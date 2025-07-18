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Diyarbakır'da Gizemli Ölüm

Diyarbakır\'da Gizemli Ölüm
18.07.2025 14:21
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Ejegül Ovezova'nın ölümüne dair Cemil K.'nın DNA izleri bulundu, site yöneticisi bilgiler verdi.

Diyarbakır'da 2023 yılında bir apartmanın 8. katından düşerek hayatını kaybeden Ejegül Ovezova ile ilgili site yöneticisi Naif Polat, "2 ay önce çocuk siteye gelmiş, güvenlikçinin söylediğine göre kızın düştüğü yerde dua etmiş" dedi.

24 Temmuz 2023'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden Ejegül Ovezova (29) ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilen Cemil K. (38) hakkında Ejegül Ovezova'nın ölümü ile ilgili iddianame hazırlandı. 4 Temmuz'da hazırlanan iddianamede, Ovezova'nın tırnaklarında Cemil K.'ya ait DNA izlerinin bulunduğu belirtildi. Yaşanan gelişmenin ardından olayın meydana geldiği Bağcılar semti 1214. Sokak'taki Denizkent 11 sitesinin yöneticisi Naif Polat, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Site yöneticisi Polat, aynı apartmanda oturduklarını, gece saat 01.00 civarında bir ses duyduklarını, dışarı çıktıklarında yerde hareketsiz yatan bir kadın gördüklerini söyledi. Polat, "Yarım saat sonra bir erkek geldi apartmandan ve ağlayarak kendini cesedin üstüne atmaya çalıştı, izin vermedik. Kafası kaldırımın kenarına çarpmıştı, parçalanmıştı" dedi.

"Ovezova'nın elinde telefon vardı"

Ejegül Ovezova'nın elinde telefon olduğunu anlatan Polat, "Telefon düşmenin etkisiyle parçalanmıştı. Belki de polisi aramak için elindeydi. Telefonun ekranı falan komple parçalanmıştı. Polisleri aradık, polis ve savcı geldi. Karşı siteden söylenilen ise çift tartıştığı esnada kız pencereye girmiş. Kimisi diyor erkek itelemiş, kimisi de diyor kız kendisi atlamış. Onu bilmiyoruz, gözümüzle görmedik. Düştükten yarım saatten fazla zaman geçti, ondan sonra erkek geldi cesedin başına. En başta kimse yoktu, ben ve güvenlikçi tek oradaydık. Hangi kattan düştüğünü bile bilmiyorduk. Hava sıcaktı, yaz ayıydı, herkesin penceresi açıktı. Bilemiyorduk hangi kattan düştüğünü. Yarım saatten fazla zaman geçti o adam geldi, o zaman anladık son kattaki aile olduğunu. Elinde telefon vardı. Telefon da düşmenin etkisiyle paramparça olmuştu, ekranı kırılmıştı. Savcılar ve polisler telefonu da, güvenlik kamerasını da aldı gitti" diye konuştu.

Zanlı Cemil K.'nın yaklaşık 2 ay önce siteye gelip Ejegül Ovezova'nın düştüğü yerde dua ettiğini aktaran Polat, "Bundan 2 ay önce çocuk siteye gelmiş, güvenlikçinin söylediğine göre kızın düştüğü yerde dua etmiş. Cezaevinden çıktıktan sonra gelmiş, orada dua etmiş. Güvenlikçiler sormuş kim olduğunu, çocuk da 'Ben bu düşen kızın nişanlısıyım' ifadelerini kullanmış" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

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