zaman üzerine görev düşse hiç kaçmamış bu görevin sahibi olmuştur. Ekrem abi tek bir şeyde eksik kaldı, iktidarımızı göremedi. Ben de sizlerin huzurunda CHP'nin iktidar olması konusunda Ekrem abinin hep yaptığı gibi biz de üzerimize düşen çaba ve gayreti göstereceğiz ve Ekrem abinin beklediği gibi partimizi iktidar yapacağız."

Aslanoğlu: "Kurduğu hayalleri yerine getirebilmek için daha çok çalışacağız"

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu da "Bugün CHP'nin ülkenin birinci parti olmasından bahsediyorsak, Ekrem abi gibi partiyi dimdik tutanların sayesinde. Son 40-45 yılını CHP iktidarı görebilme ümidiyle yaşamıştı. Hepimize düşen borç buna ilişkin bir söz vermek olmalı. Söz veriyoruz. Bugünden sonra, dünden daha çok çalışıp kurduğu hayalleri yerine getirebilmek için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İnanç: "Ekrem abi çok önemli biriydi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç da "Ekrem abi vefayı temsil eden, partide dayanışmayı, yardımlaşmayı önemseyen, sıkıştığımızda kaynak olarak başvurduğumuz çok değerli biriydi. Görevimiz, bundan sonra CHP'yi parti içi dayanışmayla, sevgi ve saygıyla birinci parti yapmaktır" şeklinde konuştu.

Bayır: "Ekrem abiden siyasi nezaketi öğrendik"

Eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da Ekrem Bulgun'un sekiz dönem il başkanlığı yaptığına işaret ederek, "Siyasette bize bir şeyler öğreten büyüklerimiz oldu. Ekrem abiden de siyasi nezaketi öğrendik" dedi.

Yalçın: "Her gün plaket versek bile azdır"

Eski MMO Başkanı Melih Yalçın da "MMO'da Başkan olmanın en güzel yanı şudur; önceki dönem başkanları hiçbir zaman sizi yalnız bırakmaz. Ekrem abi de onlardan biriydi. Ekrem abiyi biz çok sevdik. Ekrem abi de bizi çok sevdi. Bunu bize doğrudan söylemezdi ama etrafındakilere evladı gibi davranırdı. Biz ona Ekrem abi dedik ama o bize babalık yaptı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun'un Vefatı Dolayısıyla Tören Düzenlendi - Son Dakika

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