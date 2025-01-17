CHP Malatya İl Başkanı Emlak Konut Alanını Ziyaret Etti

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(MALATYA) - CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve beraberindeki heyet, 6 Şubat depremlerinde yıkılmasının ardından yeniden yapımı süren çarşı merkezi inşaat alanına ilk kez izinle girerek Emlak Konut'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yıldız, "Yeni yapılan projede, yolların genişletilip genişletilmediği konusunda net bir fikre sahip olunmadığı ortadadır. Peyzaj düzenlemelerinin henüz belirlenmediğini, dolayısıyla dış alanda bulunan otopark sayısının da belirsiz olduğunu öğrendik. Bu alan yapılırken yine bir plansızlıkla karşı karşıya olduğumuz açıkça görülüyor" dedi.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, mimar ve inşaat mühendislerden oluşan bir ekiple Malatya çarşı merkezi inşaat alanında Emlak Konut yetkililerinden yapılan çalışmalar ve süreç hakkında brifing aldı. CHP heyeti daha sonra Kapalı Çarşı üzerinde basın açıklaması yaptı.

"Malatya belirsizliğin ve beceriksizliğin şehri"

Deprem sonrası CHP il yöneticileri ve milletvekilinin deprem koordinasyon toplantılarına çağrılmadığı ve bilgi verilmediğini belirten İl başkanı Barış Yıldız, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce belirtmiştik, Malatya belirsizlikler şehri ve maalesef beceriksizliğin şehri. Burada biz, ana muhalefet partisi olarak, sorumluluğumuzu yerine getirmek, kamuoyuna doğru bilgi sunmak ve muhalefet yapma prensibimizi sürdürmek istiyoruz. Dolayısıyla, arkamda gördüğünüz şehir merkezinde, daha doğrusu Malatya'nın kalbinde yapılan çalışmalarla ilgili doğru bilgiyi almak ve doğru eleştirilerde bulunmak üzere bugün Emlak Konut Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Malatya kamuoyuna şikayet ediyoruz. İki yıllık deprem süresi boyunca bu şehirde beş belediyesi olan ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak ne ben ne de milletvekilimiz herhangi bir koordinasyon toplantısına davet edilmedik. Ayrıca, hiçbir yetkili tarafından da çağrılıp herhangi bir bilgi verilmedi. Hükümet yetkililerinin bize bilgi vermemesine rağmen, şehri yöneten bürokrasinin bilgi vermemesine rağmen kurumları arayıp oradan bilgi alarak doğru muhalefet yapmak istiyoruz.

"Çarşı bir plansızlıkla karşı karşıya"

Bu alanda yaşadığımız sorunların aslında deprem öncesinden başlayan bir geçmişi var. Çevre yolunda yapılan alt geçitlerin, oraya örülen duvarların şehirde arka alanda bulunan yeraltı sularının aşağı gitmesine engel olduğu, dolayısıyla bu bölgede zaten mevcut olan yeraltı suyunun daha da yükseldiğini öğrendik. Yeni yapılan projede, Emeksiz, İnönü Caddesi ve Akpınar Meydanı'nda yolun genişlediği ancak içerisinde bulunan yolların genişletilip genişletilmediği konusunda net bir fikre sahip olunmadığı ortadadır. Peyzaj düzenlemelerinin henüz belirlenmediğini, dolayısıyla dış alanda bulunan otopark sayısının da belirsiz olduğunu öğrendik. Bu alan yapılırken yine bir plansızlıkla karşı karşıya olduğumuz açıkça görülüyor. Temel alınan bina girişinin uygun bir şekilde tasarlanmaması nedeniyle, bina girişlerinde 15-20 basamak oluşmuş durumda. Bu da düşündürücü ve bize göre plansız bir durumdur. Genel olarak bakıldığında, peyzaj planlarının henüz yapılmamış olması, bu alandaki bankamatiklerin, oturma alanlarının, parkların, taksi duraklarının ve dışarıda bulunan otoparkların hiçbirinin planlanmadığını gösteriyor. Umuyoruz ki hak sahiplerine yerler dağıtıldığında büyük bir kaos yaşanmaz. Örneğin, arkamda gördüğünüz binaların üst kısımları ofis olarak planlanmakta. Ancak ofislerin, eski han tipi eski anlayışla, çağın gerisinde kalmış ortak tuvaletlerle yapılacağı söylendi.

"AK Parti yaptığı icraatlada sabıkalı bir partidir"

Depreme yapacak bir şey yok, oldu. Kayıplarımız oldu, binalarımız yıkıldı ama bizler bunu bir artıya çevirmek istiyoruz. Malatya'nın eskisinden daha büyük olmasını istiyoruz. Maalesef hep söylüyoruz; AK Parti yaptığı icraatlarda sabıkalı bir partidir. Tüm Malatyalılar şahittir; arkamızda gördüğünüz Vali Konağı, depremden önce Elazığ depreminden sonra güçlendirilmiş bir binadır. İlk depremde yıkılmış yeniden yapılmıştır. Yeni Cami, iki yıl boyunca neden kapalıydı? Restorasyon çalışmaları nedeniyle Yeni Camimiz güçlendirme çalışmaları nedeniyle kapalıydı. Maalesef o cami de ilk depremde yıkıldı. Yine bir kamu binası olan Öğretmenevi, depremden önce güçlendirilmişti ancak ilk depremde orası da yıkıldı. Çevre yoluna yaptıkları alt geçit, jeoloji mühendislerine danışılmadan, plansız bir şekilde yapıldığı için bu bölgede yeraltı suyunun birikmesine neden oldu. Prof. Dr. Mehmet Önal'ın ifadesiyle, yeraltı suyunun birikmesine büyük oranda sebep olundu. Dolayısıyla, geçmişte de icraatlarında sabıkalı olanların bugün yaptıklarını sorguluyoruz. Bu eleştirileri kamuoyuna sunuyor ve kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz."