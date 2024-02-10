Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her zaman söylüyorum, biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Biz bu millete hizmet için varız. Bizi, partimizi ve ittifakımızı CHP'nin başını çektiği müzmin muhalefetten ayıran temel vasfımız budur. Onlar çok az iş, bol bol şov ve reklam yaparlar. Biz ise eserlerimizle, icraatlarımızla, projelerimizle, neticelendirdiğimiz sözlerimizle konuşuruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta AK Parti'nin ilçe belediye başkanlarının tanıtıldığı mitinge katıldı. Binlerce kişinin doldurduğu miting alanında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde hem petrol hem maden hem de doğalgazla milletimize yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz. Türkiye'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanmasının engellenmesine bir daha asla izin vermeyeceğiz" dedi.

14- 28 Şubat seçimlerinde verdikleri destek için Zonguldaklılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bir avuç için bir ömür veren Zonguldak'ın yürekli, mert ve çalışkan insanlarını Allah için seviyoruz. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde miting maratonumuzu Zonguldak'tan başlatıyoruz. Bugün bu ilk mitingimiz. Bunun kadri kıymetini mutlaka bilin. Zonguldak'tan bismillah dedikten sonra yolumuza yarın Tekirdağ'la devam edeceğiz. Ardından da mümkün olan en fazla ilimizle kucaklaşacağız. Bugün aynı zamanda Zonguldak'a aşkla hizmet edecek belediye başkan adaylarımızı sizlere takdim edeceğim. Zonguldak bizim eser hizmetimizi çok iyi bilen bir şehrimizdir. Gerek hükümet olarak gerek ise mahalli idarelerde Zonguldak'a hepsi birbirinden önemli yatırımlar kazandırdık. Birazdan özetin özeti hizmetlerimizi paylaşacağım. Ama daha önce Zonguldak'a olan şükran borcumu ödemek istiyorum. Ülke olarak geçen ayı Mayıs ayında kritik bir seçim yaşadık. Bu seçimlerde sadece karşımızdaki adayla ve ittifakla rekabet etmedik. Bununla birlikte Kandil'den Pensilvanyası'na, seçimi yönlendirmeye çalışan şer ocaklarıyla da mücadele ettik. Maalesef, Türk siyasi tarihine birer kara leke olarak geçen pazarlıklara, işbirliklerine, itibar suikastlarına imza attılar. Seçim kazanmak uğruna, devletin bakanlıklarını ve stratejik kurumlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanı oldular. 14-28 Mayıs seçimlerinde Zonguldaklı kardeşlerimizin de desteği ile bu kirli plana, sizinle beraber geçit vermedik. İlk turda yüzde 52, ikinci turda yüzde 55 oy oranları ile milletin adamına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı. Bu muhteşem sonuçtan dolayı ben hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında, Zonguldak halkına bize olan teveccühleri, güvenleri ve vefaları için teşekkürlerimi iletiyorum. Siz bizi nasıl bağrınıza bastıysanız, biz de sizin emanetinize gölge düşürmeyeceğiz. Kara elmas diyarını her alanda daha da geliştirmek, kalkındırmak, bayındır hale getirmek için gece gündüz koşturacağız. Bundan en küçük şüpheniz olmasın" diye konuştu.

"Zonguldaklı madencilerimiz, şu sarı bereliler, enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular"

Depremde binlerce vatandaşın hayatını kurtaran madencilere teşekkür eden Erdoğan, "Zonguldak sadece milli iradenin değil, milli dayanışmanın da sembolü. Bunu milletçe asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde bir daha gördük. 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bu depremde, 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Zonguldaklı madencilerimiz, şu sarı bereliler enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular. Ben, bu madenci kardeşlerime, şahsım, ailem ve milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir cana daha ulaşmak, bir canı daha kurtarmak, milletimize güzel bir haber verebilmek için çoğu zaman canlarını tehlikeye attılar. Allah sizlerden razı olsun, rabbim gayretlerinizi daim eylesin"

"CHP'nin başını çektiği müzmin muhalefetten ayıran temel vasfımız budur"

"Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırana ve ve yaraları sarana kadar durmayacak, dinlenmeyeceğiz" ifadelerine yer veren Erdoğan, " Ziya Paşa'nın hikmet dolu şu sözünü hem şahsıma hem de beraber yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma sık sık hatırlatıyorum. Ne diyor merhum Ziya Paşa; 'ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.' Yani insanın aynası iştir, lafa bakılmaz. Bir kişinin aklının seviyesi yaptığı işte görülür. Bizim de aynamız, referansımız da işimizdir, hizmetlerimizdir, eserlerimizdir. Biz meydanlarda kurusıkı atıp, bolca vaat dağıtıp, göreve gelince bir daha oralara uğramayanlardan değiliz. Bir ahdine, kavline ve milletine verdiği sözlere sadık olan bir hükümetiz. Her zaman söylüyorum, biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Biz bu millete hizmet için varız. Bizi, partimizi ve ittifakımızı CHP'nin başını çektiği müzmin muhalefetten ayıran temel vasfımız budur. Onlar çok az iş, bol bol şov ve reklam yaparlar. Biz ise eserlerimizle, icraatlarımızla, projelerimizle, neticelendirdiğimiz sözlerimizle konuşuruz. Fikri takip yapıp yerine getirdiğimiz sözlerin çetelesini tutmak bizim için iftihar meselesidir. Hatırlarsanız, 20 Nisan'da şehrimize geldiğimizde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na 2 bin işçi alacağımız sözünü vermiştik. Zonguldak için bin 500, Bartın için 400, Karabük için 100 olmak üzere 2 bin işçimiz için resmi süreci Eylül ayının ortasında başlattık. Gerekli evraklarını ve eğitimlerini tamamlayan işçilerimiz peyderpey işbaşı yapıyor. İnşallah bundan sonra da Zonguldak'ın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Zonguldak'a son 21 yılda bugünün rakamlarıyla toplamda 189 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık"

Zonguldak'a yapılan kamu yatırımları ile ilgili bilgi veren Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak'a son 21 yılda bugünün rakamlarıyla toplamda 189 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Durmak yok, yola devam. Eğitimde 2 bin 120 derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 10 bin 487 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı branşlarda toplam 54 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal Yardımlarda Zonguldaklı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 3 milyar lira sosyal yardım desteğinde bulunduk. Sağlıkta toplamda bin 295 yataklı 12 hastane dahil, 26 sağlık tesisi yaptık. Alaplı Devlet Hastanesi ve Karadeniz Ereğli'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatımız devam ediyor. 18 sağlık tesisimizin ise plan, proje, ihale ve arsa çalışmaları sürüyor. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 2 bin 618 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Zonguldak'ta 5 millet bahçesi projesi bulunuyor. 2 millet bahçemizi tamamladık. Birinin yapımı, ikisinin ise projelendirme çalışmaları sürüyor. Uzun Mehmed Camii ve parkını hatırlayın, birlikte açtık. Sahil projesini bitirdik. Ulaştırmada 22 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 204 kilometreye ulaştırdık. Bizden öncekiler ne yaptı, laf. Zonguldak'ta 7 adet köprülü kavşak, 36 adet köprü, 14'ü tek tüp, 5'i çift tüp olmak üzere 19 köprü yaptık. Kilimli Prof. Dr. Teoman Duralı tünelini açarak hizmete aldık, Tarihi Ankara Köprüsünü restore ettik, Fevkani Köprüsünü bitirdik ve köprünün bağlantı yollarını bu yıl içinde tamamlıyoruz. Şehrimizi bölgeye bağlayacak Kilimli- Filyos ayrımı başta olmak üzere pek çok yolun inşasına devam ediyoruz. Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattını on yıllar sonra yeniden ele alarak rehabilite ettik, kapasitesini arttırdık. Gar binasının tadilatını yaptık. Zonguldak sınırları içerisindeki konvansiyonel hattı komple yeniledik. Filyos Vadisi Projesinin önemli bir parçası, 150 yıllık bir hayal olan Filyos Limanını yapıp açmak da çok şükür bize nasip oldu. Filyos Limanı ile Filyos Endüstri Bölgesine ulaşımı sağlamak amacıyla iltisak hattının etüt proje çalışmalarını bitirdik, ihale çalışmalarını sürdürüyoruz. Tarım ve ormanda 4 içme suyu tesisi, 75 taşkın koruma tesisi, 5 hidroelektrik santrali inşa ettik, 18 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Yaptığımız yatırımlarla Zonguldak'ın içme suyu sorununu kökten çözdük. Alaplı Barajının yapımı sürüyor. Zonguldaklı çiftçilerimize toplam 718 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Zonguldak'ta bir teknopark, 2 endüstri bölgesi, 1 yeni OSB, 2 araştırma, geliştirme merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduk. Şehrimizdeki iş insanlarımıza, yatırımcılarımıza toplam 3 milyar lira tutarında prim teşviği sağladık. Karadeniz gazının evlere gelmesini sağlayan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisini hayata geçirdik. Sakarya Doğalgaz Sahası projesinin ikinci faz ve Batı Karadeniz doğalgaz boru hattı projesinin ikinci ve üçüncü faz çalışmaları devam ediyor. Zonguldak merkez ile birlikte 15 ilçe ve beldemize doğalgazı gönderdik. Önümüzdeki dönemde Beycuma, Elvanpazarcık, Kandilli, Karaman Karapınar ve Nebioğlu'na doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Hizmetlerin katlanarak devam etmesi için 31 Mart seçimleri oldukça önemli." - ZONGULDAK