Diyarbakır'da 674 depremzede yeni evlerine kavuştu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 674 depremzede yeni evlerine kavuştu

Diyarbakır\'da 674 depremzede yeni evlerine kavuştu

Diyarbakır'da 674 depremzede yeni evlerine kavuştu.

30.11.2024 23:26  Güncelleme: 23:28
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Diyarbakır'da 674 depremzede yeni evlerine kavuştu. TOKİ konutları kura çekimi ve anahtar teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferansla katıldı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapımı tamamlanan afet konutlarının teslimine devam ediliyor. Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki "Yeniden Daha Güçlü Anadolu 155 Bin Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'tan video konferans sistemi üzerinden katılımıyla gerçekleştirildi. Törende 674 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Törende video konferans üzerinden vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş'ımızda 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Hatay'ımızda 5 bin 900, Malatya'mızda 2 bin 313, Adıyaman'ımızda 6 bin 912, Gaziantep'imizde 257, Diyarbakır'ımızda 674, Adana'mızda 668, Şanlıurfa'mızda 2 bin 929, Elazığ'ımızda bin 407 ve Kahramanmaraş'ımızda 3 bin 499 olmak üzere toplamda 24 bin 559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Maraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek. Gelecek yıl deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende konuşmasının ardından deprem bölgesindeki şehirlere bağlanarak anahtar teslimi yaptı. Diyarbakır'daki törene Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, AFAD Daire Başkanı Zafer Engin, Hazro Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu, kurum müdürleri ve çok sayıda hak sahibi katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da 674 depremzede yeni evlerine kavuştu - Son Dakika

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