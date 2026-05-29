Rize'den Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı

29.05.2026 23:38  Güncelleme: 01:05
CHP Rize İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşmada milletvekili Tahsin Ocaklı, Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yaparak seçim yapılmaması halinde meşruiyetinin biteceğini söyledi. İl Başkanı Saltuk Deniz de butlan kararını tanımadıklarını belirtti.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Rize İl Başkanlığı'nda partililerle bayramlaşma programında Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yaptı. Ocaklı, "Delegelerimizin yaptığı çağrıya kulak vermeyip seçim yapmazsanız o zaman sizin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki meşruiyetiniz şimdiden bitmiş olur" dedi.

CHP Rize İl Başkanlığı'nda bayramlaşama programı düzenlendi. Programa, Saadet Partisi, DP, Sol Parti, EMEP, Zafer partisi, ÇGD Doğu Karadeniz Şubesi üyesi gazetecilerin yanı sıra bazı STK ve sendika temsilcileri ile Fındıklı Beleidye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, parti il ve ilçe yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

DENİZ: YARGIYLA KOLTUĞA OTURMUŞ OLANLAR BİZİM MUHATABIMIZ DEĞİLDİR

Bayramlaşma sonrası CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, istinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımadıklarını ve onun hiç bir talimatını yerine getirmeyeceklerini, butlan kararına karşı direnmeye devam edeceklerini söyledi.

"Gönül isterdi ki bugün çok daha farklı ortamlarda bayramımızı kutlayalım. Fakat ne yazık ki AKP iktidarının yapmış olduğu, uygulanmış olduğu politikalar ve yapmış olduğu yargı darbesiyle bugün çok farklı bir ortamda karşılaştık" diyen Saltuk Deniz, şunları söyledi:"

"Sadece AKP iktidarının yapmış olduğu yargı darbesi değil, onlarla iş birliği içinde olan insanların da yapmış oldukları bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. Biz ne butlan kararını kabul ediyoruz ne butlan kararını uygulamaya gelenlerin mevcudiyetini kabul ediyoruz. Onların almış olduğu hiçbir karar bizi bağlamaz. Atamayla gelen, AKP iktidarının yargı organları sayesinde koltuğa oturmuş olanlar bizim muhatabımız değildir. Yol arkadaşımız hiç değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yapılan bu saldırıya karşı bir onur mücadelesi veriyoruz. 1953-57 yıllarından bu yana 12 Mart darbesi, 1980 faşist darbesi hiç kimse bizim boynumuzu eğdiremedi. Önce partimizi işgalden kurtaracağız. Sonra ülkeyi AKP'nin işgalinden kurtaracağız. Genel başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar, Ekrem İmamoğlu'nu da cumhurbaşkanı yapacağız. Hiç kimse bizi bu yoldan vazgeçiremez. Bizim talebimiz net. Kurultay kararını genel başkan veremez. Delegelerin toplanmış olan imzasını genel başkan 'Ben kurultay yapmıyorum' deme hakkı yok. Rize'den hep birlikte sesleniyoruz: Kurultay, kurultay, kurultay."

ÇERVATOĞLU: ŞİMDİ DAHA ÇOK SAFLARI SIKLAŞTIRMA ZAMANI

Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Dostların arasında güneşin sofrasındayız. Güneşin sofrasına kolay ulaşılamaz. Güneşin sofrasına emek vererek, mücadele ederek ulaşılır. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kuruluşundan bugüne kadar bütün neferleri emek vermiş, alın teri dökmüş ve antiemperyalist bir çizgide emperyalizme karşı emeğin, sınıfın yanında, halkının yanında yer almış. Şimdi ise işbirlikçi içimizden hainler çıkmış, butlanla mutlak sarayın mutlak butlanı olmuşlar. Biz bunu tanımadığımızı daha önce ifade ettik. Asla ve asla tanımıyoruz. Şimdi daha çok safları sıklaştırma zamanı. Şimdi güneşin sofrasında yürümek için çok daha fazla çalışma zamanı" şeklinde konuştu.

ÇAKIR: ÖZGÜR ÖZEL'İN İŞARETİYLE BERABER HAREKET EDECEĞİZ

Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, "Kılıçdaroğlu'nun peşine gittik. Maalesef demek ki yanıldık. Biz Ekmeleddin gibi insanlara oy verdik. Çünkü bizi yönlendirdi. Kılıçdaroğlu yönlendirdi. En son altılı masada Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Biz bunu Cumhurbaşkanı adayı yapamadık. Kendisi yapmadı bunu ve kendisi aday oldu. Kaybedeceğini bildiği için aday oldu. Peşine koştuk gece gündüz. Genel Başkanımız Özgür Özel. Onun doğrultusunda gideceğiz. Hazırız, her zaman hizmetimiz asla aksamayacak. Dimdik ayaktayız. Özgür Özel'in işaretiyle beraber hareket edeceğiz" diye konuştu

OCAKLI: SEÇİMLE GELMEYEN BİRİ KABUL EDİLEMEZ

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, delegenin çağrısına kulak asmayan ve 45 gün içerisinde kurultayı toplamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetini yitireceğini belirterek, "Seçimle gelmeyen birinin, atama yoluyla gelen birinin bizim kültürümüzde kabul edilmesi diye bir şey yoktur. Bu yüzden sizi genel başkan kabul etmeyiz Kemal Bey" dedi. Ocaklı, şöyle devam etti:

"Biz şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Özgür Özel diyorduk. Ama bu iktidar ve payandaları öyle bir hale getirdiler ki artık Özgür Özel Türkiye'nin lideri oldu. Buradan Kemal Bey'e bir çağrı yapalım biz en iyisi. Kemal Bey, Parti Meclisimizin teklif ettiği seçimi yapmazsanız, 45 gün içinde siz seçim yapmazsanız, delegelerimizin yaptığı çağrıya kulak vermeyip seçim yapmazsanız o zaman sizin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki meşruiyetiniz şimdiden bitmiş olur. Hala bunu kazanmak için bir yol var Kemal Bey. Seçilmiş genel başkan olarak gelin. Biz de sizi Rizelinin tamamıyla genel başkan olarak kabul edelim. Seçimle gelmeyen birinin, atama yoluyla gelen birinin bizim kültürümüzde kabul edilmesi diye bir şey yoktur. Bu yüzden sizi genel başkan kabul etmeyiz Kemal Bey."

Yapılacak bir tek şey var. Salı günü meclis açılacak. Meclis grubumuzun yaptığı başkan vekilliğini tanımıyorum fikrinden vazgeçin. Milletvekillerine yaptığınız baskıyı bırakın. En önemlisi şimdi tarihi bir şey söyleyeceğim. Bu video burada duracak. O sizin yanınızda duran 20 küsur milletvekiliyle sakın ola ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP'ye payanda olup da anayasayı değiştirmeye kalkmayın. Rize'den size sesleniyorum. Rize'nin il başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, örgütün hiçbir tanesi seçilmiş başkanımızdan vazgeçmeden sizin hemen seçime götürmenizi istiyor.

Bunu yapmazsanız eğer sizi şimdi reddettiğimiz gibi, kabul etmediğimiz gibi yine kabul etmeyiz. O yüzden en azından AKP'ye payanda olmadığınızı bu tavırları göstererek gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yapmazsanız yolumuz açık. Bizim seçeneklerimiz çok fazla. Atatürk'ün partisini payanda olup AKP'ye yamayanlara karşı da sokak direnişi büyür. Türkiye'nin her ilinde şu anda insanların Özgür Özel lehine bir sahiplenmesi var mı? Var. Hepimiz görüyoruz. Ben buradan Kemal Bey'i bir daha uyarmış olayım. Sakın ola aracılık koyup da Rize'den herhangi birine il başkanlığı teklif etmek gibi bir gaflette bulunmayın. Giremez buraya kimse. Bu örgüt buna müsaade etmez. Yoldaşlarım, yapılan zulüm sokakta bizim lehimize puan artırmaktan başka bir sonuç getirmiyor."

"ÖZGÜR ÖZEL BENİM GENEL BAŞKANIMDIR"

Bir gazetecinin, "Kılıçdaroğlu'nun yapacağı toplantıya katılım sağlayacak mısınız" sorusuna Tahsin Ocaklı "Benim Genel Başkanım Özgür Özel'dir. Ben Özgür Özel'in iradesinin dışında herhangi bir şey düşünmüyorum. Bu konuda söylenebilecek en güzel cümleyi İYİ Parti Genel Başkanı Mustafa Dervişoğlu söylemiştir. Dervişoğlu ne dedi hatırlayalım: 'Meşruiyetini halktan almayan biriyle görüşmem'" dedi

Özgür Özel hakkında açılan soruşturma hatırlatılarak "Tutuklama söz konusu olabilir mi" sorusuna Ocaklı, "Eğer bir ülkede yargı yoksa, eğer bir ülkede adalet yoksa bütün bu tutuklamalar veya suçlamalar yapılabilir. Ama bunların karşısında bizim güvendiğimiz bir tane yer var: Millet. Millete güveniyoruz. Önümüze hukuksuz, mesnetsiz iddialarla, tutuklamayla ilgili herhangi bir talepleri olursa bu millet onların yanına bırakmaz. Genel Başkanımız da söyledi. Bir bedel ödenecekse Genel Başkanımız da bizler de bedel ödemeye hazırız. Ama hakkımızda tek bir somut delil çıkartamayan, yani tek bir iddiasında şu ana kadar İBB iddianamesiyle somut bir delili olmadan insanları tutsak eden bu zihniyeti, bu iktidarı artık herkes biliyor" yanıtını vredi.

"YENİ BİR İTİRAFÇI YARATMAK İSTEDİLER, BAŞARAMADILAR"

İktidarın yeni bir itirafçı yaratmak istediğini ancak başaramadığını belirten Ocaklı, şunları söyledi:

"Bu kayyum gününden aynı gün, kayyum gününün atandığı günde yeni bir itirafçı yaratmak istediler. Üç gün boyunca o itirafçı yapmak istedikleri Gökhan Cumali'yi bizden sakladılar ama onu bulduk ve fuhuşa teşvik suçuyla suçlanan adamı 'Belki de 20 yıl yatırırız seni. Bunlarla ilgili iftira at ortaya koy. Yok işte çeşitli ilişkilerde bulunduklarını söyle, seni serbest bırakalım' gibi iddialarda bulundular. ANKA Haber Ajansı'nın yaptığı bu ayrıntı, tabii butlan olunca biraz gözlerden kaçtı. Ama yaptıkları şey hep aynıdır. FETÖ döneminde olduğu gibi önce tutukla sonra delil ve iddianame oluştur. Ama bütün bunları artık Türkiye'de bütün seçmenler de bütün herkes de görüyor" diye konuştu."

Erken seçim ve yeni parti iddialarına ilişkin sorular üzerine Ocaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle artık bu seçim bir demokrasi seçimidir. Dolayısısıyla Türkiye ya demokrasi güçleri ile birlikte bir seçime girip ya Türkiye'deki düzeni değiştirecek ya da padişahlık ya da babadan oğula geçen sistemler gibi bir sisteme razı olacak. Köprüden önceki son çıkışı oylayacak aslında bu son seçimde ve bütün demokrasi cephesi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi olarak elbette ki düzeni değiştirmek için en büyük çabayı göstereceğiz. En büyük desteği de alacağız.Bir iddiada bulunayım. Sandık gelsin. Bugün 35-40 bandında olan CHP oyları yüzde 60 ile bize geriye dönecektir arkadaşlar."

Kaynak: ANKA

