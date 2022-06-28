Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak

Gurbet Kuşları, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı ve Kara Murat gibi sayısız projeye imza atan Türk sinemasının efsane sanatçılarından Cüneyt Arkın, dün gece kalp durmasıyla nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçının cenaze programı belli oldu.
Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
Cüneyt Arkın'ın şahsi hesabı üzerinden paylaşım yapan ailesi, cenazeye ilişkin açıklamada bulundu. Cenazenin 30 Haziran 2022'de saat 10: 30'da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'de kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedileceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Çok acı kaybımız. Merhume Hacı Halise Cüreklibatır ve Merhum Hacı Yakup Cüreklibatır'ın değerli oğlu Murat, Kaan ve Filiz'in sevgili babaları Deniz ve Aslı'nın kayınpederi Cemre, Polat, Tara, Arkın, Zeynep, Defne ve Sarp'ın dedeleri Betül Cüreklibatır'ın kıymetli eşi Türk sanat dünyasının duayeni kıymetlimiz Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 30 Haziran 2022 Perşembe günü 10:30 Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur."Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesi sanat dünyasını hüzne boğdu! Birçok ünlü isimden taziye mesajı geldi Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu Türk sinemasını yasa boğan haber: Efsane isim Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu
Son Dakika › Yerel › Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika