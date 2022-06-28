Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika
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Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak

28.06.2022 14:16

Türk tiyatrosunun usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle herkesi hüzne boğan Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında defnedilerek son yolculuğuna uğurlanacak.

Gurbet Kuşları, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı ve Kara Murat gibi sayısız projeye imza atan Türk sinemasının efsane sanatçılarından Cüneyt Arkın, dün gece kalp durmasıyla nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçının cenaze programı belli oldu.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da son yolculuğuna uğurlanacak

PERŞEMBE GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Cüneyt Arkın'ın şahsi hesabı üzerinden paylaşım yapan ailesi, cenazeye ilişkin açıklamada bulundu. Cenazenin 30 Haziran 2022'de saat 10: 30'da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'de kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedileceğini duyurdu.

Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da son yolculuğuna uğurlanacak

"TÜRK SANAT DÜNYASININ DUAYENİNİ KAYBETTİK"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Çok acı kaybımız. Merhume Hacı Halise Cüreklibatır ve Merhum Hacı Yakup Cüreklibatır'ın değerli oğlu Murat, Kaan ve Filiz'in sevgili babaları Deniz ve Aslı'nın kayınpederi Cemre, Polat, Tara, Arkın, Zeynep, Defne ve Sarp'ın dedeleri Betül Cüreklibatır'ın kıymetli eşi Türk sanat dünyasının duayeni kıymetlimiz Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 30 Haziran 2022 Perşembe günü 10:30 Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur."

Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da son yolculuğuna uğurlanacak
Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da son yolculuğuna uğurlanacak
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Cüneyt Arkın, 30 Haziran Perşembe Günü İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak Cüneyt Arkın, 30 Haziran Perşembe Günü İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak Usta isim Cüneyt Arkın'ın acı haberinin ardından ünlü isimler hastaneye geldi Usta isim Cüneyt Arkın'ın acı haberinin ardından ünlü isimler hastaneye geldi
Kaynak: İHA

Yerel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika
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