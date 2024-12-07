Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Japonya, Avusturya, Tanzanya, Trinidad ve Tobago ile Kamerun'da büyükelçi atamaları yapıldı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm Bakanlıkları'nda çeşitli görevden almalar ve atamalar gerçekleştirildi.

07.12.2024 00:42
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte büyükelçi atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile Japonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul, Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Gürsel Dönmez, Tanzanya Birleşik Birleşik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Bekir Gezer, Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı, Kamerun Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper atandı.

Ayrıca karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir görevden alındı. Bakanlıkta Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş görevden alınırken yerine ise Nevim Öz atandı. Ardahan İl Müdürlüğü'ne Mahmut Çetinkaya, Çanakkale İl Müdürlüğü'ne Ali Ömüt, Karaman İl Müdürlüğü'ne Seval Yılmaz, Niğde İl Müdürlüğü'ne Hilal Ünal, Rize İl Müdürlüğü'ne ise Selim Köse getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ise açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Emin Türker ve Suat Dede, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Serkan Çömen, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Rıdvan Türkseven atandı.

Karara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na Gözde Şahin atandı. Bakanlıkta Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu görevden alındı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ise Hüseyin Keskin, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ise Niyazi Gül atandı.

Karar ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk görevden alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nde ise Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ve Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Avusturya, Tanzanya, Kamerun, Japonya, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika

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