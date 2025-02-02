Davutoğlu: Malatya'nın Durumu Kaygı Verici - Son Dakika
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Yerel

Davutoğlu: Malatya'nın Durumu Kaygı Verici

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da deprem sonrası yaşanan sorunları eleştirdi.

02.02.2025 18:26
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Haber: Mehmet Duran özkan

(MALATYA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat depremlerinin 2'nci yılı nedeniyle geldiği Malatya'da, "İki yıl sonra geldiğimde gördüğüm manzara beni daha da kaygılandırdı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin2'nci yılı nedeniyle Malatya'ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, basın konteynerinde gazetecilere açıklama yaptı.

Depremin ardından yaşananlara ve depremzedelerin sorunlarına işaret eden Davutoğlu, Malatya'da karşılaştığı manzaraya değinerek, şunları söyledi:

"İki yıl sonra geldiğimde bu gelişimde gördüğüm manzara beni daha da kaygılandırandı. Niçin? Bir kere, depremin öncesinde alınması gereken tedbirler var. Deprem sırasında alınması gereken tedbirler var. Deprem sonrasında ise rehabilitasyon var. Yani, depremde canlarımızı kaybederiz, onlar için büyük acılar çekeriz. 50 bin canımızı kaybettik. Kartalkaya yangınında da işte, yakın zamanda kaybettik hepsine rahmet diliyoruz. Ama daha sonra hayatın normalleşmesi için yapılması gerekenler de var. Şimdi, iki sene sonra bir muhasebe yaptığımızda, şunu çok açık söyleyebiliriz, Malatya'da, bütün şehirlerde olduğu gibi deprem öncesinde çok hatalar yapılmış. Bostanbaşı bölgesini o zaman deprem için de ziyaret etmiştim. Malatya, kadim şehir. Bostan demişler oraya, yani Bostanbaşı. 15 katlı binalar yapılması bir şeyle izah edilebilir mi? Açgözlülük, para hırsı... Başka hiçbir şeyle izah edilemez.

"Devlet, depreme sebep olan imar barışı, imar affı denilen o hataları yaptı"

Bakın, toplamda 850 bin konut ve iş yeri yıkıldı. Sayın Cumhurbaşkanı, 2 Nisan'da yaptığı konuşmada depremden 319 bin konutun ilk yılda iki yıl içinde ise tamamının yapılacağını söyledi. Şimdi rakam verelim, bütün 11 ilde şu ana kadar ihalesi yapılan sadece 358 bin. Bakmayın o gösterişli törenlere '358 bin ihale, 200 bin teslim var.' Yani, 850 binle 200 bin deseniz, yüzde 25 bile değil. Verilen sözler yerine getirilir mi? Bu depreme sebep olan imar barışı, imar affı denilen o hataları yaptılar.

"Malatya az tahribat gördüğü zannediliyor"

Malatya'nın az tahribat gördüğü zannediliyor. Görece tabii Maraş, Hatay, Adıyaman'dan sonra yıkım az göründü. Ben de o zaman Bostanbaşı'na geldim, baktım, bütün binalar yıkılmamış görünüyor da oturacak durumda değil. ve 200 bin Malatyalı, Malatya'yı terk etmiş, 100 bin Malatyalı kütükten aldırmış. Malatya büyükşehir, tarihi olarak büyükşehir. Malazgirt'ten önce Malatya'yı vatan kılmışız, buraya gelmiş, hicri 40. yılında Müslüman olmuş. Seyit Bataklı Gazi'nin şehri. Şimdi, niye gidiyor Malatya'dan? Çünkü burada gelecek görmüyor. Çünkü burada iş yeri, çarşı dediğiniz o Malatya Çarşısı'nın olduğu yer, inşaat projesinde birkaç ayda bitecek bir şey, birkaç ayda yepyeni hale getirirsiniz. Efendim, kaynak yok mu? Var. Şu ana kadar hükümetin bütçeden ayırdığı kaynak, yani sizin, bizim vergilerimizden ayırdığı kaynak, 1 trilyon 978 milyar Türk lirası. 1 trilyon 978 milyar ayrılmış, harcanmış. Malatya Çarşısı yapılmamış, yeni cami de restorasyon bitememiş. Bunlar sembol şeylerdir. Bir şehre gelen, önce tarihi çarşısına gider.

Yani, basına bile oturacak yer bulamadınız mı? İki sene geçti, konteynerdan mı hizmet veriyorsunuz. Al burası yeter, başka söze gerek yok. Basına buranın Valiliği, Büyükşehir'i, Çevre Şehircilik Bakanı şurayı layık görüyorsa... Aynasınız, siz anlatacaksınız Türkiye'ye Malatya'yı. Oturduğunuz yer işte görüyorum. Yok mu yani, şöyle bir sağlam bina? veya herhangi bir fon yok muydu, bir binayı yeniden yapıversin ve siz hakkıyla basın görevinizi yerine getirin.

"Hala Kültür Turizm Bakanı istifa etmedi"

Acım büyük, açık söyleyeyim. Devletimiz, milletimiz bunu hak etmiyor. ve şunu da ifade edeyim, Kartalkaya yangınında tutuklananlar, aşçılar, emekçiler, elektrikçiler. Bir tane bürokrat istifa etmedi. Geçen hafta Meclis'te söyledim. Turizm Geliştirme İşletme Yatırım Genel Müdürü, ETS şirketinden, yani Kültür ve Turizm Bakanlığına şirketinden genel müdür olmuş. Ne tezgahlar dönmüş orada. İstifa yok, hala Kültür Turizm Bakanı istifa etmedi. ve bu deprem olduğunda, bu depreme müdahalede geç kalan, depremden sonra rehabilitasyonu yapmayan, rezerve alanları ilan edip yerine getirmeyen, mücbir sebebi her seferinde bunları yapan bürokratlara kimse dokunmuyor.

"Temiz siyaset ve şeffaf yönetim şart"

Şöyle yapsalar, deselerdi ki 'Biz bütün lüks yatırımlardan ve devlet harcamalarının yüzde 10 kesinti yapıyoruz ve bunu bir fonda toplayıp depremzedelerin eşya, ev, barınak ihtiyaçları için kullanacağız.' Deselerdi, şu ana kadar bu iş bitmişti. Ama onlar, kendi lükslerinden hiçbir feragat etmeyecekler, fedakarlık yapmayacaklar. Lüks arabalarına binecekler, devletin her türlü imkanını kullanacaklar. Bir saray yetmeyecek, onlarca devlet imkanıyla lüks mekanlarda oturacaklar. Sonra kaynak kalmaz. Bu Türkiye'nin kaynağı yok değil. Türkiye'nin kaynağı var ama iki şey kaynağı tüketiyor: Yolsuzluklar ve israf. Temiz siyaset olmadan, bunların hiçbirisi olmaz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Davutoğlu: Malatya'nın Durumu Kaygı Verici - Son Dakika

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