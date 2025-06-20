Düzce İdare Mahkemesi Kuruldu

Hakimler, Savcılar Kurulu 2025 yılı Ana Kararnamesi yayınlandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevine devam edecek olan Başsavcı Yasin Emre'nin girişimleriyle kurulan Düzce İdare Mahkemesinin Düzce Adliyesi içerisinde oluşturulan yeni yeri için başkan ve üyeleri bu kararname ile atanmış oldu.

Hakimler Savcıları Kurulu 1. Dairesinin yaz kararnamesi ile Düzce'den 5 Hakim ve 5 Cumhuriyet Savcısı tayinle başka vilayetlere giderken, 8 Cumhuriyet Savcısı ve 3 Hakimin tayini Düzce'ye çıktı. Ayrıca Düzce'de heyecanla beklenen Düzce İdare Mahkemesi'nin başkan ve üyeleri de atandı.

Atamalara sonucunda, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Ömer Tetik, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Ahmet Deveci, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Abdullah Sönmez, Batman Cumhuriyet Savcısı Selami Arık, Hendek Cumhuriyet Savcısı Çağrı Tolga Taşkın, Kars Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bayraktutar, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Ayşe Demir, Malatya Cumhuriyet Savcısı Fatih Mehmet Tanyolu Düzce'ye atandı.

Düzce'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Eriş Özbir Gaziantep'e, Cumhuriyet Savcısı Yeliz Başkan Bolu'ya, Cumhuriyet Savcısı Süleyman Aydın Gaziantep'e, Cumhuriyet Savcısı Ömer Gündoğdu Ardahan'a, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Katılmış ise İstanbul Anadolu Hakimliği'ne atandı.

Muş Hakimi Selçuk Baysal, Gaziantep Hakimi Ezgi Akın Deveci, İskenderun Hakimi Didem Bezci Düzce'ye atanırken, Düzce Hakimi olarak görev yapan Murat Kurt Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine, Aşkı Elmalı Şanlıurfa Hakimliğine, Yağmur Aydemir Tuğlu Ankara Hakimliğine, Nafiye Özdinç Patnos Hakimliğine, Yığılca Hakimi Yaşar Karaduman ise Uzunköprü Hakimliği'ne atandılar.

Yeni dönemde başlıyor

Atamalarda özellikle Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin girişimleri sonrası kurulmasına karar verilen ve Düzce Adliyesi içerisinde İcra Dairelerinin müstakil alana taşınmasıyla oluşturulan İdare Mahkemesi dikkat çekti. Düzce İdare Mahkemesi üyeliklerine Malatya İdare Mahkemesi üyesi Evren Kaya, İstanbul Vergi Mahkemesi üyesi Vedat Keleş, Şanlıurfa İdare Mahkemesi üyesi Ahmet Akif Demir ve Hatay İdare Mahkemesi üyesi Canan Acar atandı. İdare mahkemesi üyelerinin ve idare mahkemesinin yeni adli yılda görevlerine başlayacakları öğrenildi.

İdare mahkemesi nedir?

İdare mahkemesi; idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı açılan idari davalara bakmakla görevli temel mahkemelerden biridir. İdare mahkemesi, idari yargıda genel görevli ilk derece mahkemesidir. İdare mahkemesi genel görevli mahkeme olduğundan kanunla açıkça yetki verilmediği müddetçe diğer mahkemelerin idari davalara bakma görevi yoktur. Örneğin, vergi mahkemesi özel bir mahkeme olduğundan kanunla görevinin çerçevesi çizilmiştir. Vergi mahkemesi ve ilk derecede Danıştay'da çözümlenecek olanlar dışındaki tüm idari işlem ve eylemlere karşı açılacak davalar idare mahkemesinde görülür. Bilindiği gibi daha önce idareye açılan davalar için Bolu'ya gitmek gerekirken, artık taraflar iş ve işlemlerini Düzce'de kolayca halledebilecekler. - DÜZCE