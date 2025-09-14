Dua ile Akan Şifalı Su

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kirazcık köyü Ketenler Mahallesi'nde bulunan ve "Aksu" olarak tabir edilen doğal kaynak suyu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

DUA EDİLDİĞİNDE AKTIĞINA İNANILIYOR

Ormanlık alan içerisinde bulunan kaynak suyu, inanışa göre dua edildikten sonra 15 ila 20 dakika sonra akmaya başlıyor. Dua edilmesinin ardından aktığı düşünülen su, yaklaşık yarım saat boyunca gür bir şekilde akmaya devam ediyor.

HERKES BU SUDA ŞİFA ARIYOR

Suyun aktığı alanın yanına yapılan yıkanma kabininde şifa bulmak isteyenler vücutlarını yıkıyor. Vatandaşlar hem vücutlarını yıkadığı hem de içtiği suyun vücuttaki ağrılara ve hastalıklara iyi geldiği inanılıyor.

"BAZI KİŞİLER DUA ETSE DE SU AKMAZ"

Suyun, şifa bulmak isteyen kişinin duasının kabul edilmesiyle aktığına inanıldığını söyleyen Kirazcık Köyü muhtarı Celal Kabaoğlu, "Burası Ketenler Mahallemizde olan bir suyumuzdur. Burası belli bir sayılı türbedir. Buradan akan su, sevdiğine gelir, sevmediğine de gelmez. Bazı kişiler dua etse de su akmaz. Bugün bizim için suyumuz aktı. Dua ettikten yarım saat sonra su niyet kabul edilirse gelir ama niyet kabul edilmezse gelmez. Ağustos ayında su bazen hiç akmaz ama bahar mevsiminde akar. Suyumuz ılık ve şifalı bir sudur. Elini, ayağını yıkamak, duş almak isteyen herkes buraya gelebilir. Burada duş alabilmek için kabinimiz var" dedi.

"ANKARA'DAN, İSTANBUL'DAN BÜTÜN İLLERDEN GELENLER VAR"

Suyun başında şifa niyetine dua ettiklerini söyleyen Kabaoğlu, "Niyet ederek dua ediyoruz. Neye niyet edersek su ona göre akıyor. Kalbinden geçirdiğin niyet ne ise onun için dua ediyoruz. Biz de duamızı etik, suyumuz aktı, Allah'a şükür mutluyuz. Bu su yaklaşık 20 dakika ile 30 dakika arasında kesilmeden akıyor. Ondan sonra kesiliyor ve burası kupkuru oluyor. Su akmadığı zaman akşama kadar başında bekleseniz de gelmez. Her insan için de su gelmez. Buraya çok kişi geliyor. Ankara'dan, İstanbul'dan bütün illerden gelenler var. Bu suyu bilenler geliyor. Gelip de burada suyu aynı bizim gibi ziyaret ediyor, bilenler bilmeyeni getiriyor, tanıtıp gidiyorlar" şeklinde konuştu.