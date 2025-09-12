Diyarbakır'da Mezarlıklarda Şaşırtan Büyüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Diyarbakır'da Mezarlıklarda Şaşırtan Büyüler

Diyarbakır\'da Mezarlıklarda Şaşırtan Büyüler
12.09.2025 09:19  Güncelleme: 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da mezar kazarken ilginç büyülerle karşılaşan usta, bulduklarını yakarak imha ediyor.

Diyarbakır'da uzun yıllardır daha çok kırsal kesimlerde mezarlık yapan Barış Karabulut, hemen her kazımda gördüğü manzara karşısında ilk günkü gibi donup kalıyor. Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaşan Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ediyor.

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

"BULDUKLARIMIZI YAKIP İMHA EDİYORUZ"

15 yılda 100'e yakın büyü ile karşılaşan Karabulut, bu işi yapan diğer arkadaşlarının da benzer durumla karılaştığını, onların da büyüleri yakıp imha ettiğini söyledi. Karabulut, "Köylerde ve farklı bölgelerdeki mezar taşlarını yapıyoruz. Büyüleri biz mezar yaparken buluyoruz. Mezarı açarken, düzeltirken, kalıbı bağlarken, önümüze bir veya iki kürek vurduktan sonra çıkıyor zaten. Büyüleri gördükten sonra imha ediyoruz. Kağıt ise yakıyoruz, tahta olsa kırıp yakıyoruz. Koyun kafası olduğu zaman parçalıyoruz. Genellikle bunlara eski mezarlıklarda denk geliyoruz. 80'li, 90'lı 2000'li yıllarda ölenlerin mezarlarında görüyoruz genellikle. Bir de ilçelere gidip mezar yaptığımız zaman görüyoruz. Bulduklarımızı yakıp imha ediyoruz.

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

"BÜYÜNÜN SONSUZA KADAR DEVAM ETMESİ İÇİN MEZARLIĞA GÖMÜLÜYOR"

Büyülerin neden mezara koyulduğu ile ilgili yaptığımız araştırmada, büyünün etkisinin sonsuza kadar devam etmesi nedeni ile olduğunu öğrendik. Ölüye değil diriye yapılıyor, mezara koymalarının sebebi sadece ölüme kadar devam etsin diye. Çoğunlukla kağıt var, kaşık yapan da oluyor. Bundan bir ay önce atletlerin üzerinden kesip yazmışlar ve kutuya koymuşlar. 15 yıldır bu işteyim 70-80 tane büyü buldum. Benim dışımda diğer mezarcı arkadaşlarım da buluyor. Onlar da bizim gibi yakıp imha ediyorlar" dedi.

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Mezarlıklarda Şaşırtan Büyüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğlence mekanında eski sevgilisini katledip intihar etti Eğlence mekanında eski sevgilisini katledip intihar etti
Nazillispor’un şike cezaları onandı Nazillispor'un şike cezaları onandı
KOM Başkan Vekilliği görevine Serdar Büyükleblebici atandı KOM Başkan Vekilliği görevine Serdar Büyükleblebici atandı
Kayyum sorusu sorulan Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken hareket Kayyum sorusu sorulan Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hareket
Kayyum heyeti, Can Holding binasına böyle giriş yaptı Kayyum heyeti, Can Holding binasına böyle giriş yaptı
İsrail, Suriye’de Türk askerini mi vurdu Olay yaratan iddiaya MSB’den yanıt İsrail, Suriye'de Türk askerini mi vurdu? Olay yaratan iddiaya MSB'den yanıt
Son karar çıktı Barış Alper’in maaşına zam yapılacak mı Son karar çıktı! Barış Alper'in maaşına zam yapılacak mı?
Soruşturma sonrası Manifest, Türkiye turnesini iptal ettiğini açıkladı Soruşturma sonrası Manifest, Türkiye turnesini iptal ettiğini açıkladı
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davasını reddetti Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasını reddetti
“Yemeğe siyanür kattım“ deyip baltayla saldırdı, babası yüzüne kızgın yağ döktü "Yemeğe siyanür kattım" deyip baltayla saldırdı, babası yüzüne kızgın yağ döktü

09:31
Bahçeli’den çok konuşulacak çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım
Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım
09:18
Yok artık Livakovic Bütün ülke onu konuşuyor
Yok artık Livakovic! Bütün ülke onu konuşuyor
09:14
Piyasalar alev alev İşte Altın, dolar ve euro’da son durum
Piyasalar alev alev! İşte Altın, dolar ve euro'da son durum
08:34
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli
08:01
Eşi tuttu, kayınpederi kesti Katilden pişkin sözler: Namusumu temizledim
Eşi tuttu, kayınpederi kesti! Katilden pişkin sözler: Namusumu temizledim
07:54
Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi
07:34
İşte Kılıçdaroğlu’nun dönüş planı: Genel merkeze yatak serilecek
İşte Kılıçdaroğlu'nun dönüş planı: Genel merkeze yatak serilecek
07:29
Lojistik deposunda yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı
Lojistik deposunda yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
23:22
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı Yıllardır kullandığı telefon iptal
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal
23:04
Trump, Charlie Kirk’ün katilini bulmak için insan avı başlattı
Trump, Charlie Kirk'ün katilini bulmak için insan avı başlattı
22:36
Onana, resmen Trabzonspor’da
Onana, resmen Trabzonspor'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2025 09:41:00. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Mezarlıklarda Şaşırtan Büyüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.