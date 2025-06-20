Düzce İdare Mahkemesi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce İdare Mahkemesi Kuruldu

Düzce İdare Mahkemesi Kuruldu
20.06.2025 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakimler, Savcılar Kurulu 2025 Ana Kararnamesi ile Düzce İdare Mahkemesi atamaları yapıldı.

Hakimler, Savcılar Kurulu 2025 yılı Ana Kararnamesi yayınlandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevine devam edecek olan Başsavcı Yasin Emre'nin girişimleriyle kurulan Düzce İdare Mahkemesinin Düzce Adliyesi içerisinde oluşturulan yeni yeri için başkan ve üyeleri bu kararname ile atanmış oldu.

Hakimler Savcıları Kurulu 1. Dairesinin yaz kararnamesi ile Düzce'den 5 Hakim ve 5 Cumhuriyet Savcısı tayinle başka vilayetlere giderken, 8 Cumhuriyet Savcısı ve 3 Hakimin tayini Düzce'ye çıktı. Ayrıca Düzce'de heyecanla beklenen Düzce İdare Mahkemesi'nin başkan ve üyeleri de atandı.

Atamalara sonucunda, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Ömer Tetik, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Ahmet Deveci, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Abdullah Sönmez, Batman Cumhuriyet Savcısı Selami Arık, Hendek Cumhuriyet Savcısı Çağrı Tolga Taşkın, Kars Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bayraktutar, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Ayşe Demir, Malatya Cumhuriyet Savcısı Fatih Mehmet Tanyolu Düzce'ye atandı.

Düzce'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Eriş Özbir Gaziantep'e, Cumhuriyet Savcısı Yeliz Başkan Bolu'ya, Cumhuriyet Savcısı Süleyman Aydın Gaziantep'e, Cumhuriyet Savcısı Ömer Gündoğdu Ardahan'a, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Katılmış ise İstanbul Anadolu Hakimliği'ne atandı.

Muş Hakimi Selçuk Baysal, Gaziantep Hakimi Ezgi Akın Deveci, İskenderun Hakimi Didem Bezci Düzce'ye atanırken, Düzce Hakimi olarak görev yapan Murat Kurt Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine, Aşkı Elmalı Şanlıurfa Hakimliğine, Yağmur Aydemir Tuğlu Ankara Hakimliğine, Nafiye Özdinç Patnos Hakimliğine, Yığılca Hakimi Yaşar Karaduman ise Uzunköprü Hakimliği'ne atandılar.

Yeni dönemde başlıyor

Atamalarda özellikle Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin girişimleri sonrası kurulmasına karar verilen ve Düzce Adliyesi içerisinde İcra Dairelerinin müstakil alana taşınmasıyla oluşturulan İdare Mahkemesi dikkat çekti. Düzce İdare Mahkemesi üyeliklerine Malatya İdare Mahkemesi üyesi Evren Kaya, İstanbul Vergi Mahkemesi üyesi Vedat Keleş, Şanlıurfa İdare Mahkemesi üyesi Ahmet Akif Demir ve Hatay İdare Mahkemesi üyesi Canan Acar atandı. İdare mahkemesi üyelerinin ve idare mahkemesinin yeni adli yılda görevlerine başlayacakları öğrenildi.

İdare mahkemesi nedir?

İdare mahkemesi; idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı açılan idari davalara bakmakla görevli temel mahkemelerden biridir. İdare mahkemesi, idari yargıda genel görevli ilk derece mahkemesidir. İdare mahkemesi genel görevli mahkeme olduğundan kanunla açıkça yetki verilmediği müddetçe diğer mahkemelerin idari davalara bakma görevi yoktur. Örneğin, vergi mahkemesi özel bir mahkeme olduğundan kanunla görevinin çerçevesi çizilmiştir. Vergi mahkemesi ve ilk derecede Danıştay'da çözümlenecek olanlar dışındaki tüm idari işlem ve eylemlere karşı açılacak davalar idare mahkemesinde görülür. Bilindiği gibi daha önce idareye açılan davalar için Bolu'ya gitmek gerekirken, artık taraflar iş ve işlemlerini Düzce'de kolayca halledebilecekler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Hakimler Savcılar Kurulu, Yerel Haberler, Politika, Mahkeme, Eğitim, Adliye, Yargı, Hukuk, Yerel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce İdare Mahkemesi Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris’te çıkarıyor Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’ye soğuk duş Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig’e geliyor 77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu 190 şüpheli yakalandı Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi 9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
22:47
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
11:35
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
11:33
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
11:18
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
11:11
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
11:09
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
10:52
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
10:40
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı
10:28
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK’da dil değişti
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
10:27
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 08:45:08. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce İdare Mahkemesi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.