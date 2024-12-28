Birçok resmi kurumda yöneticiler değişti - Son Dakika
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Yerel

Birçok resmi kurumda yöneticiler değişti

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Bazı bakanlıklar ile kamu kurumlarında görevden alma ve atamalar dahil olmak üzere yönetici değişiklikleri yaşandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

28.12.2024 00:42
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Oğuzhan Yaşar atandı.

BİRÇOK KURUMDA YÖNETİCİ DEĞİŞİKLİĞİ

Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Tosun görevden alındı, yerine ise Murat Ünal atandı. Ayrıca Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Adem Sezer, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Koç ve Abdullah Karaboyacı atandı. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz görevden alındı.

MİLLİ EĞİTİM YEREL KADROLARI DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Edirne, Çorum, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tekirdağ ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürleri görevden alındı. Karar ile birlikte Mardin, Mersin, Kayseri, Sakarya, Edirne, Bolu, Çorum, Isparta, Kahramanmaraş, Şırnak, Çanakkale, Şanlıurfa, Tekirdağ, Balıkesir ve Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ise yeni atamalar yapıldı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDA 54 MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ

Karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Afyonkarahisar, Ankara ve Balıkesir İl Müdürleri görevden alındı ve 54 ilde İl Müdürlüklerin yeni atamalar ve yer değişiklikleri yapıldı. Ayrıca karar ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılıklarına Taner Keskin ve Savaş Cülcüloğlu atandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına ise Feyzullah Çınar ve Oğuz Aldemir getirildi.

Birçok resmi kurumda yöneticiler değişti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Birçok resmi kurumda yöneticiler değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mesut Gülmez:
    tayyoş tayyoş 4 3 Yanıtla
    Vatanperver adam:
    mesoş mesoş o lafı sana yediririrter demedi deme 0 0
  • k K:
    Bir idari işler Kurumu ortada kaldırılması yetmez. Bütün parlamento da ortada kaldırılmalı çünkü hiçbir işe yaradığı yok. Kanun hükmünde kararnamelerle Cumhurbaşkanı istediği kanunu yapıyor istediği kişiyi çıkarıyor işte istediği atamayı yapıyor istediği kişiynin malını el koyuyor. 2 2 Yanıtla
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